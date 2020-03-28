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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5831583258335834>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:15

  AlexxK написав:
  Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.
Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.

Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.
И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:38

  pesikot написав:
  AlexxK написав:
  Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.
Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.

Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.
И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать

Подождите. Из того факта, что из каждого утюга..., совсем не следует вывод, что именно поэтому практически в каждом округе местный богуслаев проиграл местному тамаде.
Ну и голосовали бы за проверенных! Но нет, запрос на новые лица перебил инерцию и привычку, а где-то и тотальную агитацию на вверенных предприятиях.
И при этом ТВ с бигусами их не трепало по-взрослому.
А по вашей со Стариканом теории, при отсутствии наездов со стороны ТВ и бигусов-дубинских, все должно было пройти по накатанной - в депутаты прошли бы те, кто надо. :)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:53

  pesikot написав:
  AlexxK написав:
  Starikan написав:От избытка ТВ каналов коломойских, фирташей, пинчуков и их шестерок - бигусов и дубинских.

Ваша теория опровергается результатом выборов в ВР.
Ах, какие люди баллотировались в Раду, и все они, практически, проиграли свадебным фотографам, хотя против них, насколько я знаю, бигусы-дубинские плохого слова не сказали.

Эта теория как раз и подтверждается результатом выборов в Раду.
И мудрый нарид дружно проголосовал за моносброд, потому что из каждого утюга звучало, что Раду надо распускать

Всё идёт правильно, сначала крепкие хозяйственники типа Януковича ( спасибо дорогу Киев - Чоп построил, дорогу с набережной на Оболонь в Киеве, пару станций метро) потом трепачи типа Сени и Пети, которым чем хуже тем лучше ( ничего не построили кроме забора из рабицы на границе с рашей, ну и горнолыжных трасс в Карпатах, бурбак помог, лес на дрова в ЕС вывез), сейчас Володя пришел, а в песочнице песка нету, офигевает.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:05

  AlexxK написав:Ну и голосовали бы за проверенных! Но нет, запрос на новые лица перебил инерцию и привычку, а где-то и тотальную агитацию на вверенных предприятиях.

"Запрос" на новые лица и сформировал телевизор

  AlexxK написав:И при этом ТВ с бигусами их не трепало по-взрослому.

По-взрослому.
Вы сейчас что-то слышали о Кожаре и Старицком ?
Ну вот так, массово, из каждого утюга
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:07

"Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах

Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".

предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.

https://strana.ua/news/258029-leros-opublikoval-video-kak-brat-ermaka-torhuet-dolzhnostjami-hlava-ofisa-prezidenta-obeshchal-na-eto-pozhalovatsja-v-sbu-i-hbr.html


"Илита", блдь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:13

  innamax2008 написав:Всё идёт правильно, сначала крепкие хозяйственники типа Януковича ( спасибо дорогу Киев - Чоп построил,

Гышпанец, а ты по той дороге ездил ? Особенно, Львов-Чоп при Януковиче
Так вот, при Порошенко продолжили ремонтировать самые проблемные участки Львов-Чоп и продолжили расширят дорогу Ривне-Львов

  innamax2008 написав:сейчас Володя пришел, а в песочнице песка нету, офигевает.

Володя уже год как пришёл
Рост ВВП ~4% ежеквартально при Порошенко, а как пришёл Володя, так рост прекратился и жуткие недоборы в доходной части бюджета
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:14

Вкладчик1234
Ты сам это выбрал.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:36

  unicdima написав:и про Супрун
https://petition.president.gov.ua/petition/89776
:D

Если бы в Спортлото написали, результат был бы тот же. С оффсайта МОЗ:
9. МОЗ очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

https://moz.gov.ua/polozhennja-pro-ministriv

Конституція України
...
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.
...
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 0%B2%D1%80
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:41

  yanyura написав:Если бы в Спортлото написали, результат был бы тот же.

галичане уже давно используют принцип "если нельзя, но очень хочется, то значет можно"... ;)
Востаннє редагувалось Тракторист в Нед 29 бер, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:41

Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.

Так хто фашо-расисти.
зекоманда буде сортувати.
ясно що відсортують слуг.
інші будуть подихати.
Шапо, зрадіо, фріз і інші ахтунги тіпа долярчика: "зробили разом"
viewtopic.php?p=4920960#p4920960

Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.

В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.

Видеотрансляция выступления велась на сайте ведомства в Facebook.

"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью... С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.

Кроме того, Ляшко уточнил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать больным ряд препаратов, которые в мире уже практикуют для борьбы с коронавирусом.

"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", - подчеркнул он.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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