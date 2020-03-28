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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5830583158325833 Додано: Нед 29 бер, 2020 17:15 AlexxK написав: Starikan написав: От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских. От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.

Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали. Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.

Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.

И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4255 З нами з: 31.08.09 Подякував: 304 раз. Подякували: 932 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 17:38 pesikot написав: AlexxK написав: Starikan написав: От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских. От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.

Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали. Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.

Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.

И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать

Подождите. Из того факта, что из каждого утюга..., совсем не следует вывод, что именно поэтому практически в каждом округе местный богуслаев проиграл местному тамаде.

Ну и голосовали бы за проверенных! Но нет, запрос на новые лица перебил инерцию и привычку, а где-то и тотальную агитацию на вверенных предприятиях.

И при этом ТВ с бигусами их не трепало по-взрослому.

А по вашей со Стариканом теории, при отсутствии наездов со стороны ТВ и бигусов-дубинских, все должно было пройти по накатанной - в депутаты прошли бы те, кто надо. Подождите. Из того факта, что из каждого утюга..., совсем не следует вывод, что именно поэтому практически в каждом округе местный богуслаев проиграл местному тамаде.Ну и голосовали бы за проверенных! Но нет, запрос на новые лица перебил инерцию и привычку, а где-то и тотальную агитацию на вверенных предприятиях.И при этом ТВ с бигусами их не трепало по-взрослому.А по вашей со Стариканом теории, при отсутствии наездов со стороны ТВ и бигусов-дубинских, все должно было пройти по накатанной - в депутаты прошли бы те, кто надо. AlexxK Повідомлень: 187 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 17:53 pesikot написав: AlexxK написав: Starikan написав: От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских. От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.

Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали. Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.

Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.

И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать

Всё идёт правильно, сначала крепкие хозяйственники типа Януковича ( спасибо дорогу Киев - Чоп построил, дорогу с набережной на Оболонь в Киеве, пару станций метро) потом трепачи типа Сени и Пети, которым чем хуже тем лучше ( ничего не построили кроме забора из рабицы на границе с рашей, ну и горнолыжных трасс в Карпатах, бурбак помог, лес на дрова в ЕС вывез), сейчас Володя пришел, а в песочнице песка нету, офигевает. Всё идёт правильно, сначала крепкие хозяйственники типа Януковича ( спасибо дорогу Киев - Чоп построил, дорогу с набережной на Оболонь в Киеве, пару станций метро) потом трепачи типа Сени и Пети, которым чем хуже тем лучше ( ничего не построили кроме забора из рабицы на границе с рашей, ну и горнолыжных трасс в Карпатах, бурбак помог, лес на дрова в ЕС вывез), сейчас Володя пришел, а в песочнице песка нету, офигевает. innamax2008

Повідомлень: 358 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 18:05 AlexxK написав: Ну и голосовали бы за проверенных! Но нет, запрос на новые лица перебил инерцию и привычку, а где-то и тотальную агитацию на вверенных предприятиях.

Ну и голосовали бы за проверенных! Но нет, запрос на новые лица перебил инерцию и привычку, а где-то и тотальную агитацию на вверенных предприятиях.

"Запрос" на новые лица и сформировал телевизор



AlexxK написав: И при этом ТВ с бигусами их не трепало по-взрослому. И при этом ТВ с бигусами их не трепало по-взрослому.

По-взрослому.

Вы сейчас что-то слышали о Кожаре и Старицком ?

Ну вот так, массово, из каждого утюга "Запрос" на новые лица и сформировал телевизорПо-взрослому.Вы сейчас что-то слышали о Кожаре и Старицком ?Ну вот так, массово, из каждого утюга "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4255 З нами з: 31.08.09 Подякував: 304 раз. Подякували: 932 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 18:07 "Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах



Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".



предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.



https://strana.ua/news/258029-leros-opublikoval-video-kak-brat-ermaka-torhuet-dolzhnostjami-hlava-ofisa-prezidenta-obeshchal-na-eto-pozhalovatsja-v-sbu-i-hbr.html





"Илита", блдь Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей...Так что в этом плане достаточно легко."Илита", блдь Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10973 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6672 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 18:13 innamax2008 написав: Всё идёт правильно, сначала крепкие хозяйственники типа Януковича ( спасибо дорогу Киев - Чоп построил,

Всё идёт правильно, сначала крепкие хозяйственники типа Януковича ( спасибо дорогу Киев - Чоп построил,

Гышпанец, а ты по той дороге ездил ? Особенно, Львов-Чоп при Януковиче

Так вот, при Порошенко продолжили ремонтировать самые проблемные участки Львов-Чоп и продолжили расширят дорогу Ривне-Львов



innamax2008 написав: сейчас Володя пришел, а в песочнице песка нету, офигевает. сейчас Володя пришел, а в песочнице песка нету, офигевает.

Володя уже год как пришёл

Рост ВВП ~4% ежеквартально при Порошенко, а как пришёл Володя, так рост прекратился и жуткие недоборы в доходной части бюджета Гышпанец, а ты по той дороге ездил ? Особенно, Львов-Чоп при ЯнуковичеТак вот, при Порошенко продолжили ремонтировать самые проблемные участки Львов-Чоп и продолжили расширят дорогу Ривне-ЛьвовВолодя уже год как пришёлРост ВВП ~4% ежеквартально при Порошенко, а как пришёл Володя, так рост прекратился и жуткие недоборы в доходной части бюджета "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4255 З нами з: 31.08.09 Подякував: 304 раз. Подякували: 932 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 18:14 Вкладчик1234

Ты сам это выбрал. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4255 З нами з: 31.08.09 Подякував: 304 раз. Подякували: 932 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5830583158325833 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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