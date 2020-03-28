о коммунистическом пути развития можно судить только теоретически, так как он никогда не был реализован в полной мере, но некоторые реализованные моменты были вполне удачны - например израильские кибуцы...
что касается демократического пути развития, то о демократии в той или иной мере можно было говорить только на уровне городов-государств в древнем мире, а в современных странах демократия давно уже заменена иллюзий демократии...
что касается продукции из Китая, то Украина как обычно демонстрирует отсутствие логики в своих действиях, так как если мы осуждаем "тоталитарный" СССР, то почему сотрудничаем с Китаем? ведь и там и там у власти была коммунистическая партия...