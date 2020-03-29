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Хтось ще сумнівається, що Ватний Клоун є маріонеткою Коломойського???
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 бер, 2020 07:30
Лібо, ти ж раніше топив за Зеленського і зеКоманду!!!
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Хтось ще сумнівається, що Ватний Клоун є маріонеткою Коломойського???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 30 бер, 2020 07:33
75% виборців - або інфантіли, або ватніки, або страждають кретинізмом.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 30 бер, 2020 08:11, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 30 бер, 2020 07:39
Додано: Пон 30 бер, 2020 08:45
Re: Політичні дискусії
Ну і що тут дивного ... Я оце читаю - і не можу зрозуміти - чому і про що народ сперечається ... Демократія - це не влада народу чи для народу - це влада капіталу і все . Чого б це раптом капітал вкладав гроші у щось - що не приносить явної вигоди ? Чого б це він взагалі робив щось для населення території - з якої заробляє ? Будь-який уряд захищає не народ ( це тільки в Конституції щось таке написано ) - а капітали - причому нейбільші ... Оце задурили всім голову якоюсь фігнею - і вони про дурниці сперечаються ... Це якщо є дуже різні групи капіталу - інтереси яких раптом співпадають - в потрібному напрямку - то тимчасово можуть бути якісь позитивні рішення . Але у нас такого я ніколи не бачив ...
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:00
Ще К.Маркс вказав на "суспільний характер виробництва" і протиріччя його із "приватною власністю на засоби в-ва".
Деякі держави перейшли до більш соціальних форм розподілу благ, деякі "соціалізують збитки і приватизують прибутки" на користь певної групи людей.
Форма управління: авторитаризм чи демократія, можлво кореляцію має до степені соціалізації, але не факт.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:05
Та ото ж ... А зараз всі переходять на особистості - і все . Потім починають розповідати - чий конкретно ось цей політик і хто за ним стоїть . А що за всіма хтось стоїть - і ці "хтось" по суті мало чим один від одного відрізняються . Маркса зробили застарілим - "неактуальним в сучасних умовах" - але заміну ніхто не запропонував - апгрейд нікому , хто гроші платить - не потрібен абсолютно ...
Я от на це все дивлюся - і розумію , чому раптом почали з"являтися апологети
абсолютної монархії - так хоч є конкретні люди , які зацікавлені в тривалій історії ...
Але оскільки у нас такої традиції немає - скоріше навпаки - то навіть такий варіант нам не світить ...
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:26
Скоріше Ахметова, він основний вигодонабувач від дій Зеленського. Колимага в прольоті.
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:30
Абсолютно точно замечено.
Точно также, как косяки ПАПа и Ко явились почвой для выбора ЗЕ, точно также косяки ЗЕ и Ко ведут к власти бывших регионалов.
ПАП своими косяками убил на момент доверие к старой колоде и сформировал запрос на новые лица (не обеспечив от *померанчевих* новое лицо).
ЗЕ убивает (убил) доверие к новым лицам. В том числе и на ближайшее будущее.
По классике должны выстрелить и прийти к власти националисты, но ... у нас олигархат и *хуторская* страна.
Шанс у них конечно есть.
Потому что есть такой значимый фактор, как война.
Но у регионалов, кажется, поболе будет.
Особенно, если .. поддержат западные партнёры. Регионалов.
Ведь это Либо сам писал:
* Но!
Вышла неувязочка в силу собственной красной линии - наши моряки.
Тут же госдеп начинает неимоверное давление на Зеленого договориться и лечь под Путина. Макрон встречается с Путиным и обещает ему простить всё, но только после освобождения наших моряков. Типа, отдаем тебе Зеленого, выкручивай его и делай с ним, что хочешь, но отпусти моряков.
И в течение нескольких дней случилось невероятное - удалось положить под Путина Зеленого и изнасиловать всю Украину!
Всё. Теперь вашу судьбу и судьбу ваших детей будут решать Трамп, Путин, Меркель и Макрон.
Почитайте новости, сегодня, услышав об обмене, фрау от радости обосцала кипятком все кусты в резиденции канцлера.
Мир рукоплещет предательству собственной страны и народа вашим президентом Зеленским.
Потрясающе. Невообразимо. Такого давно уже не было.
Смею предположить, что сегодня в Кремле сильно бухают шампанское.
Очень просто и легко вошли между булок вашему зеленому шибздику. А вместе с ним и всем вам.*
Вся цитата:
Валютный рынок в контексте ДС
В цитате уб 07 вер, 2019 17:48 tumos.
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