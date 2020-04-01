Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Обязательно еще раз проголосуют за сказочника, если вместо Порошенко в его лагере не найдут более адекватного лидера. Но Порошенко никак не хочет выходить из роли единственного лидера оппозиции, поэтому скорее всего ждём очередное новое лицо через четыре года у власти.
Шарій чи Гордон?
Нет, точно не они. Победить сейчас может только политик чем то обьединивший все части Украины от Запада до Востока. Наверное победит политик с экономической программой с элементами защиты среднего и ниже среднего класса, отказавшийся в предвыборный период от всяких идеологических лозунгов. Любые попытки сейчас ляпнуть что то в области идеологии неминуемо снижают тебе рейтинг, это путь к провалу на выборах, Порошенко не даст соврать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Puente написав: Таке насправді нікого не влаштовує . Там не вистачає головного - ефективності . Врешті решт прощається майже все політикам - якщо в загальному люди отримують що хочуть . На різних етапах життя - це різне , але на те вони і приходять керувати . Якщо очікуваного результату немає - то вибачай ...
Насправді, ми не швейцарці, які відмовились, на референдумі, від безумовного доходу. Наші вумні пересічні хочуть дешеву комуналку, Путлер капут, вже сьогодні, подвоєння митних платежів, які, начебто, крадуть олігархи. Навіть не розуміючи, що це все казки для тупих, які розповідає актор з одного з олігархічних каналів.
Не буває ефективного втілювача в життя казкових очікувань, за кого не голосуй. Коротше кажучи - пересічним треба не маски безкоштовні, а губозакатувальні машинки.
Наши пересичнi не хуже иных, запросто вытерпели повышение цен и пр.
Даже слабак ЗЕ смог протолкнуть рынок земли (при огромном нежелании населения); разведение войск (при огромном нежелании активистов!!! и Ко).
А Вы хотите показать, что наш пипл такой уж такой ..., его желания власть имущие учитывают в значительной степени))
Повторюсь: когда керманычам нужно они горы воротят, закон за день под Луценко меняют, все казино-автоматы за день наглухо закрыли и т.д. Когда не нужно, то ссылаются на пипл или отсутствие возможностей.
freeze написав: Обязательно еще раз проголосуют за сказочника, если вместо Порошенко в его лагере не найдут более адекватного лидера. Но Порошенко никак не хочет выходить из роли единственного лидера оппозиции, поэтому скорее всего ждём очередное новое лицо через четыре года у власти.
Угу. Одним жиди у всьому винні, а іншим Порошенко. Можна мріяти про ідеального кандидата, як Проня Прокопенка, тільки, по факту, отримаєте Голохвастова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав: Даже слабак ЗЕ смог протолкнуть рынок земли (при огромном нежелании населения); разведение войск (при огромном нежелании активистов!!! и Ко).
А Вы хотите показать, что наш пипл такой уж такой ..., его желания власть имущие учитывают в значительной степени))
Повторюсь: когда керманычам нужно они горы воротят, закон за день под Луценко меняют, все казино-автоматы за день наглухо закрыли и т.д. Когда не нужно, то ссылаются на пипл или отсутствие возможностей.
Ну так реформи і робляться проти волі пересічних, а мрії пересічних про масове розкуркулення і посадки так і залишаються мріями. Бо якщо вони стануть реальністю, то повернуться бумерангом диктатури і репресій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Победить сейчас может только политик чем то обьединивший все части Украины от Запада до Востока.
Треба знімати новий кіносеріал. "Голобородько-2" Для аудиторії, яка розчарувалась в Зеленському. Нехай вата і тупувата публіка шукають собі нового хероя.
detroytred написав:Даже слабак ЗЕ смог протолкнуть разведение войск
Ну да, Зеленський добровільно віддав московитам українську територію! І що, кому це допомогло? Камчатські троллі не відають, що втрати ЗСУ під керівництвом Голобородька в 2020 - значно більші, ніж за цей же період 2019 року під керівництвом Порошенка???
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 кві, 2020 17:38, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
freeze написав:Обязательно еще раз проголосуют за сказочника, если вместо Порошенко в его лагере не найдут более адекватного лидера. Но Порошенко никак не хочет выходить из роли единственного лидера оппозиции, поэтому скорее всего ждём очередное новое лицо через четыре года у власти.
Шарій чи Гордон?
Нет, точно не они. Победить сейчас может только политик чем то обьединивший все части Украины от Запада до Востока. Наверное победит политик с экономической программой с элементами защиты среднего и ниже среднего класса, отказавшийся в предвыборный период от всяких идеологических лозунгов. Любые попытки сейчас ляпнуть что то в области идеологии неминуемо снижают тебе рейтинг, это путь к провалу на выборах, Порошенко не даст соврать.
а ти так і наівним залишився, як і решта повіривших в популізм, і тей і другий можуть легко 73% переконати, тільки тре добрих дядь, щоб трошки пропіарили...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав: Умный и хитрый политик не может проиграть с феерическим счётом. Еще за несколько месяцев до выборов умный и хитрый политик должен был понять, что он делает что-то не так и внести коррективы в своё поведение. А с упрямостью барана бежать к обрыву над пропастью, тут много ума не надо, лишь большое самомнение и не способность анализировать свои ошибки.
Вибрали казкаря, а не робочу конячку. Легше стало? Ще раз за такого проголосують, і кінець Україні.
freeze написав:Победить сейчас может только политик чем то обьединивший все части Украины от Запада до Востока.
Треба знімати новий кіносеріал. "Голобородько-2" Для аудиторії, яка розчарувалась в Зеленському. Нехай вата і тупувата публіка шукають собі нового хероя.
detroytred написав:Даже слабак ЗЕ смог протолкнуть разведение войск
Ну да, Зеленський добровільно віддав московитам українську територію! І що, кому це допомогло? Камчатські троллі не відають, що втрати ЗСУ під керівництвом Голобородька в 2020 - значно більші, ніж за цей же період 2019 року під керівництвом Порошенка???
Ольгинский бот, не рефлексируй на слова, а попробуй уловить смысл. Он не сложный. Речь была не значении данного решения ЗЕ , а о том, что слабак ЗЕ запросто продвинул его наперекор активистам всех видов. Даже такой слабак ... против супер пупер активистов.
По его словам, парламент намерен рассмотреть во втором чтении так называемый "антиколомойский" закон. "Рада соберется не раньше вторника, поскольку до этого времени подаются правки к закону о банках", - объяснил собеседник.