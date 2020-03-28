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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5833583458355836>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:05

  Libo написав:Власть зеленых закончилась. Они потеряли моральное право руководить страной.
Зеленский должен извиниться перед народом и уйти недленно. :!: :!: :!:


А кто сейчас имеет право руководить страной?
Имя у него есть?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:11

  pesikot написав:
Депутат Слуги народа Лерос опубликовал, видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака обсуждает кадровые назначения. Ермак в ответ подает в СБУ и ГБР

Глава ОП Ермак - депутату СН Леросу: Ты перешел красные линии. Готовься
Уж пришли такие честные, такие честные ...

[

Да, это полный провал зе. Мне кажется он понимает и всё меньше выходит с пиаром в эфир. Емец просто наложал.

Смотрим реакцию зе. Ведь он же в своём первов эфире говорил, что если близкие друзья/кумовья зашкварились (дело свинарчуков), то порошенко обязан уйти. Тогда ещё кошкина его подъебнула.

Зебилы, ваш ход
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:12

  pesikot написав:
  AlexxK написав:Ну и голосовали бы за проверенных! Но нет, запрос на новые лица перебил инерцию и привычку, а где-то и тотальную агитацию на вверенных предприятиях.

"Запрос" на новые лица и сформировал телевизор

В таком случае почему 5-й канал и "Прямой" не сформировали запрос на По?
Или 112-й и Ньюсван - на Ме? Или ТРК "Украина" - на Ах.. какого человека?
Опять ваша теория разбивается о главный критерий - практику.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:19

Re: Політичні дискусії

Что то мне кажется мы очень быстрыми темпами движемся в сторону медведчук/бойко. Ох и прилетит нам на следующих выборах. Команда Зе так наложала на подготовке к пандемии, что Бойки аплодируют стоя
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:24

  Libo написав:Зеленский должен извиниться перед народом и уйти недленно.

с какого перепуга?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:26

  hume написав:Что то мне кажется мы очень быстрыми темпами движемся в сторону медведчук/бойко. Ох и прилетит нам на следующих выборах. Команда Зе так наложала на подготовке к пандемии, что Бойки аплодируют стоя

Медведчук и Бойко, насколько я знаю, в разных командах. Тут речь надо вести о медведчуке/рабиновиче. Они главные выгодоприобретатели от происходящего.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:27

https://tsn.ua/ukrayina/yemec-rozpoviv- ... 16800.html

Звичайно, як міністру, який на посаді 24 дні, повісити все на нього дуже просто. Але сказати інше – це не тільки відповідальність міністерства охорони здоров’я.

Саме навколо цих засобів захисту кілька тижнів розвивається корупційний скандал. Міністра звинуватили в тому, що він не підписував документи про початок закупівель респіраторів та захисних костюмів на 67 мільйонів.

- Коли я подивився, хто ці 67 мільйонів буде поставляти – це Crown Agency. Це та компанія, яка була при виконуючій обов’язки Супрун, яка за 2017-18 рік не повернула ліків на суму 5,8 мільярди гривень.

Вчора партія "Голос" зареєструвала проект постанови про відставку Ємця.

"Ілля Ємець повністю провалив підготовку України до боротьби з коронавірусом. Провалив організацію тестування населення. Заблокував 67 мільйонів гривень, за які давно можна було купити тести і захисні костюми для лікарів. За це він має понести не лише політичну відповідальність. Його бездіяльність мають розслідувати правоохоронні органи", - член комітету ВР з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина.

Утім сам міністр у відставку не збирається.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:28

  Libo написав:пусть издеваются над страной дальше и грабят ее в условиях эпидемии?

а не подскажите какого числа превышен эпидемпорог в 600-900 заболевших на 100 тыс. жителей? ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:30

  shapo написав:
  Libo написав:Власть зеленых закончилась. Они потеряли моральное право руководить страной.
Зеленский должен извиниться перед народом и уйти недленно. :!: :!: :!:


А кто сейчас имеет право руководить страной?
Имя у него есть?

не там спрашиваете - спрашивать надо у метрополии, но ей сейчас не до мелких проблем аборигенов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:32

  hume написав:Смотрим реакцию зе. Ведь он же в своём первов эфире говорил, что если близкие друзья/кумовья зашкварились (дело свинарчуков), то порошенко обязан уйти.

вы прямь как дети верите во всё что слышите из зомбоящика?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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