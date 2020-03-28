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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5830583158325833
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:15

  AlexxK написав:
  Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.
Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.

Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.
И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:38

  pesikot написав:
  AlexxK написав:
  Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.
Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.

Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.
И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать

Подождите. Из того факта, что из каждого утюга..., совсем не следует вывод, что именно поэтому практически в каждом округе местный богуслаев проиграл местному тамаде.
Ну и голосовали бы за проверенных! Но нет, запрос на новые лица перебил инерцию и привычку, а где-то и тотальную агитацию на вверенных предприятиях.
И при этом ТВ с бигусами их не трепало по-взрослому.
А по вашей со Стариканом теории, при отсутствии наездов со стороны ТВ и бигусов-дубинских, все должно было пройти по накатанной - в депутаты прошли бы те, кто надо. :)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:53

  pesikot написав:
  AlexxK написав:
  Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.
Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.

Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.
И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать

Всё идёт правильно, сначала крепкие хозяйственники типа Януковича ( спасибо дорогу Киев - Чоп построил, дорогу с набережной на Оболонь в Киеве, пару станций метро) потом трепачи типа Сени и Пети, которым чем хуже тем лучше ( ничего не построили кроме забора из рабицы на границе с рашей, ну и горнолыжных трасс в Карпатах, бурбак помог, лес на дрова в ЕС вывез), сейчас Володя пришел, а в песочнице песка нету, офигевает.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:05

  AlexxK написав:Ну и голосовали бы за проверенных! Но нет, запрос на новые лица перебил инерцию и привычку, а где-то и тотальную агитацию на вверенных предприятиях.

"Запрос" на новые лица и сформировал телевизор

  AlexxK написав:И при этом ТВ с бигусами их не трепало по-взрослому.

По-взрослому.
Вы сейчас что-то слышали о Кожаре и Старицком ?
Ну вот так, массово, из каждого утюга
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:07

"Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах

Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".

предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.

https://strana.ua/news/258029-leros-opublikoval-video-kak-brat-ermaka-torhuet-dolzhnostjami-hlava-ofisa-prezidenta-obeshchal-na-eto-pozhalovatsja-v-sbu-i-hbr.html


"Илита", блдь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:13

  innamax2008 написав:Всё идёт правильно, сначала крепкие хозяйственники типа Януковича ( спасибо дорогу Киев - Чоп построил,

Гышпанец, а ты по той дороге ездил ? Особенно, Львов-Чоп при Януковиче
Так вот, при Порошенко продолжили ремонтировать самые проблемные участки Львов-Чоп и продолжили расширят дорогу Ривне-Львов

  innamax2008 написав:сейчас Володя пришел, а в песочнице песка нету, офигевает.

Володя уже год как пришёл
Рост ВВП ~4% ежеквартально при Порошенко, а как пришёл Володя, так рост прекратился и жуткие недоборы в доходной части бюджета
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:14

Вкладчик1234
Ты сам это выбрал.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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