Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5835583658375838> Додано: Нед 29 бер, 2020 21:51 flyman написав: budivelnik написав: Зеленський приймає делегації.знімає відосіки і виступає по телебаченню

Порошенко організовує потрібні для роботи економіки Закони

Яценюк ці закони впроваджує в життя...

І не останнє , так це ЗСУ,МЗС -тепер в структурі Каб Міну... Зеленський приймає делегації.знімає відосіки і виступає по телебаченнюПорошенко організовує потрібні для роботи економіки ЗакониЯценюк ці закони впроваджує в життя...І не останнє , так це ЗСУ,МЗС -тепер в структурі Каб Міну...

А де слуги?

Яка їх роль? Там же більшість у ВРУ.

А Конституція, як змінити сфери впливу Президента і Прем"єра?

одним словом Утопія.

Я вже писав варіант:

представник держдепа приносить мішок компромату на слуг, і вони як цуцики піднімають лапки за Закони на які вкаже дядя Сем. А де слуги?Яка їх роль? Там же більшість у ВРУ.А Конституція, як змінити сфери впливу Президента і Прем"єра?одним словом Утопія.Я вже писав варіант:представник держдепа приносить мішок компромату на слуг, і вони як цуцики піднімають лапки за Закони на які вкаже дядя Сем.

Ха-ха-ха, реально смешно. Мы для США, как папуасы. Вся страна заложена перезаложена профессионалами типа Пети и Сени. Деньги украдены и находятся в США. Осталось землю Каргилу отдать, за долги с % Госдепу за посредничество и всё, все на выход. Рыжий таракан, ещё хорохорится, но все его конторы закредитованы, перекредитованы давно на крючке у США или раши сидит. Так, что всё приехали, горючее кончилось.

А кто поддержит Порошенко на Главу ВР, кроме ПЕСа и Голоса? Никто. Кстати, если у Зеленского где-то и есть адекватный человек на своем месте, так это как раз Разумков.



Самая большая беда сегодня - не ВР, а Правительство. Ни Яценюк, ни Гройсман не способны принять сегодняшние вызовы так же, как не способен Шмыгаль. Точнее Яценюк вызов принять, возможно, и готов, но профнепригоден к этому, учитывая трагические результаты его прошлого премьерства А кто поддержит Порошенко на Главу ВР, кроме ПЕСа и Голоса? Никто. Кстати, если у Зеленского где-то и есть адекватный человек на своем месте, так это как раз Разумков.Самая большая беда сегодня - не ВР, а Правительство. Ни Яценюк, ни Гройсман не способны принять сегодняшние вызовы так же, как не способен Шмыгаль. Точнее Яценюк вызов принять, возможно, и готов, но профнепригоден к этому, учитывая трагические результаты его прошлого премьерства

Будівельник, не займайся некрофілією.

Будівельник, не займайся некрофілією.

Думаю політичні трупи нічим не допоможуть, можна було би Маркарову та якихось не дуже зашкварених фігур взяти. Але на цих у піпла вже імунітет і відторгнення.

ВРУ не приймає закони і Зе на білому поні розганяє старих слуг?

3 Ясно що СН розсипеться(квота бородатої бабусі відколиться) а тому їх треба буде кимось замістити - голоса ЄС і Голоса - тут в пригоді і стануть...якщо їм за це віддати..

2 Якщо брати на себе відповідальність - то треба отримувати й інструменти, тому коголь з Голосу або ЄС в заступника або голови ВР - треба однозначно3 Ясно що СН розсипеться(квота бородатої бабусі відколиться) а тому їх треба буде кимось замістити - голоса ЄС і Голоса - тут в пригоді і стануть...якщо їм за це віддати..



Зеленым придется поделиться властью, согласен. Да в нынешней ситуации те из них, у кого есть мозги, не должны быть сильно против (нести моно-ответственность за все, что будет происходить дальше - такое себе удовольствие).



budivelnik написав: Якраз Яценюк - чудовий кризовий менеджер

Якраз Яценюк - чудовий кризовий менеджер



Точно что кризисный, а не антикризисный



budivelnik написав: 2004 - Тігіпко злився з Голови НБУ - Яценюк витягнув

2004 - Тігіпко злився з Голови НБУ - Яценюк витягнув



Что там в 2004-м надо было вытягивать? Это был период рекордного роста ВВП в истории (+11,8%). Так что не сочиняй.

https://knoema.com/atlas/Ukraine/Real-GDP-growth



Как раз упомянутый Тигипко сейчас был бы хоть сколько-то уместным вариантом. Он хотя бы крупнейший банк в стране построил. А что сделал Яценюк, кроме надувания щек? "Полет камикадзе", о котором ты вспомнил - это громкий пиар, но что за этим стояло? Уменьшение валютного ВВП вдвое со всеми вытекающими?.. Зеленым придется поделиться властью, согласен. Да в нынешней ситуации те из них, у кого есть мозги, не должны быть сильно против (нести моно-ответственность за все, что будет происходить дальше - такое себе удовольствие).Точно что кризисный, а не антикризисныйЧто там в 2004-м надо было вытягивать? Это был период рекордного роста ВВП в истории (+11,8%). Так что не сочиняй.Как раз упомянутый Тигипко сейчас был бы хоть сколько-то уместным вариантом. Он хотя бы крупнейший банк в стране построил. А что сделал Яценюк, кроме надувания щек? "Полет камикадзе", о котором ты вспомнил - это громкий пиар, но что за этим стояло? Уменьшение валютного ВВП вдвое со всеми вытекающими?.. zРадио

Це не Янукович з Кілею азіровим за 3 млрд доларів рух в Європу змінив на рух в росію...

Це не пуйло пітерське,відкусило Крим і ОРДЛО

Це навіть не російські БТГ в 2015 в зеленому коридорі наших вбивали...

Це виявляється все Яценюк...

Я вже приводив приклади . можу привести ще раз

1 Росія втратила на протязі 2014-2018 - не купила в нас на 15 млрд ,не продала нам на 17 млрд

2 В той самий час з Європою

ми не продали на 2 млрд не купили на 6 млрд

Тобто покращили зовнішні валютний баланс на 2 млрд в рік+з урахуванням того що від гастарбайтерів прийшло ще 12 млрд - ми отримали профіцит валюти...



Так що

Котлети окремо -* мухи окремо

ПС

А Тігіпко і в 2004 - зник з поля зору коли стало тяжко і прославився тим що шведам задорого продав банк(читай надурив)

А той хто дурить партнерів - той довго на брехні не протримається. ПрикольноЦе не Янукович з Кілею азіровим за 3 млрд доларів рух в Європу змінив на рух в росію...Це не пуйло пітерське,відкусило Крим і ОРДЛОЦе навіть не російські БТГ в 2015 в зеленому коридорі наших вбивали...Це виявляється все Яценюк...Я вже приводив приклади . можу привести ще раз1 Росія втратила на протязі 2014-2018 - не купила в нас на 15 млрд ,не продала нам на 17 млрд2 В той самий час з Європоюми не продали на 2 млрд не купили на 6 млрдТобто покращили зовнішні валютний баланс на 2 млрд в рік+з урахуванням того що від гастарбайтерів прийшло ще 12 млрд - ми отримали профіцит валюти...Так щоКотлети окремо -* мухи окремоПСА Тігіпко і в 2004 - зник з поля зору коли стало тяжко і прославився тим що шведам задорого продав банк(читай надурив)А той хто дурить партнерів - той довго на брехні не протримається. http://forum.finance.ua/topic93912.html

Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".



предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.



https://strana.ua/news/258029-leros-opublikoval-video-kak-brat-ermaka-torhuet-dolzhnostjami-hlava-ofisa-prezidenta-obeshchal-na-eto-pozhalovatsja-v-sbu-i-hbr.html





"Илита", блдь Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей...Так что в этом плане достаточно легко."Илита", блдь

Так чем закончилась история; возглавила девочка или нет ? Если нет то новость туфта и балда .зачем сюда весь мусор тянуть

Це не пуйло пітерське,відкусило Крим і ОРДЛО

Це навіть не російські БТГ в 2015 в зеленому коридорі наших вбивали...

Це не Янукович з Кілею азіровим за 3 млрд доларів рух в Європу змінив на рух в росію...Це не пуйло пітерське,відкусило Крим і ОРДЛОЦе навіть не російські БТГ в 2015 в зеленому коридорі наших вбивали...



Ты ж понимаешь, что можешь такие аргументы кидать на цензоре, но не здесь.



Во-первых, "рух" в Европу, выражаемый в подписании ЗСТ с ЕС (и ничем более) - это и есть ключевая причина падения украинской экономики, потому что РФ в этой ЗСТ не состоит и защищается от нее протекционистскими мерами, под которые попали и мы, войдя в эту зону. Смотри цифры экспорта - потери на российском рынке ЕС "не откупил" даже к 2019-му, не говоря уже про 2014-2015 гг.



Ну а во-вторых, по поводу российской агрессии - да, насчет оккупированных территорий вопросов нет, но открой ВРП по неоккупированным и скажи, что в родной тебе Львовской области сделал путен, что она тоже обвалались вдвое в 2015-м к 2013-му?..



budivelnik написав: А Тігіпко і в 2004 - зник з поля зору коли стало тяжко і прославився тим що шведам задорого продав банк(читай надурив)

А той хто дурить партнерів - той довго на брехні не протримається. А Тігіпко і в 2004 - зник з поля зору коли стало тяжко і прославився тим що шведам задорого продав банк(читай надурив)А той хто дурить партнерів - той довго на брехні не протримається.



Тяжко стало только после прихода оранжевых - можешь посмотреть динамику ВВП еще и поквартально ))) Весь 2004-й год до майдана был феноминальный рост.



А что касается Тигипко и шведов - как говорится, на рынке 2 дурака. Кто виноват, что с такими мультипликаторами покупались тогда банковские организации? По-твоему, и Маск - мошенник в отношении инвесторов, покупавших акции Теслы по 900 долларов за штуку?.. Ты ж понимаешь, что можешь такие аргументы кидать на цензоре, но не здесь.Во-первых, "рух" в Европу, выражаемый в подписании ЗСТ с ЕС (и ничем более) - это и есть ключевая причина падения украинской экономики, потому что РФ в этой ЗСТ не состоит и защищается от нее протекционистскими мерами, под которые попали и мы, войдя в эту зону. Смотри цифры экспорта - потери на российском рынке ЕС "не откупил" даже к 2019-му, не говоря уже про 2014-2015 гг.Ну а во-вторых, по поводу российской агрессии - да, насчет оккупированных территорий вопросов нет, но открой ВРП по неоккупированным и скажи, что в родной тебе Львовской области сделал путен, что она тоже обвалались вдвое в 2015-м к 2013-му?..Тяжко стало только после прихода оранжевых - можешь посмотреть динамику ВВП еще и поквартально ))) Весь 2004-й год до майдана был феноминальный рост.А что касается Тигипко и шведов - как говорится, на рынке 2 дурака. Кто виноват, что с такими мультипликаторами покупались тогда банковские организации? По-твоему, и Маск - мошенник в отношении инвесторов, покупавших акции Теслы по 900 долларов за штуку?.. zРадио

У Ермака есть брат Денис, который младше его на восемь лет. В 2014-2017 году принимал участие в АТО, где получил контузию.

У Ермака есть брат Денис, который младше его на восемь лет. В 2014-2017 году принимал участие в АТО, где получил контузию.



Так что Свинарчук младший не отстегивал наверх Свинарчуку старшему ? А ветеран АТО не отстегивал взятки наверх своему брату ?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4

Від розриву звязків з росією - ми не втратили

Ще раз показую

2 Поіменного списку в мене не має

Але є структура торгівлі товарами/послугами в млрд доларів

_________СНД_________________________________Інші

експорт тов+послуг__імпорт тов+пос__експорт тов+послуг__імпорт тов+пос

2013___22,077+5,8__27,942+1,466________41,243+8,418______49,045+6,056

2018____7,025+3,7__13,209+0,688________40,310+7,937______43,979+5,620

Ми еспортували в росію в 2013 - 27,9 імпортували 29,4 баланс -1,5

Ми еспортували в росію в 2018 - 10,7 імпортували 13,9 баланс -3,2

Ми експортували іншим в 2013 - 49,6 імпортували 55,1 баланс -6,5

Ми експортували іншим в 2018 - 48,2 імпортували 49,5 баланс -1,3



Таким чином ми не тільки компенсували втрати від зменшення зовнішньоекономічних звязків з росією - ми ще й виграли бо

Баланс 2013 = -1,5+-6,5=-8 млрд доларів

Баланс 2018 = -3,2+-1,3=-4,5 млрд доларів

І це на фоні втрати Криму і ОРДЛО+на фоні масового виїзду на заробітки

Тому ти можеш скільки завгодно розповідати про переваги звязків з росією...але цифри показують

Чим далі ми від росії - тим багатші. 1 А чого ти дивишся експорт і не дивишся імпортВід розриву звязків з росією - ми не втратилиЩе раз показуюМи еспортували в росію в 2013 - 27,9 імпортували 29,4 баланс -1,5Ми еспортували в росію в 2018 - 10,7 імпортували 13,9 баланс -3,2Ми експортували іншим в 2013 - 49,6 імпортували 55,1 баланс -6,5Ми експортували іншим в 2018 - 48,2 імпортували 49,5 баланс -1,3Таким чином ми не тільки компенсували втрати від зменшення зовнішньоекономічних звязків з росією - ми ще й виграли боБаланс 2013 = -1,5+-6,5=-8 млрд доларівБаланс 2018 = -3,2+-1,3=-4,5 млрд доларівІ це на фоні втрати Криму і ОРДЛО+на фоні масового виїзду на заробіткиТому ти можеш скільки завгодно розповідати про переваги звязків з росією...але цифри показуютьЧим далі ми від росії - тим багатші. http://forum.finance.ua/topic93912.html

