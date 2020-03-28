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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5828582958305831
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:55

  shapo написав:И что изменилось от этого "попадания"?
Вас стали лучше и эффективнее и,главное, бесплатно лечить?


  vano80 написав:Это от супрун зависит квалификация семейника? Если он прописывает больному гомеопатию, продвигая за бабло травку, это супрун виновата?
Если лор говорит "мне" - да нет смысла лечить, идите на ... это супрун виновата?
Все эти емцы-главврачи развили всю эту взятко структуру, в которой больной - это просто кошелек.
И любая попытка сломать натыкается на жесткое сопротивление.


Да-да, а небесная ласточка Супрун пришла "осчастливить" этих неблагодарных бездарей и взяточников с зарплатой 5-7 тыс.грн.
И получилось у нее так как пишет Шмидт о новых сельских амбулаториях - хотели как лучше но кто-то помешал.
Вот только никаких новых нет и не было. а закрыли старые, и именно по реформе заезжей американки которая понятия не имела и не имеет о том что собралась "реформировать" - как слесаря-сантехника пустили ремонтировать ядерный реактор
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:05

shapo
я так понял вы сторонник оставить все как есть?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:11

  mephala написав:shapo
я так понял вы сторонник оставить все как есть?


Нет, я сторонник 7 раз отмерить, а потом один раз отрезать, причем резать должен портной, а не повар
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:16

  shapo написав:
  mephala написав:shapo
я так понял вы сторонник оставить все как есть?


Нет, я сторонник 7 раз отмерить, а потом один раз отрезать, причем резать должен портной, а не повар


а кто решать будет кто повар а кто портной? корочка? так у фармацевтической мафии корочек вагон и тележка в придачу
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:20

  mephala написав:
  shapo написав:
  mephala написав:shapo
я так понял вы сторонник оставить все как есть?


Нет, я сторонник 7 раз отмерить, а потом один раз отрезать, причем резать должен портной, а не повар


а кто решать будет кто повар а кто портной? корочка? так у фармацевтической мафии корочек вагон и тележка в придачу


Да ладно про мафию.
Она и в других странах есть, но лечат там лучше т.к. есть контроль со стороны социума.
А решать должно профессиональное сообщество врачей с приглашенными, а не присланными извне консультантами.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:23

Re: Політичні дискусії

shapo , а куда делся пост про неврущего Шария? :)
когда он появился на ютубе я просматривал его видео и неоднократно ловил на вранье, но такие критические комменты там сразу банились и мне стало неинтересно. Правда врет он очень качественно, в этом он наверное лучший из русскомирных, поэтому тему надо знать досконально чтоб его поймать. Думаю там целый коллектив работает.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:28

  shapo написав:Да ладно про мафию.
Она и в других странах есть, но лечат там лучше т.к. есть контроль со стороны социума.
А решать должно профессиональное сообщество врачей с приглашенными, а не присланными извне консультантами.


а где же этот контроль со стороны социума у нас был 30 лет?
а где же это сообщество профессиональных врачей было 30 лет которое должно решать?
так может все таки что то именно ВНУТРИ не работает?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 13:39

  mephala написав:а где же это сообщество профессиональных врачей было 30 лет которое должно решать?

к сожалению за 30 лет большинство профессиональных врачей или покинуло страну, или ушло на пенсию или покинуло этот мир, а тех кто пришёл им на смену в 90% случаях не тянут на звание профессиональный врач...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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