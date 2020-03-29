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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5835583658375838
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:54

  Puente написав:Так ото ж знову ... У нас є перелік основних фігур-олігархів - гравців на ринку політичних послуг України ? Насправді якось не зовсім уявляю повний перелік цих груп . У них же ж злегка ( ну зовсім трошки ) різні інтереси - і відповідно вони і розділені . Політично , правда , ніхто всі яйця в один кошик не складає ... Десь хтось зустрічав якісь аналітику з розкладами у нас ? Чи так - погавкують в різні боки у відповідності з замовником ?

В таком замесе, как разновнкторные и зачастую сугубо личные интересы олигархов, интересы мировых игроков ... ситуация постоянно меняется.
Неизменным пока остаётся слабое совпадение интересов власть имущих с интересами страны и населения.

Но может власть имущие осознают, что лично обогащаться в 21 веке выгодно совместно с развитием страны и населения))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:01

  innamax2008 написав:
  Frant написав:Лібо, ти ж раніше топив за Зеленського і зеКоманду!!!

------

Хтось ще сумнівається, що Ватний Клоун є маріонеткою Коломойського???

https://uainfo.org/blognews/1585544837- ... zakon.html

Скоріше Ахметова, він основний вигодонабувач від дій Зеленського. Колимага в прольоті.

Зе в паніці бігає, то до соросят, то до ІВЛ, до РЛА, а ще може до північносхідного сусіда, як ВФЯ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:05

  flyman написав:
  innamax2008 написав:
  Frant написав:Лібо, ти ж раніше топив за Зеленського і зеКоманду!!!

------

Хтось ще сумнівається, що Ватний Клоун є маріонеткою Коломойського???

https://uainfo.org/blognews/1585544837- ... zakon.html

Скоріше Ахметова, він основний вигодонабувач від дій Зеленського. Колимага в прольоті.

Зе в паніці бігає, то до соросят, то до ІВЛ, до РЛА, а ще може до північносхідного сусіда, як ВФЯ.


Кстати
Это может указывать на то, что хозяина нет и не было.
Другое дело, что влияние конечно оказывается. Когда больше, когда меньше, в зависимости от обстановки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:08

  detroytred написав:
  Puente написав:Так ото ж знову ... У нас є перелік основних фігур-олігархів - гравців на ринку політичних послуг України ? Насправді якось не зовсім уявляю повний перелік цих груп . У них же ж злегка ( ну зовсім трошки ) різні інтереси - і відповідно вони і розділені . Політично , правда , ніхто всі яйця в один кошик не складає ... Десь хтось зустрічав якісь аналітику з розкладами у нас ? Чи так - погавкують в різні боки у відповідності з замовником ?

В таком замесе, как разновнкторные и зачастую сугубо личные интересы олигархов, интересы мировых игроков ... ситуация постоянно меняется.
Неизменным пока остаётся слабое совпадение интересов власть имущих с интересами страны и населения.

Но может власть имущие осознают, что лично обогащаться в 21 веке выгодно совместно с развитием страны и населения))

Те що зроблять капіталісти, тре щоб хтось споживав.
Тому частину якось тре давати піплам, інакше схема не працюватиме.
В так званих західних демократій спочатку просто забирали частину доданої вартості, потім в кредит під високий відсоток, потім під менший, зараз дійшли майже до 0%, і нижче опускати, то впадати в дефляційний колапс.

Те що маємо - криза сучасного капіталістичного суспільства (можливо остання, можливо чергова, якщо знайдуть чарівну рятівну таблетку щоб підняти сукупний попит)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:17

Re: Політичні дискусії

Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:42

  Puente написав:Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...

ні, кризи трапляються переіодично приблизно кожні 10 років -+,
причина другої війни - реванш "соціалістичної" Німеччини
причина першої - Німееччина була майже без колоній із нехваткою ресурсів, тому вирішила "побороти несправедливість".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:46

  flyman написав:
  Puente написав:Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...

ні, кризи трапляються переіодично приблизно кожні 10 років -+,
причина другої війни - реванш "соціалістичної" Німеччини
причина першої - Німееччина була майже без колоній із нехваткою ресурсів, тому вирішила "побороти несправедливість".

Так Puente на это и указывает!

Нехватка или исчерпание ресурсов роста возникает именно при единственном условии -- перепроизводстве производственных мощностей.
При перепроизводстве.
Перепроизводство требует ресурсов для дальнейшего роста (развития рынка).

И такая проблема в рыночной экономики решается расширением рынков.
Это Адам Смит...

Как исключение - локально, уничтожением (в тот или иной способ) этих самых избыточных произв. мощностей. Капитала.
Хоть через банкронства, протекционизм и т.д. ...
Без войны.
Без прямого уничтожения-разрушения *бомбами, танками*.

То есть неглубокие кризисы (каждые 10 лет)) разрешаются мягко, а глубокие - жестче.

Новейшее средство -- заливка деньгами... распределение убытка... выигрыш времени. Хотя первая цель всё же виртуализация ПРИБЫЛИ.
Чтобы от оборота капитал получил прибыль. Заводы-пароходы будут работать только если от этого владельцу капитала будет прибыль.

А там, что Бернанке напрямую или через банки даст, хоть Трампыч лично пиплу в руки сунет, который заплатит за товар -- разницы особо нет.
Колесики капитала продолжат оборот.

И такой виртуальной прибыли (денег) в миру уже накопилось ... что Альфа-Центавру можно купить)))
И гууд, пока власть имущие с этим согласны.

Крест на глобализации разрушит это согласие...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 30 бер, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:02

  Puente написав:Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...

в 2020 решили попробовать новую технологию войны без боевых действий...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:07

  Тракторист написав:
  Puente написав:Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...

в 2020 решили попробовать новую технологию войны без боевых действий...

И это супер.

Лучше бесплатно сидеть дома на карантине, чем бесплатно точить снаряды на заводе в случае войны.
Без инета и обогрева))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:27

Сивуху зняли з посади Радника РНБО!
https://censor.net.ua/ua/news/3185369/s ... yh_zasadah

Навіщо? :oops:
Він так гарно і томно намагався замиритись з расеянцами!
Якже Зеля буде війну закінчувати? Чи у нас не війна, а "внутрішній конфлікт"?
Як Єрмаку інтегрувати Україну в ОРДЛО без Сивухи???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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