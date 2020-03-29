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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5836583758385839 Додано: Пон 30 бер, 2020 13:59 Тракторист написав: Puente написав: Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ... Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...

в 2020 решили попробовать новую технологию войны без боевых действий... в 2020 решили попробовать новую технологию войны без боевых действий...



Ну - як конспірологічний варіант ... Але для цього треба не такий розмах - набагато більший . Ну що таке кілька тисяч хворих , чи навіть смертей для країни ( причому фактично будь-якої ) ... Ну - як конспірологічний варіант ... Але для цього треба не такий розмах - набагато більший . Ну що таке кілька тисяч хворих , чи навіть смертей для країни ( причому фактично будь-якої ) ... Puente Повідомлень: 2794 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 14:07 detroytred написав: Puente написав: Так ото ж знову ... У нас є перелік основних фігур-олігархів - гравців на ринку політичних послуг України ? Насправді якось не зовсім уявляю повний перелік цих груп . У них же ж злегка ( ну зовсім трошки ) різні інтереси - і відповідно вони і розділені . Політично , правда , ніхто всі яйця в один кошик не складає ... Десь хтось зустрічав якісь аналітику з розкладами у нас ? Чи так - погавкують в різні боки у відповідності з замовником ? Так ото ж знову ... У нас є перелік основних фігур-олігархів - гравців на ринку політичних послуг України ? Насправді якось не зовсім уявляю повний перелік цих груп . У них же ж злегка ( ну зовсім трошки ) різні інтереси - і відповідно вони і розділені . Політично , правда , ніхто всі яйця в один кошик не складає ... Десь хтось зустрічав якісь аналітику з розкладами у нас ? Чи так - погавкують в різні боки у відповідності з замовником ? В таком замесе, как разновнкторные и зачастую сугубо личные интересы олигархов, интересы мировых игроков ... ситуация постоянно меняется.

Неизменным пока остаётся слабое совпадение интересов власть имущих с интересами страны и населения.



Но может власть имущие осознают, что лично обогащаться в 21 веке выгодно совместно с развитием страны и населения)) В таком замесе, как разновнкторные и зачастую сугубо личные интересы олигархов, интересы мировых игроков ... ситуация постоянно меняется.Неизменным пока остаётся слабое совпадение интересов власть имущих с интересами страны и населения.Но может власть имущие осознают, что лично обогащаться в 21 веке выгодно совместно с развитием страны и населения)) Сказали-А

Говоріть і Б

Може населення зрозуміє що особисто ставати багатшим - вигідно...хоча це й тягне за собою як збільшення відповідальності так і зменшення комфорту проживання..

Як би то не було,але

Вигідно заробити(отримати субсидію) на чекушку в день - і бути щасливим...

До речі Західні країни тим хто хоче отримати всього на чекушку і не вимагає більшого - аплодують і тому там існують покоління тих хто живе на субсидіях...

Єдина перевага там перед тут

Там чекушечників - максимум 10%

У нас мінімум 30%

От і виходить - що там легше заробити тому хто сам працює. Сказали-АГоворіть і БМоже населення зрозуміє що особисто ставати багатшим - вигідно...хоча це й тягне за собою як збільшення відповідальності так і зменшення комфорту проживання..Як би то не було,алеВигідно заробити(отримати субсидію) на чекушку в день - і бути щасливим...До речі Західні країни тим хто хоче отримати всього на чекушку і не вимагає більшого - аплодують і тому там існують покоління тих хто живе на субсидіях...Єдина перевага там перед тутТам чекушечників - максимум 10%У нас мінімум 30%От і виходить - що там легше заробити тому хто сам працює. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22439 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 15:44 Puente написав: Тракторист написав: Puente написав: Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ... Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...

в 2020 решили попробовать новую технологию войны без боевых действий... в 2020 решили попробовать новую технологию войны без боевых действий...



Ну - як конспірологічний варіант ... Але для цього треба не такий розмах - набагато більший . Ну що таке кілька тисяч хворих , чи навіть смертей для країни ( причому фактично будь-якої ) ... Ну - як конспірологічний варіант ... Але для цього треба не такий розмах - набагато більший . Ну що таке кілька тисяч хворих , чи навіть смертей для країни ( причому фактично будь-якої ) ...

количество заболевших и умерших в данной ситуации не имеют никакого значения, так как решаются проблемы мирового экономического кризиса + попутно закручивают гайки в плане ущемления гражданских прав и т.д. количество заболевших и умерших в данной ситуации не имеют никакого значения, так как решаются проблемы мирового экономического кризиса + попутно закручивают гайки в плане ущемления гражданских прав и т.д. "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4581 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 708 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 бер, 2020 16:32 Тракторист написав: Puente написав: Тракторист написав: в 2020 решили попробовать новую технологию войны без боевых действий... в 2020 решили попробовать новую технологию войны без боевых действий...



Ну - як конспірологічний варіант ... Але для цього треба не такий розмах - набагато більший . Ну що таке кілька тисяч хворих , чи навіть смертей для країни ( причому фактично будь-якої ) ... Ну - як конспірологічний варіант ... Але для цього треба не такий розмах - набагато більший . Ну що таке кілька тисяч хворих , чи навіть смертей для країни ( причому фактично будь-якої ) ...

количество заболевших и умерших в данной ситуации не имеют никакого значения, так как решаются проблемы мирового экономического кризиса + попутно закручивают гайки в плане ущемления гражданских прав и т.д. количество заболевших и умерших в данной ситуации не имеют никакого значения, так как решаются проблемы мирового экономического кризиса + попутно закручивают гайки в плане ущемления гражданских прав и т.д.



Мой вечный спор с коллегой Мортимером))

До какого уровня дойдут?



Мортимер: всё. Ресурсы роста расширения рынков исчерпаны. Впереди только Тёмные века.



Моя: консерваторы (Трамп и Ко) хоть и совершают откат глобализации взад, но лишь до определённого уровня. Разрушат..., но уберут препятствия для нового качественного витка глобализации.



Ведь сильные мира сего не хуже Мортимера понимают, что протекционизм и ограничения свободного перемещения ресурсов -- это тупик тупиков.

Сначала пойдут локальные конфликты, а затем и глобальный.



Естественно, что для будущего ещё более свободного перемещения ресурсов абсолютно необходимо усиление контроля.

Для баланса. Мой вечный спор с коллегой Мортимером))До какого уровня дойдут?Мортимер: всё. Ресурсы роста расширения рынков исчерпаны. Впереди только Тёмные века.Моя: консерваторы (Трамп и Ко) хоть и совершают откат глобализации взад, но лишь до определённого уровня. Разрушат..., но уберут препятствия для нового качественного витка глобализации.Ведь сильные мира сего не хуже Мортимера понимают, что протекционизм и ограничения свободного перемещения ресурсов -- это тупик тупиков.Сначала пойдут локальные конфликты, а затем и глобальный.Естественно, что для будущего ещё более свободного перемещения ресурсов абсолютно необходимо усиление контроля.Для баланса. detroytred

Повідомлень: 23256 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1905 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5836583758385839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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