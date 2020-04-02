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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5859586058615862
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:04

Starikan
А якщо військові ? Реальна "хунта" ? Генерали-полковники ... вважаєте нереальним ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:10

  Puente написав:Starikan
А якщо військові ? Реальна "хунта" ? Генерали-полковники ... вважаєте нереальним ?


С хунтами у нас слабовато.
Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.
Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:11

  freeze написав:Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного.


А зачем их запоминать если ни один не отметился выгранными сражениями, а многие только коррупционными скандалами
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:16

budivelnik
От у Вас завжи пости з якоюсь вигаданою дуже часто статистикою . Ну які 25 % на заході розумних ? З чого б це ? Абсолютно однаковий поділ населення в будь-якій країні ... У нас їдуть на заробітки виключно інтелектуали чи патріоти ? Та абсолютно ні . Що вони там бачать щось краще - зовсім не означає , що тут вони будуть вести себе якось інакгше , ніж до поїздок - що насправді і видно ... Що у нас вибрали Зеленського - це таки рідкісний провал всіх інших . Свободу дискредитували неадеквати типу Фаріон та Мірошниченка , Народний Фронт ? Аваков ? Самопоміч - і де , і хто зараз ? Артист - політичний тільки - Ляшко ? Голос - і кого з них чути ? Гриценко Вам чим не подобався ? Ну от глянути - у нас же широченний спетр різних політичних напрямків - і якось всі тягнуть не туди ...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:18

  freeze написав:
С хунтами у нас слабовато.
Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.
Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного.

Так був же, в нас, військовий кандидат, який нічим, по суті, не відрізнявся від Зеленського.
Людям набридли старі морди - вибрали молоду, яка може вчасно пустили сльозу по полоненим дітям (морякам).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:19

  freeze написав:
  Puente написав:Starikan
А якщо військові ? Реальна "хунта" ? Генерали-полковники ... вважаєте нереальним ?


С хунтами у нас слабовато.
Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.
Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного.


Ну - повинно ж бути хоч пару екземплярів правильних - чесних кар"єристів ? Нехай навіть невідомих нам , але яких у вузькому колі військових знають і поважають ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:21

  lapay написав:
  freeze написав:
С хунтами у нас слабовато.
Тот же Пиночет был вполне самостоятельной политический фигурой в Чили, и очень узнаваемым у населения.
Мне кажется, что у нас бОльшая часть населения не назовёт ни одной фамилии высокопоставленного военного.

Так був же, в нас, військовий кандидат, який нічим, по суті, не відрізнявся від Зеленського.
Людям набридли старі морди - вибрали молоду, яка може вчасно пустили сльозу по полоненим дітям (морякам).


Ну от тому всі ці наші розмови зводяться до одного - виходу немає ...
Плюнути і займатися особистим життям . На вибори не ходити , телевізор не дивитися , газети не читати , інтернет відключити ...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:35

Ну от тому всі ці наші розмови зводяться до одного - виходу немає ...
Плюнути і займатися особистим життям . На вибори не ходити , телевізор не дивитися , газети не читати , інтернет відключити ...

Особисто я вибираю таких, які якось можуть нас просунути до золотого мільярда(ЄС). Люди такого типу, як Порошенко, мені, по життю, не подобаються, але він найкращій кандидат, по цьому критерію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:40

  Puente написав:Starikan
А якщо військові ? Реальна "хунта" ? Генерали-полковники ... вважаєте нереальним ?

Коллега Детройтред неоднократно писал о коррупции в армейских верхах.
Скорее уж капитаны, как в Португалии :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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