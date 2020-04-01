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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5855585658575858
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:52

Re: Політичні дискусії

flyman написав:
  freeze написав:Обязательно еще раз проголосуют за сказочника, если вместо Порошенко в его лагере не найдут более адекватного лидера. Но Порошенко никак не хочет выходить из роли единственного лидера оппозиции, поэтому скорее всего ждём очередное новое лицо через четыре года у власти.

Шарій чи Гордон?


Нет, точно не они.
Победить сейчас может только политик чем то обьединивший все части Украины от Запада до Востока.
Наверное победит политик с экономической программой с элементами защиты среднего и ниже среднего класса, отказавшийся в предвыборный период от всяких идеологических лозунгов. Любые попытки сейчас ляпнуть что то в области идеологии неминуемо снижают тебе рейтинг, это путь к провалу на выборах, Порошенко не даст соврать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:00

  lapay написав:
  Puente написав:
Таке насправді нікого не влаштовує . Там не вистачає головного - ефективності . Врешті решт прощається майже все політикам - якщо в загальному люди отримують що хочуть . На різних етапах життя - це різне , але на те вони і приходять керувати . Якщо очікуваного результату немає - то вибачай ...

Насправді, ми не швейцарці, які відмовились, на референдумі, від безумовного доходу. Наші вумні пересічні хочуть дешеву комуналку, Путлер капут, вже сьогодні, подвоєння митних платежів, які, начебто, крадуть олігархи.
Навіть не розуміючи, що це все казки для тупих, які розповідає актор з одного з олігархічних каналів.

Не буває ефективного втілювача в життя казкових очікувань, за кого не голосуй. Коротше кажучи - пересічним треба не маски безкоштовні, а губозакатувальні машинки.


Наши пересичнi не хуже иных, запросто вытерпели повышение цен и пр.

Даже слабак ЗЕ смог протолкнуть рынок земли (при огромном нежелании населения); разведение войск (при огромном нежелании активистов!!! и Ко).

А Вы хотите показать, что наш пипл такой уж такой ..., его желания власть имущие учитывают в значительной степени))

Повторюсь: когда керманычам нужно они горы воротят, закон за день под Луценко меняют, все казино-автоматы за день наглухо закрыли и т.д.
Когда не нужно, то ссылаются на пипл или отсутствие возможностей.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:22

  freeze написав:
Обязательно еще раз проголосуют за сказочника, если вместо Порошенко в его лагере не найдут более адекватного лидера. Но Порошенко никак не хочет выходить из роли единственного лидера оппозиции, поэтому скорее всего ждём очередное новое лицо через четыре года у власти.

Угу. Одним жиди у всьому винні, а іншим Порошенко.
Можна мріяти про ідеального кандидата, як Проня Прокопенка, тільки, по факту, отримаєте Голохвастова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:30

  detroytred написав:
Даже слабак ЗЕ смог протолкнуть рынок земли (при огромном нежелании населения); разведение войск (при огромном нежелании активистов!!! и Ко).

А Вы хотите показать, что наш пипл такой уж такой ..., его желания власть имущие учитывают в значительной степени))

Повторюсь: когда керманычам нужно они горы воротят, закон за день под Луценко меняют, все казино-автоматы за день наглухо закрыли и т.д.
Когда не нужно, то ссылаются на пипл или отсутствие возможностей.

Ну так реформи і робляться проти волі пересічних, а мрії пересічних про масове розкуркулення і посадки так і залишаються мріями. Бо якщо вони стануть реальністю, то повернуться бумерангом диктатури і репресій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:33

  freeze написав:Победить сейчас может только политик чем то обьединивший все части Украины от Запада до Востока.

Треба знімати новий кіносеріал.
"Голобородько-2"
Для аудиторії, яка розчарувалась в Зеленському. Нехай вата і тупувата публіка шукають собі нового хероя.
  detroytred написав:Даже слабак ЗЕ смог протолкнуть разведение войск

Ну да, Зеленський добровільно віддав московитам українську територію!
І що, кому це допомогло?
Камчатські троллі не відають, що втрати ЗСУ під керівництвом Голобородька в 2020 - значно більші, ніж за цей же період 2019 року під керівництвом Порошенка???
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 кві, 2020 17:38, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:36

  freeze написав:
flyman написав:
  freeze написав:Обязательно еще раз проголосуют за сказочника, если вместо Порошенко в его лагере не найдут более адекватного лидера. Но Порошенко никак не хочет выходить из роли единственного лидера оппозиции, поэтому скорее всего ждём очередное новое лицо через четыре года у власти.

Шарій чи Гордон?


Нет, точно не они.
Победить сейчас может только политик чем то обьединивший все части Украины от Запада до Востока.
Наверное победит политик с экономической программой с элементами защиты среднего и ниже среднего класса, отказавшийся в предвыборный период от всяких идеологических лозунгов. Любые попытки сейчас ляпнуть что то в области идеологии неминуемо снижают тебе рейтинг, это путь к провалу на выборах, Порошенко не даст соврать.

а ти так і наівним залишився, як і решта повіривших в популізм,
і тей і другий можуть легко 73% переконати, тільки тре добрих дядь, щоб трошки пропіарили...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:40

  lapay написав:
  freeze написав:
Умный и хитрый политик не может проиграть с феерическим счётом. Еще за несколько месяцев до выборов умный и хитрый политик должен был понять, что он делает что-то не так и внести коррективы в своё поведение. А с упрямостью барана бежать к обрыву над пропастью, тут много ума не надо, лишь большое самомнение и не способность анализировать свои ошибки.

Вибрали казкаря, а не робочу конячку. Легше стало?
Ще раз за такого проголосують, і кінець Україні.

За клоуна, йопаного клоуна.

  Ethereum написав:Як зебобікі поживають? Далі шукають свинарчуків?
А де Брат-2? Де Єрмак?
стаття тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/r ... 70255.html

зеБобики і камчатські троллі - х****** поживають. Крити нічим. І нафта подешевшала, і дерев,яний рубель все падає.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:00

  Frant написав:
  freeze написав:Победить сейчас может только политик чем то обьединивший все части Украины от Запада до Востока.

Треба знімати новий кіносеріал.
"Голобородько-2"
Для аудиторії, яка розчарувалась в Зеленському. Нехай вата і тупувата публіка шукають собі нового хероя.
  detroytred написав:Даже слабак ЗЕ смог протолкнуть разведение войск

Ну да, Зеленський добровільно віддав московитам українську територію!
І що, кому це допомогло?
Камчатські троллі не відають, що втрати ЗСУ під керівництвом Голобородька в 2020 - значно більші, ніж за цей же період 2019 року під керівництвом Порошенка???

Ольгинский бот, не рефлексируй на слова, а попробуй уловить смысл.
Он не сложный.
Речь была не значении данного решения ЗЕ , а о том, что слабак ЗЕ запросто продвинул его наперекор активистам всех видов.
Даже такой слабак ... против супер пупер активистов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:04

Ітогі подвєдьом. 2020-04-02

Ітогі подвєдьом. 2020-04-02

1) Оцінка успішності влади та реакція суспільства на події, пов’язані з епідемію коронавірусу
До Володимира Зеленського позитивно ставляться 46% тих, хто знає політика (в лютому – 48%), нейтрально – 33% (в лютому – 29%), негативно – 21% (в лютому – 24%).

2) Верховная Рада соберется на внеочередное заседание: когда и что рассмотрят
По его словам, парламент намерен рассмотреть во втором чтении так называемый "антиколомойский" закон. "Рада соберется не раньше вторника, поскольку до этого времени подаются правки к закону о банках", - объяснил собеседник.

3) Разбор | Первый "Свинарчук" Зеленского? Вся история с "пленками Ермака" в одном тексте
Бубочка молчит по этой ситуации.
Кстати, а чё там с плёнками Гончарука ?

4) Сняты ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов
Теперь заживём

5) Коломойский выиграл суд против Гонтаревой
"Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся (...)"

И продолжают стебаться

Антикорсуд дал заднюю перед "королем контрабанды", которого разыскивал Зеленский
Что-то пошло не так
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:12

Re: Політичні дискусії

flyman написав:а ти так і наівним залишився, як і решта повіривших в популізм,
і тей і другий можуть легко 73% переконати, тільки тре добрих дядь, щоб трошки пропіарили...


Я тебе учу как надо выборы выигрывать в нашей стране, можете не слушать, но и так и будете вечными лузерами и неудачниками.
В конце концов никто не мешает после победы на выборах поправить свои обещания как Петя в 2014 или Зеля в 2019 году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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