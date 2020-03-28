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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 58265827582858295830>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:30

  zРадио написав:На каком основании удален комментарий с обвинением Супрун
Тому що це не політика,це копирсання в брудній білизні при чому без доказів і фактів...Що обговорюєте?
Як відноситься до Супрун - той кого вона вигнала за махінації?
А політика-це ось це
  budivelnik написав:zРадио
1 Будь яка політика-це продовження економіки .точно так само як і будь-яка економіка - потребує політичного прикриття, тому
а - загрібання під себе - це те саме що зробив пуйло з газом/нафтою в росії
б - отримання грошей з росії - це завжди виконання політичних вимог росії
в - якщо я народився під час правління Брєжнєва - то це не говорить про те що я став ярим брєжнєвцем(андроповцем-кравчувівцем чи кучмівцем)
Так само і робота в уряді Януковича не говорить про те що Порошенко-це креатура росії
г - історія не має такого аргументу якби.... , тому якби не продовжили...то існував шанс що не заберуть ..а от коли продовжили - точно знаємо що забрали
Таким чином не продовження - це кращий варіант ніж той який отримали
2 Поіменного списку в мене не має
Але є структура торгівлі товарами/послугами в млрд доларів
_________СНД_________________________________Інші
експорт тов+послуг__імпорт тов+пос__експорт тов+послуг__імпорт тов+пос
2013___22,077+5,8__27,942+1,466________41,243+8,418______49,045+6,056
2018____7,025+3,7__13,209+0,688________40,310+7,937______43,979+5,620

Як бачиш трьохкратне падіння з росією (-17 млрд експорт і -15,5 млрд імпорт) на фоні стабільності з іншими( -1,4 млрд експорт і -5,5 млрд імпорт)
Баланс(загальний) покращився на +2,5 млрд доларів в рік( і це під час зменшення кількості працюючих в Україні)+заробітчани+12 млрд в рік
3 Рейдерство
Мені не треба в загальному
Я чітко знаю , що навіть до таких як я( а це не сама найбідніша частка суспільства) рейдери цікавості не мають...то що вже говорити про остальних 95-98% суспільства.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:23

  zРадио написав:Есть рациональное предложение для критиков Тодурова и обожателей Супрун:

- при проблемах с сердцем не едьте в Институт сердца, там мафиози;


у нас сильно в стране есть выбор куда пойти с сердцем? люди в безвыходной ситуации готовы на сделку даже с дьяволом. вы я так понял рады когда люди стают в эту позу?

кстати к чему тогда ваши возмущения газовой отраслью?
там тоже - не нравится не берите. если берете - значит все классно и нехрен критиковать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 06:04

  mephala написав:
  zРадио написав:Есть рациональное предложение для критиков Тодурова и обожателей Супрун:

- при проблемах с сердцем не едьте в Институт сердца, там мафиози;


у нас сильно в стране есть выбор куда пойти с сердцем? люди в безвыходной ситуации готовы на сделку даже с дьяволом. вы я так понял рады когда люди стают в эту позу?

кстати к чему тогда ваши возмущения газовой отраслью?
там тоже - не нравится не берите. если берете - значит все классно и нехрен критиковать.

До недавнего времени пока не закрыли границы был - лечиться за границей
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:44

Re: Політичні дискусії

и про Супрун
https://petition.president.gov.ua/petition/89776
:D
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:56

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:11

  Игорь Алексеевич написав:если коммунистический путь развития хуже демократического, то тогда почему все демократ. страны стоят в очереди за продукцией из коммун. китая??? :shock:

Где вы там в Китае коммунизм увидели? В Сев. Корее - да, подобие коммунизма.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:25

  Игорь Алексеевич написав:если коммунистический путь развития хуже демократического, то тогда почему все демократ. страны стоят в очереди за продукцией из коммун. китая??? :shock:


Была принята в США неверная концепция постиндустриальной экономики, мультикультурализма и пр. глупостей которые сейчас рассеиваются как дым
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:29

  Schmit написав:


Вранье несусветное - от новых сельских амбулаторий и независимости курса гривны до благотворительности этого "благодетеля"
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:31

  unicdima написав:и про Супрун
https://petition.president.gov.ua/petition/89776
:D


Не нашел кто подписал эту "петицию".
Автор,конечно, авторитетный в медицине - https://www.work.ua/resumes/5638101/
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:32

  shapo написав:
  Schmit написав:


Вранье несусветное - от новых сельских амбулаторий и независимости курса гривны до благотворительности этого "благодетеля"

"Вы все врети". Сектант шария вылез.
Schmit
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