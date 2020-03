Додано: Пон 30 бер, 2020 09:00

Puente написав: Ну і що тут дивного ... Я оце читаю - і не можу зрозуміти - чому і про що народ сперечається ... Демократія - це не влада народу чи для народу - це влада капіталу і все . Чого б це раптом капітал вкладав гроші у щось - що не приносить явної вигоди ? Чого б це він взагалі робив щось для населення території - з якої заробляє ? Будь-який уряд захищає не народ ( це тільки в Конституції щось таке написано ) - а капітали - причому нейбільші ... Оце задурили всім голову якоюсь фігнею - і вони про дурниці сперечаються ... Це якщо є дуже різні групи капіталу - інтереси яких раптом співпадають - в потрібному напрямку - то тимчасово можуть бути якісь позитивні рішення . Але у нас такого я ніколи не бачив ...

Ще К.Маркс вказав на "суспільний характер виробництва" і протиріччя його із "приватною власністю на засоби в-ва".

Деякі держави перейшли до більш соціальних форм розподілу благ, деякі "соціалізують збитки і приватизують прибутки" на користь певної групи людей.

