Як вам завтра такий варіант:
ВРУ не приймає закони і Зе на білому поні розганяє старих слуг?
Долярчики пісяють кип"ятком і підкидують вгору чепчики.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:56
Re: Політичні дискусії
Як вам завтра такий варіант:
ВРУ не приймає закони і Зе на білому поні розганяє старих слуг?
Долярчики пісяють кип"ятком і підкидують вгору чепчики.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 бер, 2020 21:58
Зеленым придется поделиться властью, согласен. Да в нынешней ситуации те из них, у кого есть мозги, не должны быть сильно против (нести моно-ответственность за все, что будет происходить дальше - такое себе удовольствие).
Точно что кризисный, а не антикризисный
Что там в 2004-м надо было вытягивать? Это был период рекордного роста ВВП в истории (+11,8%). Так что не сочиняй.
Как раз упомянутый Тигипко сейчас был бы хоть сколько-то уместным вариантом. Он хотя бы крупнейший банк в стране построил. А что сделал Яценюк, кроме надувания щек? "Полет камикадзе", о котором ты вспомнил - это громкий пиар, но что за этим стояло? Уменьшение валютного ВВП вдвое со всеми вытекающими?..
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:05
Прикольно
Це не Янукович з Кілею азіровим за 3 млрд доларів рух в Європу змінив на рух в росію...
Це не пуйло пітерське,відкусило Крим і ОРДЛО
Це навіть не російські БТГ в 2015 в зеленому коридорі наших вбивали...
Це виявляється все Яценюк...
Я вже приводив приклади . можу привести ще раз
1 Росія втратила на протязі 2014-2018 - не купила в нас на 15 млрд ,не продала нам на 17 млрд
2 В той самий час з Європою
ми не продали на 2 млрд не купили на 6 млрд
Тобто покращили зовнішні валютний баланс на 2 млрд в рік+з урахуванням того що від гастарбайтерів прийшло ще 12 млрд - ми отримали профіцит валюти...
Так що
Котлети окремо -* мухи окремо
ПС
А Тігіпко і в 2004 - зник з поля зору коли стало тяжко і прославився тим що шведам задорого продав банк(читай надурив)
А той хто дурить партнерів - той довго на брехні не протримається.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:07
Так чем закончилась история; возглавила девочка или нет ? Если нет то новость туфта и балда .зачем сюда весь мусор тянуть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:29
Ты ж понимаешь, что можешь такие аргументы кидать на цензоре, но не здесь.
Во-первых, "рух" в Европу, выражаемый в подписании ЗСТ с ЕС (и ничем более) - это и есть ключевая причина падения украинской экономики, потому что РФ в этой ЗСТ не состоит и защищается от нее протекционистскими мерами, под которые попали и мы, войдя в эту зону. Смотри цифры экспорта - потери на российском рынке ЕС "не откупил" даже к 2019-му, не говоря уже про 2014-2015 гг.
Ну а во-вторых, по поводу российской агрессии - да, насчет оккупированных территорий вопросов нет, но открой ВРП по неоккупированным и скажи, что в родной тебе Львовской области сделал путен, что она тоже обвалались вдвое в 2015-м к 2013-му?..
Тяжко стало только после прихода оранжевых - можешь посмотреть динамику ВВП еще и поквартально ))) Весь 2004-й год до майдана был феноминальный рост.
А что касается Тигипко и шведов - как говорится, на рынке 2 дурака. Кто виноват, что с такими мультипликаторами покупались тогда банковские организации? По-твоему, и Маск - мошенник в отношении инвесторов, покупавших акции Теслы по 900 долларов за штуку?..
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:35
Все стало на места
У Ермака есть брат Денис, который младше его на восемь лет. В 2014-2017 году принимал участие в АТО, где получил контузию.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:43
Re: Політичні дискусії
Так что Свинарчук младший не отстегивал наверх Свинарчуку старшему ? А ветеран АТО не отстегивал взятки наверх своему брату ?
Тогда надо извиняться перед всеми, а то неудобно получается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:47
Re: Політичні дискусії
1 А чого ти дивишся експорт і не дивишся імпорт
Від розриву звязків з росією - ми не втратили
Ще раз показую
Ми еспортували в росію в 2013 - 27,9 імпортували 29,4 баланс -1,5
Ми еспортували в росію в 2018 - 10,7 імпортували 13,9 баланс -3,2
Ми експортували іншим в 2013 - 49,6 імпортували 55,1 баланс -6,5
Ми експортували іншим в 2018 - 48,2 імпортували 49,5 баланс -1,3
Таким чином ми не тільки компенсували втрати від зменшення зовнішньоекономічних звязків з росією - ми ще й виграли бо
Баланс 2013 = -1,5+-6,5=-8 млрд доларів
Баланс 2018 = -3,2+-1,3=-4,5 млрд доларів
І це на фоні втрати Криму і ОРДЛО+на фоні масового виїзду на заробітки
Тому ти можеш скільки завгодно розповідати про переваги звязків з росією...але цифри показують
Чим далі ми від росії - тим багатші.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 бер, 2020 22:52
Контуженый он
У него и справка наверное есть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 30 бер, 2020 07:01
- Держитесь тут! - сказал Тигипко луганским сепаратистам и русским убийцам, покидая захваченное ими здание СБУ в Луганске.
Эта русская пришмандовка должа сидеть в тюрьме как пособник и подстрекатель террористов и сепаратистов.
А во-вторых, вас, идиотов, опыт нахождения у власти олигархов так ничему не и научил?
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