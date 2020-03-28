RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5831583258335834
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:53

  Starikan написав:
  flyman написав:
  shapo написав: 1)Расскажи как индексировали пенсии с 2016 по 2019г при сивом гетьмане
2) Какое отношение имеет бывший бютовец и якобы иксперд к нынешней власти
3)Коломойского попрекали за то что предлагал дефолт объявить, а этот кадр его уже объявил хотя с пересичных берет дальше
4) Главное, не мелких убийц посадить, а 5 президента вместе с Супрун как сказал Б. Тодуров за нынешнюю ситуацию в медицине
промосковська вата хоче крові Порошенка, аж слиньми давиться

А что вы хотели услышать от этой гниды?


Что-то ученый ляпнул и исчез.
Несолидно как-то.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3166
З нами з: 29.05.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:06

  Вкладчик1234 написав:"Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах

Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".

предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.

https://strana.ua/news/258029-leros-opublikoval-video-kak-brat-ermaka-torhuet-dolzhnostjami-hlava-ofisa-prezidenta-obeshchal-na-eto-pozhalovatsja-v-sbu-i-hbr.html


"Илита", блдь


Власть зеленых закончилась. Они потеряли моральное право руководить страной.
Зеленский должен извиниться перед народом и уйти недленно. :!: :!: :!:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7999
З нами з: 14.11.11
Подякував: 339 раз.
Подякували: 3934 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:12

  Вкладчик1234 написав:"Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах

Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".

предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.

https://strana.ua/news/258029-leros-opublikoval-video-kak-brat-ermaka-torhuet-dolzhnostjami-hlava-ofisa-prezidenta-obeshchal-na-eto-pozhalovatsja-v-sbu-i-hbr.html


"Илита", блдь

Видео старое какое-то прошлогоднее
Почему только сейчас сливают ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8599
З нами з: 18.06.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:19

  Ukrainian написав:Видео старое какое-то прошлогоднее
Почему только сейчас сливают ?

я так понял писавшего уволили и он продался порохатым.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 10.06.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:22

  pesikot написав:2) "Приедет брат, пойду на Банковую, все обсудим". Лерос опубликовал видео о Ермаке
Депутат Слуги народа Лерос опубликовал, видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака обсуждает кадровые назначения. Ермак в ответ подает в СБУ и ГБР

Глава ОП Ермак - депутату СН Леросу: Ты перешел красные линии. Готовься
Уж пришли такие честные, такие честные ...


Чтобы ты не визжал в будущем о моей предвзятости, выскажу свою позицию - дно! Ермак получил власть, и сразу начал монетизироваться. Думаю, что тем самым поставил крест на карьере крупного политика, которая могла бы сложиться довольно успешно с учетом его профессиональных качеств.

Да, видеофиксация - это спецоперация соросятни (Ермак - самая неудобная фигура вокруг Зеленского для нее, поскольку единственная самостоятельная). Но факт остается фактом - коррупция и договорняк!

PS: если бы я раньше добрался до форума, сам бы это опубликовал
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 29 бер, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5297
З нами з: 02.05.18
Подякував: 966 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:25

Двоє нардепів посварилися на засіданні фракції "Слуги народу": відео

https://rubryka.com/2020/03/29/dvoye-na ... fraktsiyi/
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5002
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:32

Какая отставка Ермака? :shock:
Это ближайшая фигура к президенту, назначенная им и только им, за которую он несет полную ответственнсоть.
Отставка обоих. :arrow:
Лавка закрывается. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7999
З нами з: 14.11.11
Подякував: 339 раз.
Подякували: 3934 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:36

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Видео старое какое-то прошлогоднее
Почему только сейчас сливают ?

я так понял писавшего уволили и он продался порохатым.


Так ты поэтому предлагаешь не трогать зеленых, пусть издеваются над страной дальше и грабят ее в условиях эпидемии? Оригинально. :x
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7999
З нами з: 14.11.11
Подякував: 339 раз.
Подякували: 3934 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:39

  zРадио написав:
  pesikot написав:2) "Приедет брат, пойду на Банковую, все обсудим". Лерос опубликовал видео о Ермаке
Депутат Слуги народа Лерос опубликовал, видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака обсуждает кадровые назначения. Ермак в ответ подает в СБУ и ГБР

Глава ОП Ермак - депутату СН Леросу: Ты перешел красные линии. Готовься
Уж пришли такие честные, такие честные ...


Чтобы ты не визжал в будущем о моей предвзятости, выскажу свою позицию - дно! Ермак получил власть, и сразу начал монетизироваться. Думаю, что тем самым поставил крест на карьере крупного политика, которая могла бы сложиться довольно успешно с учетом его профессиональных качеств.

Да, видеофиксация - это спецоперация соросятни (Ермак - самая неудобная фигура вокруг Зеленского для нее, поскольку единственная самостоятельная). Но факт остается фактом - коррупция и договорняк!

PS: если бы я раньше добрался до форума, сам бы это опубликовал

Так на видео брат или сам ермак или кто-то похож на брата ермака? Сам ермак то каким боком к прошлогоднем видео?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8599
З нами з: 18.06.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:48

  Libo написав:
  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Видео старое какое-то прошлогоднее
Почему только сейчас сливают ?

я так понял писавшего уволили и он продался порохатым.


Так ты поэтому предлагаешь не трогать зеленых, пусть издеваются над страной дальше и грабят ее в условиях эпидемии? Оригинально. :x

Трогайте, подавайте в суд или куда ещё, но видео пустышка, что с него можно конкретного взять? А ничего.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 10.06.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5831583258335834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.