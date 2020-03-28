Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.
Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР. Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.
Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду. И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.
Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР. Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.
Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду. И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать
Подождите. Из того факта, что из каждого утюга..., совсем не следует вывод, что именно поэтому практически в каждом округе местный богуслаев проиграл местному тамаде. Ну и голосовали бы за проверенных! Но нет, запрос на новые лица перебил инерцию и привычку, а где-то и тотальную агитацию на вверенных предприятиях. И при этом ТВ с бигусами их не трепало по-взрослому. А по вашей со Стариканом теории, при отсутствии наездов со стороны ТВ и бигусов-дубинских, все должно было пройти по накатанной - в депутаты прошли бы те, кто надо.
Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.
Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР. Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.
Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду. И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать
Всё идёт правильно, сначала крепкие хозяйственники типа Януковича ( спасибо дорогу Киев - Чоп построил, дорогу с набережной на Оболонь в Киеве, пару станций метро) потом трепачи типа Сени и Пети, которым чем хуже тем лучше ( ничего не построили кроме забора из рабицы на границе с рашей, ну и горнолыжных трасс в Карпатах, бурбак помог, лес на дрова в ЕС вывез), сейчас Володя пришел, а в песочнице песка нету, офигевает.
"Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах
Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".
предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.