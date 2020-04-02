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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5859586058615862 Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:04 Starikan

А якщо військові ? Реальна "хунта" ? Генерали-полковники ... вважаєте нереальним ? Puente Повідомлень: 2857 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:10 Puente написав: Starikan

А якщо військові ? Реальна "хунта" ? Генерали-полковники ... вважаєте нереальним ? А якщо військові ? Реальна "хунта" ? Генерали-полковники ... вважаєте нереальним ?



С хунтами у нас слабовато.

Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.

Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного. С хунтами у нас слабовато.Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16086 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4088 раз. Подякували: 6381 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:11 freeze написав: Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного. Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного.



А зачем их запоминать если ни один не отметился выгранными сражениями, а многие только коррупционными скандалами А зачем их запоминать если ни один не отметился выгранными сражениями, а многие только коррупционными скандалами Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3199 З нами з: 29.05.18 Подякував: 92 раз. Подякували: 599 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:16 budivelnik

От у Вас завжи пости з якоюсь вигаданою дуже часто статистикою . Ну які 25 % на заході розумних ? З чого б це ? Абсолютно однаковий поділ населення в будь-якій країні ... У нас їдуть на заробітки виключно інтелектуали чи патріоти ? Та абсолютно ні . Що вони там бачать щось краще - зовсім не означає , що тут вони будуть вести себе якось інакгше , ніж до поїздок - що насправді і видно ... Що у нас вибрали Зеленського - це таки рідкісний провал всіх інших . Свободу дискредитували неадеквати типу Фаріон та Мірошниченка , Народний Фронт ? Аваков ? Самопоміч - і де , і хто зараз ? Артист - політичний тільки - Ляшко ? Голос - і кого з них чути ? Гриценко Вам чим не подобався ? Ну от глянути - у нас же широченний спетр різних політичних напрямків - і якось всі тягнуть не туди ... Puente Повідомлень: 2857 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:18 freeze написав:

С хунтами у нас слабовато.

Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.

Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного. С хунтами у нас слабовато.Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного.

Так був же, в нас, військовий кандидат, який нічим, по суті, не відрізнявся від Зеленського.

Людям набридли старі морди - вибрали молоду, яка може вчасно пустили сльозу по полоненим дітям (морякам). Так був же, в нас, військовий кандидат, який нічим, по суті, не відрізнявся від Зеленського.Людям набридли старі морди - вибрали молоду, яка може вчасно пустили сльозу по полоненим дітям (морякам). Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10274 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1125 раз. Подякували: 1244 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:19 freeze написав: Puente написав: Starikan

А якщо військові ? Реальна "хунта" ? Генерали-полковники ... вважаєте нереальним ? А якщо військові ? Реальна "хунта" ? Генерали-полковники ... вважаєте нереальним ?



С хунтами у нас слабовато.

Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.

Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного. С хунтами у нас слабовато.Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного.



Ну - повинно ж бути хоч пару екземплярів правильних - чесних кар"єристів ? Нехай навіть невідомих нам , але яких у вузькому колі військових знають і поважають ? Ну - повинно ж бути хоч пару екземплярів правильних - чесних кар"єристів ? Нехай навіть невідомих нам , але яких у вузькому колі військових знають і поважають ? Puente Повідомлень: 2857 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:21 lapay написав: freeze написав:

С хунтами у нас слабовато.

Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.

Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного. С хунтами у нас слабовато.Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного.

Так був же, в нас, військовий кандидат, який нічим, по суті, не відрізнявся від Зеленського.

Людям набридли старі морди - вибрали молоду, яка може вчасно пустили сльозу по полоненим дітям (морякам). Так був же, в нас, військовий кандидат, який нічим, по суті, не відрізнявся від Зеленського.Людям набридли старі морди - вибрали молоду, яка може вчасно пустили сльозу по полоненим дітям (морякам).



Ну от тому всі ці наші розмови зводяться до одного - виходу немає ...

Плюнути і займатися особистим життям . На вибори не ходити , телевізор не дивитися , газети не читати , інтернет відключити ... Ну от тому всі ці наші розмови зводяться до одного - виходу немає ...Плюнути і займатися особистим життям . На вибори не ходити , телевізор не дивитися , газети не читати , інтернет відключити ... Puente Повідомлень: 2857 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:35 Ну от тому всі ці наші розмови зводяться до одного - виходу немає ...

Плюнути і займатися особистим життям . На вибори не ходити , телевізор не дивитися , газети не читати , інтернет відключити ...

Особисто я вибираю таких, які якось можуть нас просунути до золотого мільярда(ЄС). Люди такого типу, як Порошенко, мені, по життю, не подобаються, але він найкращій кандидат, по цьому критерію. Особисто я вибираю таких, які якось можуть нас просунути до золотого мільярда(ЄС). Люди такого типу, як Порошенко, мені, по життю, не подобаються, але він найкращій кандидат, по цьому критерію. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10274 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1125 раз. Подякували: 1244 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:40 Puente написав: Starikan

А якщо військові ? Реальна "хунта" ? Генерали-полковники ... вважаєте нереальним ? А якщо військові ? Реальна "хунта" ? Генерали-полковники ... вважаєте нереальним ?

Коллега Детройтред неоднократно писал о коррупции в армейских верхах.

Скорее уж капитаны, как в Португалии Коллега Детройтред неоднократно писал о коррупции в армейских верхах.Скорее уж капитаны, как в Португалии Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17083 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1808 раз. Подякували: 2672 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5859586058615862 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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