Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Так ото ж знову ... У нас є перелік основних фігур-олігархів - гравців на ринку політичних послуг України ? Насправді якось не зовсім уявляю повний перелік цих груп . У них же ж злегка ( ну зовсім трошки ) різні інтереси - і відповідно вони і розділені . Політично , правда , ніхто всі яйця в один кошик не складає ... Десь хтось зустрічав якісь аналітику з розкладами у нас ? Чи так - погавкують в різні боки у відповідності з замовником ?
В таком замесе, как разновнкторные и зачастую сугубо личные интересы олигархов, интересы мировых игроков ... ситуация постоянно меняется. Неизменным пока остаётся слабое совпадение интересов власть имущих с интересами страны и населения.
Но может власть имущие осознают, что лично обогащаться в 21 веке выгодно совместно с развитием страны и населения))
Puente написав:Так ото ж знову ... У нас є перелік основних фігур-олігархів - гравців на ринку політичних послуг України ? Насправді якось не зовсім уявляю повний перелік цих груп . У них же ж злегка ( ну зовсім трошки ) різні інтереси - і відповідно вони і розділені . Політично , правда , ніхто всі яйця в один кошик не складає ... Десь хтось зустрічав якісь аналітику з розкладами у нас ? Чи так - погавкують в різні боки у відповідності з замовником ?
В таком замесе, как разновнкторные и зачастую сугубо личные интересы олигархов, интересы мировых игроков ... ситуация постоянно меняется. Неизменным пока остаётся слабое совпадение интересов власть имущих с интересами страны и населения.
Но может власть имущие осознают, что лично обогащаться в 21 веке выгодно совместно с развитием страны и населения))
Те що зроблять капіталісти, тре щоб хтось споживав. Тому частину якось тре давати піплам, інакше схема не працюватиме. В так званих західних демократій спочатку просто забирали частину доданої вартості, потім в кредит під високий відсоток, потім під менший, зараз дійшли майже до 0%, і нижче опускати, то впадати в дефляційний колапс.
Те що маємо - криза сучасного капіталістичного суспільства (можливо остання, можливо чергова, якщо знайдуть чарівну рятівну таблетку щоб підняти сукупний попит)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Puente написав:Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...
ні, кризи трапляються переіодично приблизно кожні 10 років -+, причина другої війни - реванш "соціалістичної" Німеччини причина першої - Німееччина була майже без колоній із нехваткою ресурсів, тому вирішила "побороти несправедливість".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Puente написав:Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...
ні, кризи трапляються переіодично приблизно кожні 10 років -+, причина другої війни - реванш "соціалістичної" Німеччини причина першої - Німееччина була майже без колоній із нехваткою ресурсів, тому вирішила "побороти несправедливість".
Так Puente на это и указывает!
Нехватка или исчерпание ресурсов роста возникает именно при единственном условии -- перепроизводстве производственных мощностей. При перепроизводстве. Перепроизводство требует ресурсов для дальнейшего роста (развития рынка).
И такая проблема в рыночной экономики решается расширением рынков. Это Адам Смит...
Как исключение - локально, уничтожением (в тот или иной способ) этих самых избыточных произв. мощностей. Капитала. Хоть через банкронства, протекционизм и т.д. ... Без войны. Без прямого уничтожения-разрушения *бомбами, танками*.
То есть неглубокие кризисы (каждые 10 лет)) разрешаются мягко, а глубокие - жестче.
Новейшее средство -- заливка деньгами... распределение убытка... выигрыш времени. Хотя первая цель всё же виртуализация ПРИБЫЛИ. Чтобы от оборота капитал получил прибыль. Заводы-пароходы будут работать только если от этого владельцу капитала будет прибыль.
А там, что Бернанке напрямую или через банки даст, хоть Трампыч лично пиплу в руки сунет, который заплатит за товар -- разницы особо нет. Колесики капитала продолжат оборот.
И такой виртуальной прибыли (денег) в миру уже накопилось ... что Альфа-Центавру можно купить))) И гууд, пока власть имущие с этим согласны.
Крест на глобализации разрушит это согласие...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 30 бер, 2020 13:05, всього редагувалось 1 раз.