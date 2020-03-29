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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5836583758385839
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:59

  Тракторист написав:
  Puente написав:Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...

в 2020 решили попробовать новую технологию войны без боевых действий...


Ну - як конспірологічний варіант ... Але для цього треба не такий розмах - набагато більший . Ну що таке кілька тисяч хворих , чи навіть смертей для країни ( причому фактично будь-якої ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:07

  detroytred написав:
  Puente написав:Так ото ж знову ... У нас є перелік основних фігур-олігархів - гравців на ринку політичних послуг України ? Насправді якось не зовсім уявляю повний перелік цих груп . У них же ж злегка ( ну зовсім трошки ) різні інтереси - і відповідно вони і розділені . Політично , правда , ніхто всі яйця в один кошик не складає ... Десь хтось зустрічав якісь аналітику з розкладами у нас ? Чи так - погавкують в різні боки у відповідності з замовником ?
В таком замесе, как разновнкторные и зачастую сугубо личные интересы олигархов, интересы мировых игроков ... ситуация постоянно меняется.
Неизменным пока остаётся слабое совпадение интересов власть имущих с интересами страны и населения.

Но может власть имущие осознают, что лично обогащаться в 21 веке выгодно совместно с развитием страны и населения))
Сказали-А
Говоріть і Б
Може населення зрозуміє що особисто ставати багатшим - вигідно...хоча це й тягне за собою як збільшення відповідальності так і зменшення комфорту проживання..
Як би то не було,але
Вигідно заробити(отримати субсидію) на чекушку в день - і бути щасливим...
До речі Західні країни тим хто хоче отримати всього на чекушку і не вимагає більшого - аплодують і тому там існують покоління тих хто живе на субсидіях...
Єдина перевага там перед тут
Там чекушечників - максимум 10%
У нас мінімум 30%
От і виходить - що там легше заробити тому хто сам працює.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:44

  Puente написав:
  Тракторист написав:
  Puente написав:Основна проблема в тому , що майже всі попередні реально світові кризи розрулювалися світовими ж війнами ...

в 2020 решили попробовать новую технологию войны без боевых действий...


Ну - як конспірологічний варіант ... Але для цього треба не такий розмах - набагато більший . Ну що таке кілька тисяч хворих , чи навіть смертей для країни ( причому фактично будь-якої ) ...

количество заболевших и умерших в данной ситуации не имеют никакого значения, так как решаются проблемы мирового экономического кризиса + попутно закручивают гайки в плане ущемления гражданских прав и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:32

  Тракторист написав:
  Puente написав:
  Тракторист написав:в 2020 решили попробовать новую технологию войны без боевых действий...


Ну - як конспірологічний варіант ... Але для цього треба не такий розмах - набагато більший . Ну що таке кілька тисяч хворих , чи навіть смертей для країни ( причому фактично будь-якої ) ...

количество заболевших и умерших в данной ситуации не имеют никакого значения, так как решаются проблемы мирового экономического кризиса + попутно закручивают гайки в плане ущемления гражданских прав и т.д.


Мой вечный спор с коллегой Мортимером))
До какого уровня дойдут?

Мортимер: всё. Ресурсы роста расширения рынков исчерпаны. Впереди только Тёмные века.

Моя: консерваторы (Трамп и Ко) хоть и совершают откат глобализации взад, но лишь до определённого уровня. Разрушат..., но уберут препятствия для нового качественного витка глобализации.

Ведь сильные мира сего не хуже Мортимера понимают, что протекционизм и ограничения свободного перемещения ресурсов -- это тупик тупиков.
Сначала пойдут локальные конфликты, а затем и глобальный.

Естественно, что для будущего ещё более свободного перемещения ресурсов абсолютно необходимо усиление контроля.
Для баланса.
detroytred
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