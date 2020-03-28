Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5828582958305831> Додано: Нед 29 бер, 2020 12:17 vano80 написав: shapo написав: Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины.

В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает.

Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит Если нет ни денег,ни кадров,ни протоколов, то не хрен и реформы проводить которые только ухудшат и без того удручающее положение украинской медицины.В СА была такая поговорка - не трогай технику пока работает.Комаровский не пошел обьяснив что еще хочет пожить, а Тодуров не пойдет потому, что медицинская реформа - комплексная вещь и делается в команде которую он не видит



То есть ничего нет давай оставим как есть. Сам не пойду потому что там мафия и вам не советую бо убьют.

А любой кто дергается - делает все не так, я то лучше знаю.

Ты понимаешь всю ущербность, всю низость, всю гадость этой позиции относительно больных?

Пусть в онкологии больные последнее снимают, чтобы отдать врачу на новый айфон, ну что мы можем сделать, лучше в ютюбчик запишем что-нибудь. ур**. То есть ничего нет давай оставим как есть. Сам не пойду потому что там мафия и вам не советую бо убьют.А любой кто дергается - делает все не так, я то лучше знаю.Ты понимаешь всю ущербность, всю низость, всю гадость этой позиции относительно больных?Пусть в онкологии больные последнее снимают, чтобы отдать врачу на новый айфон, ну что мы можем сделать, лучше в ютюбчик запишем что-нибудь. ур**.



Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.

Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.

Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3161 З нами з: 29.05.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:17 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.

Потом продолжим по остальному вранью. Назови мне адреса этих сотен новых сельских амбулаторий о которых врет автор, а ты повторяешь за ним.Потом продолжим по остальному вранью.

Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась. Вас что, от гугла отлучили? Много планов было на 2019, но выбрали ЗЕ и эпоха зубожиння внезапно закончилась.



Я не ищу черную кошку в темной комнате когда ее там нет. Я не ищу черную кошку в темной комнате когда ее там нет.

Та понятно. Если у шарика на канале нет, значит и искать нечего. Та понятно. Если у шарика на канале нет, значит и искать нечего. Schmit

Повідомлень: 1100 З нами з: 08.09.09 Подякував: 13 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:20 unicdima написав: по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы.

Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России. по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы.Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России.

Ну ловите. Выкладывайте опровержения?

Вами выбраный преЗедент говорил - хуже не будет. Хот где-то хуже не стало? Хоть в чем-то есть улучшения? Ну ловите. Выкладывайте опровержения?Вами выбраный преЗедент говорил - хуже не будет. Хот где-то хуже не стало? Хоть в чем-то есть улучшения? Schmit

Повідомлень: 1100 З нами з: 08.09.09 Подякував: 13 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:22 shapo написав: Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.

Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.

Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко



Надо же. То есть до нее все было если не в шоколаде, то в норме, а тут раз все стало хуже. Чего же тогда комаровский боится идти подымать медицину, или это супрун организовала мафию?

Все что я могу сказать, это попасть к семейному врачу стало просто, в киеве записался и нет этих безумных очередей.

Что не изменилось - так это взяточничество так и процветает. Надо же. То есть до нее все было если не в шоколаде, то в норме, а тут раз все стало хуже. Чего же тогда комаровский боится идти подымать медицину, или это супрун организовала мафию?Все что я могу сказать, это попасть к семейному врачу стало просто, в киеве записался и нет этих безумных очередей.Что не изменилось - так это взяточничество так и процветает. vano80 Повідомлень: 1686 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:24 unicdima написав: то есть в первый срок сотен амбулаторий и не планировалось строить?)))

так и запишем, про построенные вранье. то есть в первый срок сотен амбулаторий и не планировалось строить?)))так и запишем, про построенные вранье. В 2014 - треба було будувати армію

В 2015-2016 - відбирати від бородатої бабусі вплив на банківську систему

В 2017-2018 - стабілізувати курс і фінанси ,нівелюючи втрати 150 млрд грн ,які пішли на Приват...

А далі 2019....

Напевно той хто прийшов - повинен був на базі вже створеного просунутись далі...

Але чомусь він повернувся на три роки назад в 2016 і ми знову боремось з бородатою бабусею за Приват.

ПС

Рік керував - три роки назад повернулись...Цікава така особливість...

Тепер навіть коли знову прийде Порошенко - в зеленобобіків на три роки буде претензій. В 2014 - треба було будувати арміюВ 2015-2016 - відбирати від бородатої бабусі вплив на банківську системуВ 2017-2018 - стабілізувати курс і фінанси ,нівелюючи втрати 150 млрд грн ,які пішли на Приват...А далі 2019....Напевно той хто прийшов - повинен був на базі вже створеного просунутись далі...Але чомусь він повернувся на три роки назад в 2016 і ми знову боремось з бородатою бабусею за Приват.ПСРік керував - три роки назад повернулись...Цікава така особливість...Тепер навіть коли знову прийде Порошенко - в зеленобобіків на три роки буде претензій. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22424 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:37 budivelnik написав: В 2014 - треба було будувати армію

В 2015-2016 - відбирати від бородатої бабусі вплив на банківську систему

В 2017-2018 - стабілізувати курс і фінанси ,нівелюючи втрати 150 млрд грн ,які пішли на Приват...

А далі 2019....

Напевно той хто прийшов - повинен був на базі вже створеного просунутись далі...

Але чомусь він повернувся на три роки назад в 2016 і ми знову боремось з бородатою бабусею за Приват.

ПС

Рік керував - три роки назад повернулись...Цікава така особливість...

Тепер навіть коли знову прийде Порошенко - в зеленобобіків на три роки буде претензій. В 2014 - треба було будувати арміюВ 2015-2016 - відбирати від бородатої бабусі вплив на банківську системуВ 2017-2018 - стабілізувати курс і фінанси ,нівелюючи втрати 150 млрд грн ,які пішли на Приват...А далі 2019....Напевно той хто прийшов - повинен був на базі вже створеного просунутись далі...Але чомусь він повернувся на три роки назад в 2016 і ми знову боремось з бородатою бабусею за Приват.ПСРік керував - три роки назад повернулись...Цікава така особливість...Тепер навіть коли знову прийде Порошенко - в зеленобобіків на три роки буде претензій.

дивно чути про стабілізацію курсу Порошенком який його і обвалив дивно чути про стабілізацію курсу Порошенком який його і обвалив unicdima

Повідомлень: 123 З нами з: 10.06.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:40 shapo написав: Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко



не знаю что изменилось изнутри. слава богу не довелось.

но снаружи мне видно - я смог выбрать себе семейного врача который мне удобен а не который положен по прописке. кстати семейные врачи сейчас нормально получают кто набрал себе подписчиков.

но у этой палки появился второй конец как мне говорили - что бы не терять зароботок семейные стали реже отправлять к узким специалистам. что не всегда на пользу пациенту. не знаю что изменилось изнутри. слава богу не довелось.но снаружи мне видно - я смог выбрать себе семейного врача который мне удобен а не который положен по прописке. кстати семейные врачи сейчас нормально получают кто набрал себе подписчиков.но у этой палки появился второй конец как мне говорили - что бы не терять зароботок семейные стали реже отправлять к узким специалистам. что не всегда на пользу пациенту. mephala Повідомлень: 6666 З нами з: 07.04.14 Подякував: 139 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:42 Schmit написав: unicdima написав: по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы.

Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России. по одним методичкам с русскими ботами работаете как раз вы порохоботы, как я русских ловлю постоянно на вранье и фейках точно так ловлю и вас, шаблоны у вас одинаковы.Похоже ботофермы Порошенку делали те же люди, что и на России.

Ну ловите. Выкладывайте опровержения?

Вами выбраный преЗедент говорил - хуже не будет. Хот где-то хуже не стало? Хоть в чем-то есть улучшения? Ну ловите. Выкладывайте опровержения?Вами выбраный преЗедент говорил - хуже не будет. Хот где-то хуже не стало? Хоть в чем-то есть улучшения?

покажи мне в бюджете МО 600млн порошенковских денег покажи мне в бюджете МО 600млн порошенковских денег unicdima

Повідомлень: 123 З нами з: 10.06.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:43 vano80 написав: shapo написав: Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.

Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.

Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко Гадость и низость то что сделала Супрун которой наплевать и на страну, и ее жителей.Ее действия сравнимы с реформаторами из Чикагской школы типа Е.Гайдара в России ломавших советскую экономику через колено в начале 90-х и примерно с теми же последствиями.Если я не прав расскажите что улучшилось после ее "реформ", только желательно без чуши которую тут Шмидт постит о "достижениях" Порошенко



Надо же. То есть до нее все было если не в шоколаде, то в норме, а тут раз все стало хуже. Чего же тогда комаровский боится идти подымать медицину, или это супрун организовала мафию?

Все что я могу сказать, это попасть к семейному врачу стало просто, в киеве записался и нет этих безумных очередей.

Что не изменилось - так это взяточничество так и процветает. Надо же. То есть до нее все было если не в шоколаде, то в норме, а тут раз все стало хуже. Чего же тогда комаровский боится идти подымать медицину, или это супрун организовала мафию?Все что я могу сказать, это попасть к семейному врачу стало просто, в киеве записался и нет этих безумных очередей.Что не изменилось - так это взяточничество так и процветает.



И что изменилось от этого "попадания"?

Вас стали лучше и эффективнее и,главное, бесплатно лечить? И что изменилось от этого "попадания"?Вас стали лучше и эффективнее и,главное, бесплатно лечить? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3161 З нами з: 29.05.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 12:49 shapo написав: vano80 написав: И что изменилось от этого "попадания"?

Вас стали лучше и эффективнее и,главное, бесплатно лечить? И что изменилось от этого "попадания"?Вас стали лучше и эффективнее и,главное, бесплатно лечить?



Это от супрун зависит квалификация семейника? Если он прописывает больному гомеопатию, продвигая за бабло травку, это супрун виновата?

Если лор говорит "мне" - да нет смысла лечить, идите на ... это супрун виновата?

Все эти емцы-главврачи развили всю эту взятко структуру, в которой больной - это просто кошелек.

И любая попытка сломать натыкается на жесткое сопротивление. Это от супрун зависит квалификация семейника? Если он прописывает больному гомеопатию, продвигая за бабло травку, это супрун виновата?Если лор говорит "мне" - да нет смысла лечить, идите на ... это супрун виновата?Все эти емцы-главврачи развили всю эту взятко структуру, в которой больной - это просто кошелек.И любая попытка сломать натыкается на жесткое сопротивление. vano80 Повідомлень: 1686 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5828582958305831> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: unicdima і 1 гістьМодератори: ТупУм