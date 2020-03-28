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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5829583058315832 Додано: Нед 29 бер, 2020 15:40 unicdima написав: shapo , а куда делся пост про неврущего Шария?

когда он появился на ютубе я просматривал его видео и неоднократно ловил на вранье, но такие критические комменты там сразу банились и мне стало неинтересно. Правда врет он очень качественно, в этом он наверное лучший из русскомирных, поэтому тему надо знать досконально чтоб его поймать. Думаю там целый коллектив работает. shapo , а куда делся пост про неврущего Шария?когда он появился на ютубе я просматривал его видео и неоднократно ловил на вранье, но такие критические комменты там сразу банились и мне стало неинтересно. Правда врет он очень качественно, в этом он наверное лучший из русскомирных, поэтому тему надо знать досконально чтоб его поймать. Думаю там целый коллектив работает.

А здесь даже упоминание о нем удаляется А здесь даже упоминание о нем удаляется Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3164 З нами з: 29.05.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 15:41 mephala написав: shapo написав: Да ладно про мафию.

Она и в других странах есть, но лечат там лучше т.к. есть контроль со стороны социума.

А решать должно профессиональное сообщество врачей с приглашенными, а не присланными извне консультантами. Да ладно про мафию.Она и в других странах есть, но лечат там лучше т.к. есть контроль со стороны социума.А решать должно профессиональное сообщество врачей с приглашенными, а не присланными извне консультантами.



а где же этот контроль со стороны социума у нас был 30 лет?

а где же это сообщество профессиональных врачей было 30 лет которое должно решать?

так может все таки что то именно ВНУТРИ не работает? а где же этот контроль со стороны социума у нас был 30 лет?а где же это сообщество профессиональных врачей было 30 лет которое должно решать?так может все таки что то именно ВНУТРИ не работает?

В других странах работает, но у Украины как и у России "особый" путь В других странах работает, но у Украины как и у России "особый" путь Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3164 З нами з: 29.05.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 16:10 detroytred написав: По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть.

В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц.

От избытка жира и счастья наверное))) По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть.В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц.От избытка жира и счастья наверное)))

От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Вы же сами всё время талдычите, что интересы пересичного не простираются дальше ТВ-продукции, к которой добавились еще и соцсети. От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.Вы же сами всё время талдычите, что интересы пересичного не простираются дальше ТВ-продукции, к которой добавились еще и соцсети. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17027 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1797 раз. Подякували: 2639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 16:16 flyman написав: shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане

2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти

3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше

4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться

А что вы хотели услышать от этой гниды? А что вы хотели услышать от этой гниды? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17027 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1797 раз. Подякували: 2639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 16:22 Starikan написав: flyman написав: shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане

2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти

3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше

4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться

А что вы хотели услышать от этой гниды? А что вы хотели услышать от этой гниды?

що він виїхав геть із ненависної неньки, там де йому буде набагато краще,

як акурт, наприклад, виїхав в Туреччину і пише, які там чудові дешеві йогурти і сібас.

бо ці його маразматичні смороди задовбують що він виїхав геть із ненависної неньки, там де йому буде набагато краще,як акурт, наприклад, виїхав в Туреччину і пише, які там чудові дешеві йогурти і сібас.бо ці його маразматичні смороди задовбують Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17981 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1018 раз. Подякували: 1159 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 16:28 Starikan написав: flyman написав: shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане

2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти

3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше

4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться

А что вы хотели услышать от этой гниды? А что вы хотели услышать от этой гниды?

Не просветите "гнида" это о ком? Не просветите "гнида" это о ком? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3164 З нами з: 29.05.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5829583058315832 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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