Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане 2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти 3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше 4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться
Вкладчик1234 написав:"Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах
Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".
предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.
Вкладчик1234 написав:"Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах
Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".
предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.
Чтобы ты не визжал в будущем о моей предвзятости, выскажу свою позицию - дно! Ермак получил власть, и сразу начал монетизироваться. Думаю, что тем самым поставил крест на карьере крупного политика, которая могла бы сложиться довольно успешно с учетом его профессиональных качеств.
Да, видеофиксация - это спецоперация соросятни (Ермак - самая неудобная фигура вокруг Зеленского для нее, поскольку единственная самостоятельная). Но факт остается фактом - коррупция и договорняк!
PS: если бы я раньше добрался до форума, сам бы это опубликовал
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 29 бер, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Чтобы ты не визжал в будущем о моей предвзятости, выскажу свою позицию - дно! Ермак получил власть, и сразу начал монетизироваться. Думаю, что тем самым поставил крест на карьере крупного политика, которая могла бы сложиться довольно успешно с учетом его профессиональных качеств.
Да, видеофиксация - это спецоперация соросятни (Ермак - самая неудобная фигура вокруг Зеленского для нее, поскольку единственная самостоятельная). Но факт остается фактом - коррупция и договорняк!
PS: если бы я раньше добрался до форума, сам бы это опубликовал
Так на видео брат или сам ермак или кто-то похож на брата ермака? Сам ермак то каким боком к прошлогоднем видео?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД