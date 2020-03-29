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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5834583558365837
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:09

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:30

Лібо, ти ж раніше топив за Зеленського і зеКоманду!!!

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Хтось ще сумнівається, що Ватний Клоун є маріонеткою Коломойського???

https://uainfo.org/blognews/1585544837- ... zakon.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:33

  Libo написав:
  zРадио написав:Как раз упомянутый Тигипко сейчас был бы хоть сколько-то уместным вариантом.


- Держитесь тут! - сказал Тигипко луганским сепаратистам и русским убийцам, покидая захваченное ими здание СБУ в Луганске.
Эта русская пришмандовка должа сидеть в тюрьме как пособник и подстрекатель террористов и сепаратистов.
А во-вторых, вас, идиотов, опыт нахождения у власти олигархов так ничему не и научил? :roll:

75 виборців - або інфантіли, або ватніки, або страждають кретинізмом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 07:39

  Frant написав:Лібо, ти ж раніше топив за Зеленського і зеКоманду!!!

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Обещали не воровать и не брать взятки как это делали порохи. А тут всплыло. Точно такие же. Но кино душевное сделали. А в жизни оказались жадными, нечестными, бездарными и брехунами.:?
Зелень, нах с пляжа! :arrow:
Libo
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  #<1 ... 5834583558365837
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