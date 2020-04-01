Додано: Чет 02 кві, 2020 17:00

lapay написав: Puente написав:

Таке насправді нікого не влаштовує . Там не вистачає головного - ефективності . Врешті решт прощається майже все політикам - якщо в загальному люди отримують що хочуть . На різних етапах життя - це різне , але на те вони і приходять керувати . Якщо очікуваного результату немає - то вибачай ... Таке насправді нікого не влаштовує . Там не вистачає головного - ефективності . Врешті решт прощається майже все політикам - якщо в загальному люди отримують що хочуть . На різних етапах життя - це різне , але на те вони і приходять керувати . Якщо очікуваного результату немає - то вибачай ...

Насправді, ми не швейцарці, які відмовились, на референдумі, від безумовного доходу. Наші вумні пересічні хочуть дешеву комуналку, Путлер капут, вже сьогодні, подвоєння митних платежів, які, начебто, крадуть олігархи.

Навіть не розуміючи, що це все казки для тупих, які розповідає актор з одного з олігархічних каналів.



Не буває ефективного втілювача в життя казкових очікувань, за кого не голосуй. Коротше кажучи - пересічним треба не маски безкоштовні, а губозакатувальні машинки. Насправді, ми не швейцарці, які відмовились, на референдумі, від безумовного доходу. Наші вумні пересічні хочуть дешеву комуналку, Путлер капут, вже сьогодні, подвоєння митних платежів, які, начебто, крадуть олігархи.Навіть не розуміючи, що це все казки для тупих, які розповідає актор з одного з олігархічних каналів.Не буває ефективного втілювача в життя казкових очікувань, за кого не голосуй. Коротше кажучи - пересічним треба не маски безкоштовні, а губозакатувальні машинки.

Наши пересичнi не хуже иных, запросто вытерпели повышение цен и пр.Даже слабак ЗЕ смог протолкнуть рынок земли (при огромном нежелании населения); разведение войск (при огромном нежелании активистов!!! и Ко).А Вы хотите показать, что наш пипл такой уж такой ..., его желания власть имущие учитывают в значительной степени))Повторюсь: когда керманычам нужно они горы воротят, закон за день под Луценко меняют, все казино-автоматы за день наглухо закрыли и т.д.Когда не нужно, то ссылаются на пипл или отсутствие возможностей.