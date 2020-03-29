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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 бер, 2020 10:54
Puente написав:
Так ото ж знову ... У нас є перелік основних фігур-олігархів - гравців на ринку політичних послуг України ? Насправді якось не зовсім уявляю повний перелік цих груп . У них же ж злегка ( ну зовсім трошки ) різні інтереси - і відповідно вони і розділені . Політично , правда , ніхто всі яйця в один кошик не складає ... Десь хтось зустрічав якісь аналітику з розкладами у нас ? Чи так - погавкують в різні боки у відповідності з замовником ?
В таком замесе, как разновнкторные и зачастую сугубо личные интересы олигархов, интересы мировых игроков ... ситуация постоянно меняется.
Неизменным пока остаётся слабое совпадение интересов власть имущих с интересами страны и населения.
Но может власть имущие осознают, что лично обогащаться в 21 веке выгодно совместно с развитием страны и населения))
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:01
innamax2008 написав:
Скоріше Ахметова, він основний вигодонабувач від дій Зеленського. Колимага в прольоті.
Зе в паніці бігає, то до соросят, то до ІВЛ, до РЛА, а ще може до північносхідного сусіда, як ВФЯ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:05
flyman написав: innamax2008 написав:
Скоріше Ахметова, він основний вигодонабувач від дій Зеленського. Колимага в прольоті.
Зе в паніці бігає, то до соросят, то до ІВЛ, до РЛА, а ще може до північносхідного сусіда, як ВФЯ.
Кстати
Это может указывать на то, что хозяина нет и не было.
Другое дело, что влияние конечно оказывается. Когда больше, когда меньше, в зависимости от обстановки.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:08
detroytred написав: Puente написав:
Так ото ж знову ... У нас є перелік основних фігур-олігархів - гравців на ринку політичних послуг України ? Насправді якось не зовсім уявляю повний перелік цих груп . У них же ж злегка ( ну зовсім трошки ) різні інтереси - і відповідно вони і розділені . Політично , правда , ніхто всі яйця в один кошик не складає ... Десь хтось зустрічав якісь аналітику з розкладами у нас ? Чи так - погавкують в різні боки у відповідності з замовником ?
В таком замесе, как разновнкторные и зачастую сугубо личные интересы олигархов, интересы мировых игроков ... ситуация постоянно меняется.
Неизменным пока остаётся слабое совпадение интересов власть имущих с интересами страны и населения.
Но может власть имущие осознают, что лично обогащаться в 21 веке выгодно совместно с развитием страны и населения))
Те що зроблять капіталісти, тре щоб хтось споживав.
Тому частину якось тре давати піплам, інакше схема не працюватиме.
В так званих західних демократій спочатку просто забирали частину доданої вартості, потім в кредит під високий відсоток, потім під менший, зараз дійшли майже до 0%, і нижче опускати, то впадати в дефляційний колапс.
Те що маємо - криза сучасного капіталістичного суспільства (можливо остання, можливо чергова, якщо знайдуть чарівну рятівну таблетку щоб підняти сукупний попит)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:17
Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...
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Puente
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:42
Puente написав:
Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...
ні, кризи трапляються переіодично приблизно кожні 10 років -+,
причина другої війни - реванш "соціалістичної" Німеччини
причина першої - Німееччина була майже без колоній із нехваткою ресурсів, тому вирішила "побороти несправедливість".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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