Вкладчик1234 написав:

"Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах

ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь.

Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей...Так что в этом плане достаточно легко."Илита", блдь