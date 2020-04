Додано: Чет 02 кві, 2020 17:36

freeze написав: flyman написав: freeze написав: Обязательно еще раз проголосуют за сказочника, если вместо Порошенко в его лагере не найдут более адекватного лидера. Но Порошенко никак не хочет выходить из роли единственного лидера оппозиции, поэтому скорее всего ждём очередное новое лицо через четыре года у власти. Обязательно еще раз проголосуют за сказочника, если вместо Порошенко в его лагере не найдут более адекватного лидера. Но Порошенко никак не хочет выходить из роли единственного лидера оппозиции, поэтому скорее всего ждём очередное новое лицо через четыре года у власти.

Шарій чи Гордон? Шарій чи Гордон?



Нет, точно не они.

Победить сейчас может только политик чем то обьединивший все части Украины от Запада до Востока.

Наверное победит политик с экономической программой с элементами защиты среднего и ниже среднего класса, отказавшийся в предвыборный период от всяких идеологических лозунгов. Любые попытки сейчас ляпнуть что то в области идеологии неминуемо снижают тебе рейтинг, это путь к провалу на выборах, Порошенко не даст соврать. Нет, точно не они.Победить сейчас может только политик чем то обьединивший все части Украины от Запада до Востока.Наверное победит политик с экономической программой с элементами защиты среднего и ниже среднего класса, отказавшийся в предвыборный период от всяких идеологических лозунгов. Любые попытки сейчас ляпнуть что то в области идеологии неминуемо снижают тебе рейтинг, это путь к провалу на выборах, Порошенко не даст соврать.

а ти так і наівним залишився, як і решта повіривших в популізм,

і тей і другий можуть легко 73% переконати, тільки тре добрих дядь, щоб трошки пропіарили... а ти так і наівним залишився, як і решта повіривших в популізм,і тей і другий можуть легко 73% переконати, тільки тре добрих дядь, щоб трошки пропіарили...

