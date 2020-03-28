Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:shapo , а куда делся пост про неврущего Шария? когда он появился на ютубе я просматривал его видео и неоднократно ловил на вранье, но такие критические комменты там сразу банились и мне стало неинтересно. Правда врет он очень качественно, в этом он наверное лучший из русскомирных, поэтому тему надо знать досконально чтоб его поймать. Думаю там целый коллектив работает.
shapo написав:Да ладно про мафию. Она и в других странах есть, но лечат там лучше т.к. есть контроль со стороны социума. А решать должно профессиональное сообщество врачей с приглашенными, а не присланными извне консультантами.
а где же этот контроль со стороны социума у нас был 30 лет? а где же это сообщество профессиональных врачей было 30 лет которое должно решать? так может все таки что то именно ВНУТРИ не работает?
В других странах работает, но у Украины как и у России "особый" путь
detroytred написав: По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть. В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц. От избытка жира и счастья наверное)))
От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских. Вы же сами всё время талдычите, что интересы пересичного не простираются дальше ТВ-продукции, к которой добавились еще и соцсети.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане 2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти 3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше 4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться
А что вы хотели услышать от этой гниды?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане 2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти 3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше 4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться
А что вы хотели услышать от этой гниды?
що він виїхав геть із ненависної неньки, там де йому буде набагато краще, як акурт, наприклад, виїхав в Туреччину і пише, які там чудові дешеві йогурти і сібас. бо ці його маразматичні смороди задовбують
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане 2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти 3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше 4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться
Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.
Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР. Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.
detroytred написав: По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть. В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц. От избытка жира и счастья наверное)))
От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских. Вы же сами всё время талдычите, что интересы пересичного не простираются дальше ТВ-продукции, к которой добавились еще и соцсети.
Рамки!!! Влияние ТВ имеет рамки!!!
Артист -- это за рамками. То есть без дополнительных условий (коих не было никогда раньше. ) никакими потугами ТВ комика на президента не вытянули бы.
А вот в условиях: - после многократного тусования старой колоды; - после таких!!! надежд после такого!!! экстрасобытия, как 2-й Майдан. - после такой цены победы новой власти; - после такого разочарования в обещанной судовой и т.д. реформах; в започаткуваннi новых принципов во власти; - в таком!!! отношении власть имущих к государству и обществу во время войны!!! (аля петро-инкогнито и т.д.).
Вот именно эти появившиеся условия позволили выйти за рамки -- выбор артиста.
Как пример, что возможности влияния ТВ ограничены, такая крайность -- предлодите обществу президентом, например, крайне пожилую бабульку-травницу... Никакие потуги СМИ всех алихгархов не протолкнут. Пример неудачный... но суть, думаю, понятна.
Раньше для артиста не было условий. И теперь больше уже не будет))
Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.
Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР. Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.
Именно так. В условиях того момента, даже СМИ не смогли перебить влияние ЗЕ -ореола.