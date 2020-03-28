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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5833583458355836
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:33

  hume написав:Что то мне кажется мы очень быстрыми темпами движемся в сторону медведчук/бойко. Ох и прилетит нам на следующих выборах. Команда Зе так наложала на подготовке к пандемии, что Бойки аплодируют стоя

А может рабинович-кива? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:44

  Libo написав:Власть зеленых закончилась. Они потеряли моральное право руководить страной.
Зеленский должен извиниться перед народом и уйти недленно. :!: :!: :!:


  shapo написав:А кто сейчас имеет право руководить страной?
Имя у него есть?


  Тракторист написав:не там спрашиваете - спрашивать надо у метрополии, но ей сейчас не до мелких проблем аборигенов...


Хлопец ведь всегда изображает предсказателя, поэтому может, ответит.
Да и местным порохоботам хочется задать тот же вопрос : кого они видят после Зеленского?
Неужели опять сивого шоколадного гетьмана.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:02

  shapo написав:Да и местным порохоботам хочется задать тот же вопрос : кого они видят после Зеленского?
Неужели опять сивого шоколадного гетьмана.

Вопрос риторический :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:06

  Вкладчик1234 написав:
  shapo написав:Да и местным порохоботам хочется задать тот же вопрос : кого они видят после Зеленского?
Неужели опять сивого шоколадного гетьмана.
Вопрос риторический :)
Я бачу не замість Зеленського..
Я бачу згідно Конституції , в якій Україна Парламентсько-Президентська
Порошенко - Голова ВР
Яценюк(або Гройсман)-Премєр
Зеленський - Президент
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:14

  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:
  shapo написав:Да и местным порохоботам хочется задать тот же вопрос : кого они видят после Зеленского?
Неужели опять сивого шоколадного гетьмана.
Вопрос риторический :)
Я бачу не замість Зеленського..
Я бачу згідно Конституції , в якій Україна Парламентсько-Президентська
Порошенко - Голова ВР
Яценюк(або Гройсман)-Премєр
Зеленський - Президент

і що то буде?
лебідь щуку раком устроілі сиграть квартал?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:22

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:Вопрос риторический :)
Я бачу не замість Зеленського..
Я бачу згідно Конституції , в якій Україна Парламентсько-Президентська
Порошенко - Голова ВР
Яценюк(або Гройсман)-Премєр
Зеленський - Президент
і що то буде?
лебідь щуку раком устроілі сиграть квартал?
Зеленський приймає делегації.знімає відосіки і виступає по телебаченню
Порошенко організовує потрібні для роботи економіки Закони
Яценюк ці закони впроваджує в життя...
І не останнє , так це ЗСУ,МЗС -тепер в структурі Каб Міну...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:23

  budivelnik написав:Зеленський приймає делегації.знімає відосіки і виступає по телебаченню
Порошенко організовує потрібні для роботи економіки Закони
Яценюк ці закони впроваджує в життя...
І не останнє , так це ЗСУ,МЗС -тепер в структурі Каб Міну...

А де слуги?
Яка їх роль? Там же більшість у ВРУ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 5833583458355836
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