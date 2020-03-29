Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Как раз упомянутый Тигипко сейчас был бы хоть сколько-то уместным вариантом.
- Держитесь тут! - сказал Тигипко луганским сепаратистам и русским убийцам, покидая захваченное ими здание СБУ в Луганске. Эта русская пришмандовка должа сидеть в тюрьме как пособник и подстрекатель террористов и сепаратистов. А во-вторых, вас, идиотов, опыт нахождения у власти олигархов так ничему не и научил?
75 виборців - або інфантіли, або ватніки, або страждають кретинізмом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Лібо, ти ж раніше топив за Зеленського і зеКоманду!!!
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Обещали не воровать и не брать взятки как это делали порохи. А тут всплыло. Точно такие же. Но кино душевное сделали. А в жизни оказались жадными, нечестными, бездарными и брехунами. Зелень, нах с пляжа!