Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.
Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР. Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.
Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду. И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.
Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР. Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.
Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду. И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать
Подождите. Из того факта, что из каждого утюга..., совсем не следует вывод, что именно поэтому практически в каждом округе местный богуслаев проиграл местному тамаде. Ну и голосовали бы за проверенных! Но нет, запрос на новые лица перебил инерцию и привычку, а где-то и тотальную агитацию на вверенных предприятиях. И при этом ТВ с бигусами их не трепало по-взрослому. А по вашей со Стариканом теории, при отсутствии наездов со стороны ТВ и бигусов-дубинских, все должно было пройти по накатанной - в депутаты прошли бы те, кто надо.
Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.
Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР. Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.
Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду. И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать
Всё идёт правильно, сначала крепкие хозяйственники типа Януковича ( спасибо дорогу Киев - Чоп построил, дорогу с набережной на Оболонь в Киеве, пару станций метро) потом трепачи типа Сени и Пети, которым чем хуже тем лучше ( ничего не построили кроме забора из рабицы на границе с рашей, ну и горнолыжных трасс в Карпатах, бурбак помог, лес на дрова в ЕС вывез), сейчас Володя пришел, а в песочнице песка нету, офигевает.
"Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах
Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".
предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.
Конституція України ... Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри. ... Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.
Так хто фашо-расисти. зекоманда буде сортувати. ясно що відсортують слуг. інші будуть подихати. Шапо, зрадіо, фріз і інші ахтунги тіпа долярчика: "зробили разом" viewtopic.php?p=4920960#p4920960
Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.
В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.
Видеотрансляция выступления велась на сайте ведомства в Facebook.
"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью... С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.
Кроме того, Ляшко уточнил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать больным ряд препаратов, которые в мире уже практикуют для борьбы с коронавирусом.
"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", - подчеркнул он.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/