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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 бер, 2020 20:33
hume написав:
Что то мне кажется мы очень быстрыми темпами движемся в сторону медведчук/бойко. Ох и прилетит нам на следующих выборах. Команда Зе так наложала на подготовке к пандемии, что Бойки аплодируют стоя
А может рабинович-кива?
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:44
shapo написав:
А кто сейчас имеет право руководить страной?
Имя у него есть?
Тракторист написав:
не там спрашиваете - спрашивать надо у метрополии, но ей сейчас не до мелких проблем аборигенов...
Хлопец ведь всегда изображает предсказателя, поэтому может, ответит.
Да и местным порохоботам хочется задать тот же вопрос : кого они видят после Зеленского?
Неужели опять сивого шоколадного гетьмана.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:02
shapo написав:
Да и местным порохоботам хочется задать тот же вопрос : кого они видят после Зеленского?
Неужели опять сивого шоколадного гетьмана.
Вопрос риторический
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:06
Вкладчик1234 написав: shapo написав:
Да и местным порохоботам хочется задать тот же вопрос : кого они видят после Зеленского?
Неужели опять сивого шоколадного гетьмана.
Вопрос риторический
Я бачу не замість Зеленського..
Я бачу згідно Конституції , в якій Україна Парламентсько-Президентська
Порошенко - Голова ВР
Яценюк(або Гройсман)-Премєр
Зеленський - Президент
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:14
budivelnik написав: Вкладчик1234 написав: shapo написав:
Да и местным порохоботам хочется задать тот же вопрос : кого они видят после Зеленского?
Неужели опять сивого шоколадного гетьмана.
Вопрос риторический
Я бачу не замість Зеленського..
Я бачу згідно Конституції , в якій Україна Парламентсько-Президентська
Порошенко - Голова ВР
Яценюк(або Гройсман)-Премєр
Зеленський - Президент
і що то буде?
лебідь щуку раком устроілі сиграть квартал?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:22
flyman написав: budivelnik написав: Вкладчик1234 написав:
Вопрос риторический
Я бачу не замість Зеленського..
Я бачу згідно Конституції , в якій Україна Парламентсько-Президентська
Порошенко - Голова ВР
Яценюк(або Гройсман)-Премєр
Зеленський - Президент
і що то буде?
лебідь щуку раком устроілі сиграть квартал?
Зеленський приймає делегації.знімає відосіки і виступає по телебаченню
Порошенко організовує потрібні для роботи економіки Закони
Яценюк ці закони впроваджує в життя...
І не останнє , так це ЗСУ,МЗС -тепер в структурі Каб Міну...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:23
budivelnik написав:
Зеленський приймає делегації.знімає відосіки і виступає по телебаченню
Порошенко організовує потрібні для роботи економіки Закони
Яценюк ці закони впроваджує в життя...
І не останнє , так це ЗСУ,МЗС -тепер в структурі Каб Міну...
А де слуги?
Яка їх роль? Там же більшість у ВРУ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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