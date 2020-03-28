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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5827582858295830
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:09

  Игорь Алексеевич написав:если коммунистический путь развития хуже демократического, то тогда почему все демократ. страны стоят в очереди за продукцией из коммун. китая??? :shock:

о коммунистическом пути развития можно судить только теоретически, так как он никогда не был реализован в полной мере, но некоторые реализованные моменты были вполне удачны - например израильские кибуцы...

что касается демократического пути развития, то о демократии в той или иной мере можно было говорить только на уровне городов-государств в древнем мире, а в современных странах демократия давно уже заменена иллюзий демократии...

что касается продукции из Китая, то Украина как обычно демонстрирует отсутствие логики в своих действиях, так как если мы осуждаем "тоталитарный" СССР, то почему сотрудничаем с Китаем? ведь и там и там у власти была коммунистическая партия... ;)
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