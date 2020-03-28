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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:40
unicdima написав:
shapo , а куда делся пост про неврущего Шария?
когда он появился на ютубе я просматривал его видео и неоднократно ловил на вранье, но такие критические комменты там сразу банились и мне стало неинтересно. Правда врет он очень качественно, в этом он наверное лучший из русскомирных, поэтому тему надо знать досконально чтоб его поймать. Думаю там целый коллектив работает.
А здесь даже упоминание о нем удаляется
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Додано: Нед 29 бер, 2020 15:41
mephala написав: shapo написав:
Да ладно про мафию.
Она и в других странах есть, но лечат там лучше т.к. есть контроль со стороны социума.
А решать должно профессиональное сообщество врачей с приглашенными, а не присланными извне консультантами.
а где же этот контроль со стороны социума у нас был 30 лет?
а где же это сообщество профессиональных врачей было 30 лет которое должно решать?
так может все таки что то именно ВНУТРИ не работает?
В других странах работает, но у Украины как и у России "особый" путь
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:10
detroytred написав:
По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть.
В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц.
От избытка жира и счастья наверное)))
От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.
Вы же сами всё время талдычите, что интересы пересичного не простираются дальше ТВ-продукции, к которой добавились еще и соцсети.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:16
flyman написав: shapo написав:
1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане
2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти
3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше
4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться
А что вы хотели услышать от этой гниды?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:22
Starikan написав: flyman написав: shapo написав:
1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане
2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти
3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше
4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться
А что вы хотели услышать от этой гниды?
що він виїхав геть із ненависної неньки, там де йому буде набагато краще,
як акурт, наприклад, виїхав в Туреччину і пише, які там чудові дешеві йогурти і сібас.
бо ці його маразматичні смороди задовбують
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:28
Starikan написав: flyman написав: shapo написав:
1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане
2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти
3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше
4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться
А что вы хотели услышать от этой гниды?
Не просветите "гнида" это о ком?
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