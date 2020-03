Додано: Нед 29 бер, 2020 18:41



зекоманда буде сортувати.

ясно що відсортують слуг.

інші будуть подихати.

Шапо, зрадіо, фріз і інші ахтунги тіпа долярчика: "зробили разом"

Готовимся к сортировке. Выжить смогут не только лишь все.



В воскресенье, 29 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Документ предусматривает, что госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.



Видеотрансляция выступления велась на сайте ведомства в Facebook.



"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью... С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сказал он.



Кроме того, Ляшко уточнил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать больным ряд препаратов, которые в мире уже практикуют для борьбы с коронавирусом.



"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. Мы в Минздраве приняли решение также – у нас создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", - подчеркнул он.

