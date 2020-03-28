Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: 1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г. 2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно. Но что сделала она? Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился Тактически реформа не подготовлена из-за того, что в стране просто нет ни денег, ни закона, ни специалистов на ее реализацию. А самое опасное заключается в следующем: избран определенный курс, реализовать его нельзя, поскольку нет закона, денег и людей. https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48483692
Евгений Комаровский: Моя оценка: 10% - очень хорошо, 90% - очень плохо. Медицинские услуги не стали доступнее, медицинские услуги не стали качественнее, врачи не стали жить лучше, дефицит медицинских работников нарастает. А главное - абсолютно нулевая коммуникация с обществом и нулевая с врачами. Врачи не понимают и не любят "исполняющую обязанности" министра.
Ну вот сам же пишешь, нет денег. И как действовать в таких условиях? При Емце денег стало больше? Залили медсестер баблом? Может ты думаешь, что когда они будут получать 15 вместо 3,5 они перестанут брать? Что ж комаровский не пойдет руководить, он же знает наверняка как. Как и тадуров знает, сколько стоит операция для пересичного, он же на одну зарплату живет?
shapo написав: 1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г. 2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно. Но что сделала она? Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился Тактически реформа не подготовлена из-за того, что в стране просто нет ни денег, ни закона, ни специалистов на ее реализацию. А самое опасное заключается в следующем: избран определенный курс, реализовать его нельзя, поскольку нет закона, денег и людей. https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48483692
Евгений Комаровский: Моя оценка: 10% - очень хорошо, 90% - очень плохо. Медицинские услуги не стали доступнее, медицинские услуги не стали качественнее, врачи не стали жить лучше, дефицит медицинских работников нарастает. А главное - абсолютно нулевая коммуникация с обществом и нулевая с врачами. Врачи не понимают и не любят "исполняющую обязанности" министра.
Ну вот сам же пишешь, нет денег. И как действовать в таких условиях? При Емце денег стало больше? Залили медсестер баблом? Может ты думаешь, что когда они будут получать 15 вместо 3,5 они перестанут брать? Что ж комаровский не пойдет руководить, он же знает наверняка как. Как и тадуров знает, сколько стоит операция для пересичного, он же на одну зарплату живет?
Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины. В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает. Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит
shapo написав:Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий
1 В Україні 20 000 населенних пунктів 2 Тебе ж ніхто не просить поіменно назвати всіх євреїв загинувших в Другій світовій і на підставі того ,що ти це зробити не в стані - не робить висновок що євреї не гинули.
shapo написав: Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины. В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает. Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит
То есть ничего нет давай оставим как есть. Сам не пойду потому что там мафия и вам не советую бо убьют. А любой кто дергается - делает все не так, я то лучше знаю. Ты понимаешь всю ущербность, всю низость, всю гадость этой позиции относительно больных? Пусть в онкологии больные последнее снимают, чтобы отдать врачу на новый айфон, ну что мы можем сделать, лучше в ютюбчик запишем что-нибудь. ур**.
Вранье несусветное - от новых сельских амбулаторий и независимости курса гривны до благотворительности этого "благодетеля"
"Вы все врети". Сектант шария вылез.
по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы. Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России.