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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:55
shapo написав:
И что изменилось от этого "попадания"?
Вас стали лучше и эффективнее и,главное, бесплатно лечить?
vano80 написав:
Это от супрун зависит квалификация семейника? Если он прописывает больному гомеопатию, продвигая за бабло травку, это супрун виновата?
Если лор говорит "мне" - да нет смысла лечить, идите на ... это супрун виновата?
Все эти емцы-главврачи развили всю эту взятко структуру, в которой больной - это просто кошелек.
И любая попытка сломать натыкается на жесткое сопротивление.
Да-да, а небесная ласточка Супрун пришла "осчастливить" этих неблагодарных бездарей и взяточников с зарплатой 5-7 тыс.грн.
И получилось у нее так как пишет Шмидт о новых сельских амбулаториях - хотели как лучше но кто-то помешал.
Вот только никаких новых нет и не было. а закрыли старые, и именно по реформе заезжей американки которая понятия не имела и не имеет о том что собралась "реформировать" - как слесаря-сантехника пустили ремонтировать ядерный реактор
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:05
shapo
я так понял вы сторонник оставить все как есть?
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mephala
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:11
mephala написав:shapo
я так понял вы сторонник оставить все как есть?
Нет, я сторонник 7 раз отмерить, а потом один раз отрезать, причем резать должен портной, а не повар
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:16
shapo написав: mephala написав:shapo
я так понял вы сторонник оставить все как есть?
Нет, я сторонник 7 раз отмерить, а потом один раз отрезать, причем резать должен портной, а не повар
а кто решать будет кто повар а кто портной? корочка? так у фармацевтической мафии корочек вагон и тележка в придачу
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mephala
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:20
mephala написав: shapo написав: mephala написав:shapo
я так понял вы сторонник оставить все как есть?
Нет, я сторонник 7 раз отмерить, а потом один раз отрезать, причем резать должен портной, а не повар
а кто решать будет кто повар а кто портной? корочка? так у фармацевтической мафии корочек вагон и тележка в придачу
Да ладно про мафию.
Она и в других странах есть, но лечат там лучше т.к. есть контроль со стороны социума.
А решать должно профессиональное сообщество врачей с приглашенными, а не присланными извне консультантами.
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shapo
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:23
shapo , а куда делся пост про неврущего Шария?
когда он появился на ютубе я просматривал его видео и неоднократно ловил на вранье, но такие критические комменты там сразу банились и мне стало неинтересно. Правда врет он очень качественно, в этом он наверное лучший из русскомирных, поэтому тему надо знать досконально чтоб его поймать. Думаю там целый коллектив работает.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:28
shapo написав:
Да ладно про мафию.
Она и в других странах есть, но лечат там лучше т.к. есть контроль со стороны социума.
А решать должно профессиональное сообщество врачей с приглашенными, а не присланными извне консультантами.
а где же этот контроль со стороны социума у нас был 30 лет?
а где же это сообщество профессиональных врачей было 30 лет которое должно решать?
так может все таки что то именно ВНУТРИ не работает?
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mephala
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:39
mephala написав:
а где же это сообщество профессиональных врачей было 30 лет которое должно решать?
к сожалению за 30 лет большинство профессиональных врачей или покинуло страну, или ушло на пенсию или покинуло этот мир, а тех кто пришёл им на смену в 90% случаях не тянут на звание профессиональный врач...
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