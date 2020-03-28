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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5830583158325833>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:40

  unicdima написав:shapo , а куда делся пост про неврущего Шария? :)
когда он появился на ютубе я просматривал его видео и неоднократно ловил на вранье, но такие критические комменты там сразу банились и мне стало неинтересно. Правда врет он очень качественно, в этом он наверное лучший из русскомирных, поэтому тему надо знать досконально чтоб его поймать. Думаю там целый коллектив работает.

А здесь даже упоминание о нем удаляется
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 15:41

  mephala написав:
  shapo написав:Да ладно про мафию.
Она и в других странах есть, но лечат там лучше т.к. есть контроль со стороны социума.
А решать должно профессиональное сообщество врачей с приглашенными, а не присланными извне консультантами.


а где же этот контроль со стороны социума у нас был 30 лет?
а где же это сообщество профессиональных врачей было 30 лет которое должно решать?
так может все таки что то именно ВНУТРИ не работает?

В других странах работает, но у Украины как и у России "особый" путь
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:10

  detroytred написав: По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть.
В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц.
От избытка жира и счастья наверное)))

От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.
Вы же сами всё время талдычите, что интересы пересичного не простираются дальше ТВ-продукции, к которой добавились еще и соцсети.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:16

  flyman написав:
  shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане
2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти
3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше
4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться

А что вы хотели услышать от этой гниды?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:22

  Starikan написав:
  flyman написав:
  shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане
2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти
3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше
4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться

А что вы хотели услышать от этой гниды?

що він виїхав геть із ненависної неньки, там де йому буде набагато краще,
як акурт, наприклад, виїхав в Туреччину і пише, які там чудові дешеві йогурти і сібас.
бо ці його маразматичні смороди задовбують
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:28

  Starikan написав:
  flyman написав:
  shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане
2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти
3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше
4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться

А что вы хотели услышать от этой гниды?

Не просветите "гнида" это о ком?
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:59

  Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.
Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:07

  Starikan написав:
  detroytred написав: По сути безрисковой у пересичного остаётся позиция: какой есть, пусть такой и остаётся или из старой колоды ... иначе кто-зна кто может быть.
В принципе оно так и было, пока не сложились такие условия, что у пипла возник острый запрос на совершенно новых лиц.
От избытка жира и счастья наверное)))

От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.
Вы же сами всё время талдычите, что интересы пересичного не простираются дальше ТВ-продукции, к которой добавились еще и соцсети.

Рамки!!!
Влияние ТВ имеет рамки!!!

Артист -- это за рамками.
То есть без дополнительных условий (коих не было никогда раньше. ) никакими потугами ТВ комика на президента не вытянули бы.

А вот в условиях:
- после многократного тусования старой колоды;
- после таких!!! надежд после такого!!! экстрасобытия, как 2-й Майдан.
- после такой цены победы новой власти;
- после такого разочарования в обещанной судовой и т.д. реформах; в започаткуваннi новых принципов во власти;
- в таком!!! отношении власть имущих к государству и обществу во время войны!!! (аля петро-инкогнито и т.д.).

Вот именно эти появившиеся условия позволили выйти за рамки -- выбор артиста.


Как пример, что возможности влияния ТВ ограничены, такая крайность -- предлодите обществу президентом, например, крайне пожилую бабульку-травницу...
Никакие потуги СМИ всех алихгархов не протолкнут.
Пример неудачный... но суть, думаю, понятна.

Раньше для артиста не было условий.
И теперь больше уже не будет))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:09

Ітогі подвєдьом. 2020-03-29

Ітогі подвєдьом. 2020-03-29

1) Рада на следующей неделе рассмотрит назначение нескольких новых министров – источник
На должность министра энергетики претендует Ольга Буславец, на должность министра финансов - Сергей Марченко, министра здравоохранения - Максим Степанов.

Максим Степанов возглавит Минздрав. Досье нового Министра
Мдаа. Недолго продержался Емец

Это полный провал Бубочки на посту Президента. Он не способен подобрать команду
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки

Это как раз про Бубочку

2) "Приедет брат, пойду на Банковую, все обсудим". Лерос опубликовал видео о Ермаке
Депутат Слуги народа Лерос опубликовал, видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака обсуждает кадровые назначения. Ермак в ответ подает в СБУ и ГБР

Глава ОП Ермак - депутату СН Леросу: Ты перешел красные линии. Готовься
Уж пришли такие честные, такие честные ...

3) Шмыгаль сообщил, что Кабмин закончил работу над бюджетом, рассказал о Стабфонде
Сколько не читаю про этот СтабФонд, то нигде не описано откуда возьмутся деньги в стабфоне. Зато хорошо расписано, на что будут трать деньги из стабфонда

4) Хроника войны России против Украины: март 2020 года

5) В Нафтогазе объяснили снижение цены на газ для населения
Возможности снижения цены на газ для населения на 14% появилась благодаря тому, что рынок природного газа в Украине сейчас перенасыщен.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:09

  AlexxK написав:
  Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.
Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.

Именно так.
В условиях того момента, даже СМИ не смогли перебить влияние ЗЕ -ореола.
detroytred
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