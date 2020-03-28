|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:17
vano80 написав: shapo написав:
Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины.
В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает.
Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит
То есть ничего нет давай оставим как есть. Сам не пойду потому что там мафия и вам не советую бо убьют.
А любой кто дергается - делает все не так, я то лучше знаю.
Ты понимаешь всю ущербность, всю низость, всю гадость этой позиции относительно больных?
Пусть в онкологии больные последнее снимают, чтобы отдать врачу на новый айфон, ну что мы можем сделать, лучше в ютюбчик запишем что-нибудь. ур**.
Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.
Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.
Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3161
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:17
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.
Потом продолжим по остальному вранью.
Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась.
Я не ищу черную кошку в темной комнате когда ее там нет.
Та понятно. Если у шарика на канале нет, значит и искать нечего.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1100
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:20
unicdima написав:
по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы.
Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России.
Ну ловите. Выкладывайте опровержения?
Вами выбраный преЗедент говорил - хуже не будет. Хот где-то хуже не стало? Хоть в чем-то есть улучшения?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1100
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:22
shapo написав:
Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.
Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.
Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко
Надо же. То есть до нее все было если не в шоколаде, то в норме, а тут раз все стало хуже. Чего же тогда комаровский боится идти подымать медицину, или это супрун организовала мафию?
Все что я могу сказать, это попасть к семейному врачу стало просто, в киеве записался и нет этих безумных очередей.
Что не изменилось - так это взяточничество так и процветает.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1686
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:24
unicdima написав:
то есть в первый срок сотен амбулаторий и не планировалось строить?)))
так и запишем, про построенные вранье.
В 2014 - треба було будувати армію
В 2015-2016 - відбирати від бородатої бабусі вплив на банківську систему
В 2017-2018 - стабілізувати курс і фінанси ,нівелюючи втрати 150 млрд грн ,які пішли на Приват...
А далі 2019....
Напевно той хто прийшов - повинен був на базі вже створеного просунутись далі...
Але чомусь він повернувся на три роки назад в 2016 і ми знову боремось з бородатою бабусею за Приват.
ПС
Рік керував - три роки назад повернулись...Цікава така особливість...
Тепер навіть коли знову прийде Порошенко - в зеленобобіків на три роки буде претензій.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22424
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 2289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:37
budivelnik написав:
В 2014 - треба було будувати армію
В 2015-2016 - відбирати від бородатої бабусі вплив на банківську систему
В 2017-2018 - стабілізувати курс і фінанси ,нівелюючи втрати 150 млрд грн ,які пішли на Приват...
А далі 2019....
Напевно той хто прийшов - повинен був на базі вже створеного просунутись далі...
Але чомусь він повернувся на три роки назад в 2016 і ми знову боремось з бородатою бабусею за Приват.
ПС
Рік керував - три роки назад повернулись...Цікава така особливість...
Тепер навіть коли знову прийде Порошенко - в зеленобобіків на три роки буде претензій.
дивно чути про стабілізацію курсу Порошенком який його і обвалив
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:40
shapo написав:
Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко
не знаю что изменилось изнутри. слава богу не довелось.
но снаружи мне видно - я смог выбрать себе семейного врача который мне удобен а не который положен по прописке. кстати семейные врачи сейчас нормально получают кто набрал себе подписчиков.
но у этой палки появился второй конец как мне говорили - что бы не терять зароботок семейные стали реже отправлять к узким специалистам. что не всегда на пользу пациенту.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6666
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:42
Schmit написав: unicdima написав:
по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы.
Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России.
Ну ловите. Выкладывайте опровержения?
Вами выбраный преЗедент говорил - хуже не будет. Хот где-то хуже не стало? Хоть в чем-то есть улучшения?
покажи мне в бюджете МО 600млн порошенковских денег
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:43
vano80 написав: shapo написав:
Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.
Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.
Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко
Надо же. То есть до нее все было если не в шоколаде, то в норме, а тут раз все стало хуже. Чего же тогда комаровский боится идти подымать медицину, или это супрун организовала мафию?
Все что я могу сказать, это попасть к семейному врачу стало просто, в киеве записался и нет этих безумных очередей.
Что не изменилось - так это взяточничество так и процветает.
И что изменилось от этого "попадания"?
Вас стали лучше и эффективнее и,главное, бесплатно лечить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3161
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:49
shapo написав: vano80 написав:
И что изменилось от этого "попадания"?
Вас стали лучше и эффективнее и,главное, бесплатно лечить?
Это от супрун зависит квалификация семейника? Если он прописывает больному гомеопатию, продвигая за бабло травку, это супрун виновата?
Если лор говорит "мне" - да нет смысла лечить, идите на ... это супрун виновата?
Все эти емцы-главврачи развили всю эту взятко структуру, в которой больной - это просто кошелек.
И любая попытка сломать натыкается на жесткое сопротивление.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1686
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|