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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5834583558365837>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:56

Re: Політичні дискусії

Як вам завтра такий варіант:
ВРУ не приймає закони і Зе на білому поні розганяє старих слуг?
Долярчики пісяють кип"ятком і підкидують вгору чепчики.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:58

  budivelnik написав:2 Якщо брати на себе відповідальність - то треба отримувати й інструменти, тому коголь з Голосу або ЄС в заступника або голови ВР - треба однозначно
3 Ясно що СН розсипеться(квота бородатої бабусі відколиться) а тому їх треба буде кимось замістити - голоса ЄС і Голоса - тут в пригоді і стануть...якщо їм за це віддати..


Зеленым придется поделиться властью, согласен. Да в нынешней ситуации те из них, у кого есть мозги, не должны быть сильно против (нести моно-ответственность за все, что будет происходить дальше - такое себе удовольствие).

  budivelnik написав:Якраз Яценюк - чудовий кризовий менеджер


Точно что кризисный, а не антикризисный :lol:

  budivelnik написав:2004 - Тігіпко злився з Голови НБУ - Яценюк витягнув


Что там в 2004-м надо было вытягивать? Это был период рекордного роста ВВП в истории (+11,8%). Так что не сочиняй.
https://knoema.com/atlas/Ukraine/Real-GDP-growth

Как раз упомянутый Тигипко сейчас был бы хоть сколько-то уместным вариантом. Он хотя бы крупнейший банк в стране построил. А что сделал Яценюк, кроме надувания щек? "Полет камикадзе", о котором ты вспомнил - это громкий пиар, но что за этим стояло? Уменьшение валютного ВВП вдвое со всеми вытекающими?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:05

  zРадио написав:Уменьшение валютного ВВП вдвое со всеми вытекающими?..
Прикольно
Це не Янукович з Кілею азіровим за 3 млрд доларів рух в Європу змінив на рух в росію...
Це не пуйло пітерське,відкусило Крим і ОРДЛО
Це навіть не російські БТГ в 2015 в зеленому коридорі наших вбивали...
Це виявляється все Яценюк...
Я вже приводив приклади . можу привести ще раз
1 Росія втратила на протязі 2014-2018 - не купила в нас на 15 млрд ,не продала нам на 17 млрд
2 В той самий час з Європою
ми не продали на 2 млрд не купили на 6 млрд
Тобто покращили зовнішні валютний баланс на 2 млрд в рік+з урахуванням того що від гастарбайтерів прийшло ще 12 млрд - ми отримали профіцит валюти...

Так що
Котлети окремо -* мухи окремо
ПС
А Тігіпко і в 2004 - зник з поля зору коли стало тяжко і прославився тим що шведам задорого продав банк(читай надурив)
А той хто дурить партнерів - той довго на брехні не протримається.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:07

  Вкладчик1234 написав:"Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Опубликованы записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах

Собеседник: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК "Украина" или "Внешэкспоцентр".

предположительно Денис Ермак: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей... ты видел там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь. Так что в этом плане достаточно легко.

https://strana.ua/news/258029-leros-opublikoval-video-kak-brat-ermaka-torhuet-dolzhnostjami-hlava-ofisa-prezidenta-obeshchal-na-eto-pozhalovatsja-v-sbu-i-hbr.html


"Илита", блдь

Так чем закончилась история; возглавила девочка или нет ? Если нет то новость туфта и балда .зачем сюда весь мусор тянуть
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:29

  budivelnik написав:Це не Янукович з Кілею азіровим за 3 млрд доларів рух в Європу змінив на рух в росію...
Це не пуйло пітерське,відкусило Крим і ОРДЛО
Це навіть не російські БТГ в 2015 в зеленому коридорі наших вбивали...


Ты ж понимаешь, что можешь такие аргументы кидать на цензоре, но не здесь.

Во-первых, "рух" в Европу, выражаемый в подписании ЗСТ с ЕС (и ничем более) - это и есть ключевая причина падения украинской экономики, потому что РФ в этой ЗСТ не состоит и защищается от нее протекционистскими мерами, под которые попали и мы, войдя в эту зону. Смотри цифры экспорта - потери на российском рынке ЕС "не откупил" даже к 2019-му, не говоря уже про 2014-2015 гг.

Ну а во-вторых, по поводу российской агрессии - да, насчет оккупированных территорий вопросов нет, но открой ВРП по неоккупированным и скажи, что в родной тебе Львовской области сделал путен, что она тоже обвалались вдвое в 2015-м к 2013-му?..

  budivelnik написав:А Тігіпко і в 2004 - зник з поля зору коли стало тяжко і прославився тим що шведам задорого продав банк(читай надурив)
А той хто дурить партнерів - той довго на брехні не протримається.


Тяжко стало только после прихода оранжевых - можешь посмотреть динамику ВВП еще и поквартально ))) Весь 2004-й год до майдана был феноминальный рост.

А что касается Тигипко и шведов - как говорится, на рынке 2 дурака. Кто виноват, что с такими мультипликаторами покупались тогда банковские организации? По-твоему, и Маск - мошенник в отношении инвесторов, покупавших акции Теслы по 900 долларов за штуку?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:35

Все стало на места

У Ермака есть брат Денис, который младше его на восемь лет. В 2014-2017 году принимал участие в АТО, где получил контузию.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:43

Re: Політичні дискусії

Ukrainian написав:Все стало на места

У Ермака есть брат Денис, который младше его на восемь лет. В 2014-2017 году принимал участие в АТО, где получил контузию.


Так что Свинарчук младший не отстегивал наверх Свинарчуку старшему ? А ветеран АТО не отстегивал взятки наверх своему брату ?
Тогда надо извиняться перед всеми, а то неудобно получается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:47

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:о-первых, "рух" в Европу, выражаемый в подписании ЗСТ с ЕС (и ничем более) - это и есть ключевая причина падения украинской экономики, потому что РФ в этой ЗСТ не состоит и защищается от нее протекционистскими мерами, под которые попали и мы, войдя в эту зону. Смотри цифры экспорта - потери на российском рынке ЕС "не откупил" даже к 2019-му, не говоря уже про 2014-2015 гг.
1 А чого ти дивишся експорт і не дивишся імпорт
Від розриву звязків з росією - ми не втратили
Ще раз показую
2 Поіменного списку в мене не має
Але є структура торгівлі товарами/послугами в млрд доларів
_________СНД_________________________________Інші
експорт тов+послуг__імпорт тов+пос__експорт тов+послуг__імпорт тов+пос
2013___22,077+5,8__27,942+1,466________41,243+8,418______49,045+6,056
2018____7,025+3,7__13,209+0,688________40,310+7,937______43,979+5,620

Ми еспортували в росію в 2013 - 27,9 імпортували 29,4 баланс -1,5
Ми еспортували в росію в 2018 - 10,7 імпортували 13,9 баланс -3,2
Ми експортували іншим в 2013 - 49,6 імпортували 55,1 баланс -6,5
Ми експортували іншим в 2018 - 48,2 імпортували 49,5 баланс -1,3

Таким чином ми не тільки компенсували втрати від зменшення зовнішньоекономічних звязків з росією - ми ще й виграли бо
Баланс 2013 = -1,5+-6,5=-8 млрд доларів
Баланс 2018 = -3,2+-1,3=-4,5 млрд доларів
І це на фоні втрати Криму і ОРДЛО+на фоні масового виїзду на заробітки
Тому ти можеш скільки завгодно розповідати про переваги звязків з росією...але цифри показують
Чим далі ми від росії - тим багатші.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 22:52

  freeze написав:
Ukrainian написав:Все стало на места

У Ермака есть брат Денис, который младше его на восемь лет. В 2014-2017 году принимал участие в АТО, где получил контузию.


Так что Свинарчук младший не отстегивал наверх Свинарчуку старшему ? А ветеран АТО не отстегивал взятки наверх своему брату ?
Тогда надо извиняться перед всеми, а то неудобно получается.

Контуженый он
У него и справка наверное есть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:01

  zРадио написав:Как раз упомянутый Тигипко сейчас был бы хоть сколько-то уместным вариантом.


- Держитесь тут! - сказал Тигипко луганским сепаратистам и русским убийцам, покидая захваченное ими здание СБУ в Луганске.
Эта русская пришмандовка должа сидеть в тюрьме как пособник и подстрекатель террористов и сепаратистов.
А во-вторых, вас, идиотов, опыт нахождения у власти олигархов так ничему не и научил? :roll:
Libo
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