Ну - як конспірологічний варіант ... Але для цього треба не такий розмах - набагато більший . Ну що таке кілька тисяч хворих , чи навіть смертей для країни ( причому фактично будь-якої ) ...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:59
Ну - як конспірологічний варіант ... Але для цього треба не такий розмах - набагато більший . Ну що таке кілька тисяч хворих , чи навіть смертей для країни ( причому фактично будь-якої ) ...
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:07
Сказали-А
Говоріть і Б
Може населення зрозуміє що особисто ставати багатшим - вигідно...хоча це й тягне за собою як збільшення відповідальності так і зменшення комфорту проживання..
Як би то не було,але
Вигідно заробити(отримати субсидію) на чекушку в день - і бути щасливим...
До речі Західні країни тим хто хоче отримати всього на чекушку і не вимагає більшого - аплодують і тому там існують покоління тих хто живе на субсидіях...
Єдина перевага там перед тут
Там чекушечників - максимум 10%
У нас мінімум 30%
От і виходить - що там легше заробити тому хто сам працює.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 30 бер, 2020 15:44
количество заболевших и умерших в данной ситуации не имеют никакого значения, так как решаются проблемы мирового экономического кризиса + попутно закручивают гайки в плане ущемления гражданских прав и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 30 бер, 2020 16:32
Мой вечный спор с коллегой Мортимером))
До какого уровня дойдут?
Мортимер: всё. Ресурсы роста расширения рынков исчерпаны. Впереди только Тёмные века.
Моя: консерваторы (Трамп и Ко) хоть и совершают откат глобализации взад, но лишь до определённого уровня. Разрушат..., но уберут препятствия для нового качественного витка глобализации.
Ведь сильные мира сего не хуже Мортимера понимают, что протекционизм и ограничения свободного перемещения ресурсов -- это тупик тупиков.
Сначала пойдут локальные конфликты, а затем и глобальный.
Естественно, что для будущего ещё более свободного перемещения ресурсов абсолютно необходимо усиление контроля.
Для баланса.
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