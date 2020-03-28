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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5827582858295830> Додано: Нед 29 бер, 2020 11:47 shapo написав: 1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г.

2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно.

Но что сделала она?

Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился

Тактически реформа не подготовлена из-за того, что в стране просто нет ни денег, ни закона, ни специалистов на ее реализацию. А самое опасное заключается в следующем: избран определенный курс, реализовать его нельзя, поскольку нет закона, денег и людей.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48483692



Евгений Комаровский: Моя оценка: 10% - очень хорошо, 90% - очень плохо. Медицинские услуги не стали доступнее, медицинские услуги не стали качественнее, врачи не стали жить лучше, дефицит медицинских работников нарастает. А главное - абсолютно нулевая коммуникация с обществом и нулевая с врачами. Врачи не понимают и не любят "исполняющую обязанности" министра. 1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г.2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно.Но что сделала она?Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился



Ну вот сам же пишешь, нет денег. И как действовать в таких условиях? При Емце денег стало больше? Залили медсестер баблом? Может ты думаешь, что когда они будут получать 15 вместо 3,5 они перестанут брать?

Что ж комаровский не пойдет руководить, он же знает наверняка как. Как и тадуров знает, сколько стоит операция для пересичного, он же на одну зарплату живет? Ну вот сам же пишешь, нет денег. И как действовать в таких условиях? При Емце денег стало больше? Залили медсестер баблом? Может ты думаешь, что когда они будут получать 15 вместо 3,5 они перестанут брать?Что ж комаровский не пойдет руководить, он же знает наверняка как. Как и тадуров знает, сколько стоит операция для пересичного, он же на одну зарплату живет? vano80 Повідомлень: 1684 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 11:47 Schmit написав: shapo написав: Schmit написав:



Вранье несусветное - от новых сельских амбулаторий и независимости курса гривны до благотворительности этого "благодетеля" Вранье несусветное - от новых сельских амбулаторий и независимости курса гривны до благотворительности этого "благодетеля"

"Вы все врети". Сектант шария вылез. "Вы все врети". Сектант шария вылез.



Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.

Потом продолжим по остальному вранью. Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.Потом продолжим по остальному вранью. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3154 З нами з: 29.05.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 11:50 vano80 написав: shapo написав: 1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г.

2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно.

Но что сделала она?

Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился

Тактически реформа не подготовлена из-за того, что в стране просто нет ни денег, ни закона, ни специалистов на ее реализацию. А самое опасное заключается в следующем: избран определенный курс, реализовать его нельзя, поскольку нет закона, денег и людей.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48483692



Евгений Комаровский: Моя оценка: 10% - очень хорошо, 90% - очень плохо. Медицинские услуги не стали доступнее, медицинские услуги не стали качественнее, врачи не стали жить лучше, дефицит медицинских работников нарастает. А главное - абсолютно нулевая коммуникация с обществом и нулевая с врачами. Врачи не понимают и не любят "исполняющую обязанности" министра. 1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г.2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно.Но что сделала она?Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился



Ну вот сам же пишешь, нет денег. И как действовать в таких условиях? При Емце денег стало больше? Залили медсестер баблом? Может ты думаешь, что когда они будут получать 15 вместо 3,5 они перестанут брать?

Что ж комаровский не пойдет руководить, он же знает наверняка как. Как и тадуров знает, сколько стоит операция для пересичного, он же на одну зарплату живет? Ну вот сам же пишешь, нет денег. И как действовать в таких условиях? При Емце денег стало больше? Залили медсестер баблом? Может ты думаешь, что когда они будут получать 15 вместо 3,5 они перестанут брать?Что ж комаровский не пойдет руководить, он же знает наверняка как. Как и тадуров знает, сколько стоит операция для пересичного, он же на одну зарплату живет?



Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины.

В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает.

Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины.В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает.Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3154 З нами з: 29.05.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 11:54 shapo написав: Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий 1 В Україні 20 000 населенних пунктів

2 Тебе ж ніхто не просить поіменно назвати всіх євреїв загинувших в Другій світовій і на підставі того ,що ти це зробити не в стані - не робить висновок що євреї не гинули. 1 В Україні 20 000 населенних пунктів2 Тебе ж ніхто не просить поіменно назвати всіх євреїв загинувших в Другій світовій і на підставі того ,що ти це зробити не в стані - не робить висновок що євреї не гинули. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22424 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 11:59 shapo написав: Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины.

В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает.

Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины.В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает.Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит



То есть ничего нет давай оставим как есть. Сам не пойду потому что там мафия и вам не советую бо убьют.

А любой кто дергается - делает все не так, я то лучше знаю.

Ты понимаешь всю ущербность, всю низость, всю гадость этой позиции относительно больных?

Пусть в онкологии больные последнее снимают, чтобы отдать врачу на новый айфон, ну что мы можем сделать, лучше в ютюбчик запишем что-нибудь. ур**. То есть ничего нет давай оставим как есть. Сам не пойду потому что там мафия и вам не советую бо убьют.А любой кто дергается - делает все не так, я то лучше знаю.Ты понимаешь всю ущербность, всю низость, всю гадость этой позиции относительно больных?Пусть в онкологии больные последнее снимают, чтобы отдать врачу на новый айфон, ну что мы можем сделать, лучше в ютюбчик запишем что-нибудь. ур**. vano80 Повідомлень: 1684 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:00 shapo написав: Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.

Потом продолжим по остальному вранью. Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.Потом продолжим по остальному вранью.

Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась. Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась. Schmit

Повідомлень: 1098 З нами з: 08.09.09 Подякував: 13 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:04 unicdima написав: и про Супрун

https://petition.president.gov.ua/petition/89776

и про Супрун

а от американского гражданства она уже отказалась? а от американского гражданства она уже отказалась? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4571 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 708 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:05 Schmit написав: shapo написав: Schmit написав:



Вранье несусветное - от новых сельских амбулаторий и независимости курса гривны до благотворительности этого "благодетеля" Вранье несусветное - от новых сельских амбулаторий и независимости курса гривны до благотворительности этого "благодетеля"

"Вы все врети". Сектант шария вылез. "Вы все врети". Сектант шария вылез.

по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы.

Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России. по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы.Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России. unicdima

Повідомлень: 120 З нами з: 10.06.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:07 Schmit написав: shapo написав: Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.

Потом продолжим по остальному вранью. Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.Потом продолжим по остальному вранью.

Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась. Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась.



Я не ищу черную кошку в темной комнате когда ее там нет.

В планах,помнится, и гиперлуп был. Может,его в гугле поискать? Я не ищу черную кошку в темной комнате когда ее там нет.В планах,помнится, и гиперлуп был. Может,его в гугле поискать? Востаннє редагувалось shapo в Нед 29 бер, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3154 З нами з: 29.05.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:07 Schmit написав: shapo написав: Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.

Потом продолжим по остальному вранью. Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.Потом продолжим по остальному вранью.

Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась. Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась.

то есть в первый срок сотен амбулаторий и не планировалось строить?)))

так и запишем, про построенные вранье. то есть в первый срок сотен амбулаторий и не планировалось строить?)))так и запишем, про построенные вранье. unicdima

Повідомлень: 120 З нами з: 10.06.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5827582858295830> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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