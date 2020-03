Додано: Нед 29 бер, 2020 21:56

Як вам завтра такий варіант:

ВРУ не приймає закони і Зе на білому поні розганяє старих слуг?

Долярчики пісяють кип"ятком і підкидують вгору чепчики.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/