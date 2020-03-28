А кто сейчас имеет право руководить страной?
Имя у него есть?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:05
А кто сейчас имеет право руководить страной?
Имя у него есть?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:11
Да, это полный провал зе. Мне кажется он понимает и всё меньше выходит с пиаром в эфир. Емец просто наложал.
Смотрим реакцию зе. Ведь он же в своём первов эфире говорил, что если близкие друзья/кумовья зашкварились (дело свинарчуков), то порошенко обязан уйти. Тогда ещё кошкина его подъебнула.
Зебилы, ваш ход
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:12
В таком случае почему 5-й канал и "Прямой" не сформировали запрос на По?
Или 112-й и Ньюсван - на Ме? Или ТРК "Украина" - на Ах.. какого человека?
Опять ваша теория разбивается о главный критерий - практику.
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:19
Re: Політичні дискусії
Что то мне кажется мы очень быстрыми темпами движемся в сторону медведчук/бойко. Ох и прилетит нам на следующих выборах. Команда Зе так наложала на подготовке к пандемии, что Бойки аплодируют стоя
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:24
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:26
Медведчук и Бойко, насколько я знаю, в разных командах. Тут речь надо вести о медведчуке/рабиновиче. Они главные выгодоприобретатели от происходящего.
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:27
Звичайно, як міністру, який на посаді 24 дні, повісити все на нього дуже просто. Але сказати інше – це не тільки відповідальність міністерства охорони здоров’я.
Саме навколо цих засобів захисту кілька тижнів розвивається корупційний скандал. Міністра звинуватили в тому, що він не підписував документи про початок закупівель респіраторів та захисних костюмів на 67 мільйонів.
- Коли я подивився, хто ці 67 мільйонів буде поставляти – це Crown Agency. Це та компанія, яка була при виконуючій обов’язки Супрун, яка за 2017-18 рік не повернула ліків на суму 5,8 мільярди гривень.
Вчора партія "Голос" зареєструвала проект постанови про відставку Ємця.
"Ілля Ємець повністю провалив підготовку України до боротьби з коронавірусом. Провалив організацію тестування населення. Заблокував 67 мільйонів гривень, за які давно можна було купити тести і захисні костюми для лікарів. За це він має понести не лише політичну відповідальність. Його бездіяльність мають розслідувати правоохоронні органи", - член комітету ВР з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина.
Утім сам міністр у відставку не збирається.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:28
а не подскажите какого числа превышен эпидемпорог в 600-900 заболевших на 100 тыс. жителей?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:30
не там спрашиваете - спрашивать надо у метрополии, но ей сейчас не до мелких проблем аборигенов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:32
вы прямь как дети верите во всё что слышите из зомбоящика?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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