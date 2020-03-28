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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5827582858295830>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:47

  shapo написав: 1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г.
2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно.
Но что сделала она?
Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился
Тактически реформа не подготовлена из-за того, что в стране просто нет ни денег, ни закона, ни специалистов на ее реализацию. А самое опасное заключается в следующем: избран определенный курс, реализовать его нельзя, поскольку нет закона, денег и людей.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48483692

Евгений Комаровский: Моя оценка: 10% - очень хорошо, 90% - очень плохо. Медицинские услуги не стали доступнее, медицинские услуги не стали качественнее, врачи не стали жить лучше, дефицит медицинских работников нарастает. А главное - абсолютно нулевая коммуникация с обществом и нулевая с врачами. Врачи не понимают и не любят "исполняющую обязанности" министра.


Ну вот сам же пишешь, нет денег. И как действовать в таких условиях? При Емце денег стало больше? Залили медсестер баблом? Может ты думаешь, что когда они будут получать 15 вместо 3,5 они перестанут брать?
Что ж комаровский не пойдет руководить, он же знает наверняка как. Как и тадуров знает, сколько стоит операция для пересичного, он же на одну зарплату живет?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:47

  Schmit написав:
  shapo написав:
  Schmit написав:


Вранье несусветное - от новых сельских амбулаторий и независимости курса гривны до благотворительности этого "благодетеля"

"Вы все врети". Сектант шария вылез.


Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.
Потом продолжим по остальному вранью.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:50

  vano80 написав:
  shapo написав: 1) Не знаю где тебе и когда делали анализы за один день, а не за неделю как сказали мне, и ждал, я так понимаю, ты не месяц как должен был ждать я в Печерском районе города Киева. Поделись где и когда это было и что это за анализ. Я тебе рассказываю про декабрь 2016г.
2) То, что медицину довели до уровне нищенки и побирушки и до Супрун общеизвестно.
Но что сделала она?
Приведу слова Комаровского в 2018г который в отличие от Тодурова и Богомолец весьма благожелательно к ней относился
Тактически реформа не подготовлена из-за того, что в стране просто нет ни денег, ни закона, ни специалистов на ее реализацию. А самое опасное заключается в следующем: избран определенный курс, реализовать его нельзя, поскольку нет закона, денег и людей.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48483692

Евгений Комаровский: Моя оценка: 10% - очень хорошо, 90% - очень плохо. Медицинские услуги не стали доступнее, медицинские услуги не стали качественнее, врачи не стали жить лучше, дефицит медицинских работников нарастает. А главное - абсолютно нулевая коммуникация с обществом и нулевая с врачами. Врачи не понимают и не любят "исполняющую обязанности" министра.


Ну вот сам же пишешь, нет денег. И как действовать в таких условиях? При Емце денег стало больше? Залили медсестер баблом? Может ты думаешь, что когда они будут получать 15 вместо 3,5 они перестанут брать?
Что ж комаровский не пойдет руководить, он же знает наверняка как. Как и тадуров знает, сколько стоит операция для пересичного, он же на одну зарплату живет?


Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины.
В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает.
Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:54

  shapo написав:Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий
1 В Україні 20 000 населенних пунктів
2 Тебе ж ніхто не просить поіменно назвати всіх євреїв загинувших в Другій світовій і на підставі того ,що ти це зробити не в стані - не робить висновок що євреї не гинули.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:59

  shapo написав: Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины.
В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает.
Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит


То есть ничего нет давай оставим как есть. Сам не пойду потому что там мафия и вам не советую бо убьют.
А любой кто дергается - делает все не так, я то лучше знаю.
Ты понимаешь всю ущербность, всю низость, всю гадость этой позиции относительно больных?
Пусть в онкологии больные последнее снимают, чтобы отдать врачу на новый айфон, ну что мы можем сделать, лучше в ютюбчик запишем что-нибудь. ур**.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:00

  shapo написав:Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.
Потом продолжим по остальному вранью.

Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:04

  unicdima написав:и про Супрун
https://petition.president.gov.ua/petition/89776
:D

а от американского гражданства она уже отказалась? ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:05

  Schmit написав:
  shapo написав:
  Schmit написав:


Вранье несусветное - от новых сельских амбулаторий и независимости курса гривны до благотворительности этого "благодетеля"

"Вы все врети". Сектант шария вылез.

по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы.
Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:07

  Schmit написав:
  shapo написав:Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.
Потом продолжим по остальному вранью.

Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась.


Я не ищу черную кошку в темной комнате когда ее там нет.
В планах,помнится, и гиперлуп был. Может,его в гугле поискать?
Востаннє редагувалось shapo в Нед 29 бер, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:07

  Schmit написав:
  shapo написав:Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.
Потом продолжим по остальному вранью.

Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась.

то есть в первый срок сотен амбулаторий и не планировалось строить?)))
так и запишем, про построенные вранье.
unicdima
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