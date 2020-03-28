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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:56
unicdima написав: Тракторист написав: mephala написав:
а где же это сообщество профессиональных врачей было 30 лет которое должно решать?
к сожалению за 30 лет большинство профессиональных врачей или покинуло страну, или ушло на пенсию или покинуло этот мир, а тех кто пришёл им на смену в 90% случаях не тянут на звание профессиональный врач...
а может они занимались распилом бюджетных денег, грабили пациентов?
распилом бюджетных денег 99% врачей не могли заниматься даже теоретически...
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