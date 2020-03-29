Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Зеленський приймає делегації.знімає відосіки і виступає по телебаченню Порошенко організовує потрібні для роботи економіки Закони Яценюк ці закони впроваджує в життя... І не останнє , так це ЗСУ,МЗС -тепер в структурі Каб Міну...
А де слуги? Яка їх роль? Там же більшість у ВРУ. А Конституція, як змінити сфери впливу Президента і Прем"єра? одним словом Утопія. Я вже писав варіант: представник держдепа приносить мішок компромату на слуг, і вони як цуцики піднімають лапки за Закони на які вкаже дядя Сем.
Ха-ха-ха, реально смешно. Мы для США, как папуасы. Вся страна заложена перезаложена профессионалами типа Пети и Сени. Деньги украдены и находятся в США. Осталось землю Каргилу отдать, за долги с % Госдепу за посредничество и всё, все на выход. Рыжий таракан, ещё хорохорится, но все его конторы закредитованы, перекредитованы давно на крючке у США или раши сидит. Так, что всё приехали, горючее кончилось.
zРадио написав: А кто поддержит Порошенко на Главу ВР, кроме ПЕСа и Голоса? Никто. Кстати, если у Зеленского где-то и есть адекватный человек на своем месте, так это как раз Разумков.
Самая большая беда сегодня - не ВР, а Правительство. Ни Яценюк, ни Гройсман не способны принять сегодняшние вызовы так же, как не способен Шмыгаль. Точнее Яценюк вызов принять, возможно, и готов, но профнепригоден к этому, учитывая трагические результаты его прошлого премьерства
Будівельник, не займайся некрофілією. Думаю політичні трупи нічим не допоможуть, можна було би Маркарову та якихось не дуже зашкварених фігур взяти. Але на цих у піпла вже імунітет і відторгнення.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
budivelnik написав:2 Якщо брати на себе відповідальність - то треба отримувати й інструменти, тому коголь з Голосу або ЄС в заступника або голови ВР - треба однозначно 3 Ясно що СН розсипеться(квота бородатої бабусі відколиться) а тому їх треба буде кимось замістити - голоса ЄС і Голоса - тут в пригоді і стануть...якщо їм за це віддати..
Зеленым придется поделиться властью, согласен. Да в нынешней ситуации те из них, у кого есть мозги, не должны быть сильно против (нести моно-ответственность за все, что будет происходить дальше - такое себе удовольствие).
Как раз упомянутый Тигипко сейчас был бы хоть сколько-то уместным вариантом. Он хотя бы крупнейший банк в стране построил. А что сделал Яценюк, кроме надувания щек? "Полет камикадзе", о котором ты вспомнил - это громкий пиар, но что за этим стояло? Уменьшение валютного ВВП вдвое со всеми вытекающими?..
zРадио написав:Уменьшение валютного ВВП вдвое со всеми вытекающими?..
Прикольно Це не Янукович з Кілею азіровим за 3 млрд доларів рух в Європу змінив на рух в росію... Це не пуйло пітерське,відкусило Крим і ОРДЛО Це навіть не російські БТГ в 2015 в зеленому коридорі наших вбивали... Це виявляється все Яценюк... Я вже приводив приклади . можу привести ще раз 1 Росія втратила на протязі 2014-2018 - не купила в нас на 15 млрд ,не продала нам на 17 млрд 2 В той самий час з Європою ми не продали на 2 млрд не купили на 6 млрд Тобто покращили зовнішні валютний баланс на 2 млрд в рік+з урахуванням того що від гастарбайтерів прийшло ще 12 млрд - ми отримали профіцит валюти...
Так що Котлети окремо -* мухи окремо ПС А Тігіпко і в 2004 - зник з поля зору коли стало тяжко і прославився тим що шведам задорого продав банк(читай надурив) А той хто дурить партнерів - той довго на брехні не протримається.
Вкладчик1234 написав:"Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах
Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".
предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.
budivelnik написав:Це не Янукович з Кілею азіровим за 3 млрд доларів рух в Європу змінив на рух в росію... Це не пуйло пітерське,відкусило Крим і ОРДЛО Це навіть не російські БТГ в 2015 в зеленому коридорі наших вбивали...
Ты ж понимаешь, что можешь такие аргументы кидать на цензоре, но не здесь.
Во-первых, "рух" в Европу, выражаемый в подписании ЗСТ с ЕС (и ничем более) - это и есть ключевая причина падения украинской экономики, потому что РФ в этой ЗСТ не состоит и защищается от нее протекционистскими мерами, под которые попали и мы, войдя в эту зону. Смотри цифры экспорта - потери на российском рынке ЕС "не откупил" даже к 2019-му, не говоря уже про 2014-2015 гг.
Ну а во-вторых, по поводу российской агрессии - да, насчет оккупированных территорий вопросов нет, но открой ВРП по неоккупированным и скажи, что в родной тебе Львовской области сделал путен, что она тоже обвалались вдвое в 2015-м к 2013-му?..
budivelnik написав:А Тігіпко і в 2004 - зник з поля зору коли стало тяжко і прославився тим що шведам задорого продав банк(читай надурив) А той хто дурить партнерів - той довго на брехні не протримається.
Тяжко стало только после прихода оранжевых - можешь посмотреть динамику ВВП еще и поквартально ))) Весь 2004-й год до майдана был феноминальный рост.
А что касается Тигипко и шведов - как говорится, на рынке 2 дурака. Кто виноват, что с такими мультипликаторами покупались тогда банковские организации? По-твоему, и Маск - мошенник в отношении инвесторов, покупавших акции Теслы по 900 долларов за штуку?..
zРадио написав:о-первых, "рух" в Европу, выражаемый в подписании ЗСТ с ЕС (и ничем более) - это и есть ключевая причина падения украинской экономики, потому что РФ в этой ЗСТ не состоит и защищается от нее протекционистскими мерами, под которые попали и мы, войдя в эту зону. Смотри цифры экспорта - потери на российском рынке ЕС "не откупил" даже к 2019-му, не говоря уже про 2014-2015 гг.
1 А чого ти дивишся експорт і не дивишся імпорт Від розриву звязків з росією - ми не втратили Ще раз показую
2 Поіменного списку в мене не має Але є структура торгівлі товарами/послугами в млрд доларів _________СНД_________________________________Інші експорт тов+послуг__імпорт тов+пос__експорт тов+послуг__імпорт тов+пос 2013___22,077+5,8__27,942+1,466________41,243+8,418______49,045+6,056 2018____7,025+3,7__13,209+0,688________40,310+7,937______43,979+5,620
Ми еспортували в росію в 2013 - 27,9 імпортували 29,4 баланс -1,5 Ми еспортували в росію в 2018 - 10,7 імпортували 13,9 баланс -3,2 Ми експортували іншим в 2013 - 49,6 імпортували 55,1 баланс -6,5 Ми експортували іншим в 2018 - 48,2 імпортували 49,5 баланс -1,3
Таким чином ми не тільки компенсували втрати від зменшення зовнішньоекономічних звязків з росією - ми ще й виграли бо Баланс 2013 = -1,5+-6,5=-8 млрд доларів Баланс 2018 = -3,2+-1,3=-4,5 млрд доларів І це на фоні втрати Криму і ОРДЛО+на фоні масового виїзду на заробітки Тому ти можеш скільки завгодно розповідати про переваги звязків з росією...але цифри показують Чим далі ми від росії - тим багатші.