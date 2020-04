Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 58635864586558665867> Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:34 Libo написав: unicdima написав: когда это Купчак был главой Энергоатома? когда это Купчак был главой Энергоатома?



У тебя совесть есть? Ты считаешь, что на пленках все нормально, так и должно быть? Это честная и порядочная власть? Это нормально, когда братья чиновников сшибают бабки и занимаются кадровыми вопросами, которые в компетенции главы государства? Почему про это в кине ничего не было? У тебя совесть есть? Ты считаешь, что на пленках все нормально, так и должно быть? Это честная и порядочная власть? Это нормально, когда братья чиновников сшибают бабки и занимаются кадровыми вопросами, которые в компетенции главы государства? Почему про это в кине ничего не было?

а при чем тут пленки?

повторить вопрос?

когда это Купчак был главой Энергоатома?

А Моника? Увеличивает показ "95-го квартала"? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

budivelnik написав: unicdima написав: коли є звітність коли є звітність Хто має перед ким звітуватись?

Якщо я у Вас щось взяв - я перед Вами маю звітуватись..

А якщо я взяв у себе - віддав Вам....

Хто повинен звітуватись?

Той хто віддав своє, чи той хто отримав чуже?

Якщо я у Вас щось взяв - я перед Вами маю звітуватись..

А якщо я взяв у себе - віддав Вам....

Хто повинен звітуватись?

Той хто віддав своє, чи той хто отримав чуже?



Тому ще раз

1 Якщо у фонд Порошенка йдуть перекази від Порохоботів - Фонд Порошенка має перед ними звітуватись

2 Якщо Фонд Порошенка використовує свої кошти - він не зобовязаний ні перед ким звітуватись.

unicdima написав: це був би такий дієвий піар ще під вибори. це був би такий дієвий піар ще під вибори. Ви б зхворої голови на здорову не перекладали

92 млн грн - це за березень 2020

У нас зараз ніяких виборів в найближчі пів року не передбачається

У нас зараз епідемія. Хто має перед ким звітуватись?Якщо я у Вас щось взяв - я перед Вами маю звітуватись..А якщо я взяв у себе - віддав Вам....Хто повинен звітуватись?Той хто віддав своє, чи той хто отримав чуже?Тому ще раз1 Якщо у фонд Порошенка йдуть перекази від Порохоботів - Фонд Порошенка має перед ними звітуватисьФонд Порошенка- вінні перед ким звітуватись.Ви б зхворої голови на здорову не перекладалиУ нас зараз ніяких виборів в найближчі пів року не передбачаєтьсяУ нас зараз епідемія.

Фінансову звітність неприбуткові організації зобов’язані подавати до органів Державної фіскальної служби (податкову) і статистики.

Хорошо. Купчак не был назначен главой Энергоатома. Точка.

Но ты считаешь это нормально, что брат главы ОП обсуждает вопрос о назначении, обещает протекцию, пишет в инстанции письма, требует за назначение деньги? Это нормально, что глава ОП и президент страны покрывают этого преступника и занимаются преследованием народного депутата, который обнародовал это коррупционное преступление?

Я считаю это ненормально.

Эти братья еще с 2014 года не ладят, один миротворец, другой АТОшник, не факт, что был сговор между братьями.

Тем более как пишут, записи делал сынок ментовского генерала, который уже палился на провокациях до этого.

Подозревают, что пленки якобы выкупил Богдан, обидившись на свое увольнение. Якобы Зеленский даже с претензией звонил Коломойскому, на что Беня отморозился и поклялся, что он не при делах, а Богдан давно сам по себе.

Большая политика это гадюшник, одна большая подстава и провокация.

Братца Ермака вроде чтоб не мозолил глаза опять отправляют на службу в АТО.

А самого Ермака скорее всего через пару месяцев снимут, заменят на Шефира.

Большая политика это гадюшник, одна большая подстава и провокация.

Братца Ермака вроде чтоб не мозолил глаза опять отправляют на службу в АТО.

А самого Ермака скорее всего через пару месяцев снимут, заменят на Шефира.

Такие подпольные расклады гуляют. Эти братья еще с 2014 года не ладят, один миротворец, другой АТОшник, не факт, что был сговор между братьями.Большая политика это гадюшник, одна большая подстава и провокация.Братца Ермака вроде чтоб не мозолил глаза опять отправляют на службу в АТО.А самого Ермака скорее всего через пару месяцев снимут, заменят на Шефира.Такие подпольные расклады гуляют.



Нормальный бы президент в первый же день уволил этого довбню и отправил бы их обоих в АТО или в тюрьму. Пусть там сами разбираются, а не подрывают мой авторитет и авторитет страны. А вместо этого он встал на сторону защиты коррупционера (мошенника) и организовал травлю Лероса.

Мне пох отношения между этими братьями. Но вся эта история и поведение президента - позор.

Суть всех украинских проблем, я уверен, заключена в национальном вопросе. державой сегодня управляют инородцы. Все, кроме этнических украинцев: русские, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины. В Кабинете министров Украины всего 15% этнических украинцев: в Верховной Раде - 22%. Но и эти 15% и 22% жестко контролируемы инородцами... Русские, евреи, азербайджанцы, армяне и грузины практически не ассимилируются и Украина для них всегда будет "инородным телом", просто пространством для роскошной жизни и получения сверхприбылей. И когда они появляются на телеэкранах в дорогих вышиванках, знайте: для них вышиванки - это не более, чем спецодежда. Люди, не имеющие украинских корней, а в качестве Родины почитающие не Украину, а Грузию, Армению, Израиль, Россию и Азербайджан, стали настоящими хозяевами Украины. Этнических украинцев они зачастую воспринимают, как стадо баранов, которых десятилетиями можно водить по кругу, уничтожая лучших и манипулируя оставшимися в живых. В Объединенных Арабских Эмиратах, где нет ни нищих, ни бедных, а население имеет колоссальную социальную защиту, существует небольшая прослойка людей, не считающих себя счастливыми. Так вот, специально для них создано Министерство счастья, призванное помогать людям ощущать себя счастливыми! А Зеленскому впору создавать Министерство выживания. Люди оставлены один на один с нищетой, преступностью и болезнями. Безмерно вырубаются вековые леса; сплошным потоком вывозятся за рубеж и ценные руды, и наворованные миллиарды. Выхолащиваются, погибают и превращаются в пустыню "янтарные гектары"; закрываются предприятия; старикам и инвалидам уже нечем платить пенсию... Министры открыто и безбоязненно заявляют: "Украинцы! Вы много жрете и долго живете!". Назначив себе многомиллионные зарплаты и премии, разворовав недра, инородцы опустили этнических украинцев до уровня презренных холопов. В таком случае любой полноценный этнос начинает бунтовать и добиваться социальной справедливости. Но вместо этого покорные украинцы массово бегут с земли своих предков за рубеж - в сытую и благополучную Европу... Но закон критической массы может сработать в любую минуту!







... Я, этнический армянин, уверен, что мы, инородцы, не должны первенствовать во властных структурах. Мы должны лишь помогать украинцам строить современное государство; подставлять им свое плечо. Президентская булава, ВР, Кабмин, губернаторские кресла и силовые структуры - все это должно быть в сфере деятельности исключительно этнических украинцев...







шас шапо, лад, фріз і сочувствующі накидають фоток зігуючого По, распятих мальчиків і кучі авна. шас шапо, лад, фріз і сочувствующі накидають фоток зігуючого По, распятих мальчиків і кучі авна. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

Естественно.

См. выше.



detroytred написав: Поэтому голосовавшие за ЗЕ согласны с оплатой. Поэтому голосовавшие за ЗЕ согласны с оплатой.

Правда? То-то периодически всплывают взвизги в фейсбучеках "Я за вас голосовала, а вы! а вы! а я же надеялась!"



Хотя... поумнеть хоть немножко - это тоже оплата. Естественно.См. выше.Правда? То-то периодически всплывают взвизги в фейсбучеках "Я за вас голосовала, а вы! а вы! а я же надеялась!"Хотя... поумнеть хоть немножко - это тоже оплата.

Ага))) теперь взвизги каких-то дамочек в фейсбучеках приобщили к конкретному человеку, о котором с моей стороны была речь. Ага))) теперь взвизги каких-то дамочек в фейсбучеках приобщили к конкретному человеку, о котором с моей стороны была речь.



Я рассказываю про каких-то дамочек, вы рассказываете про какого-то мужичка.

В чем разница? Или это "один ваш знакомый"? [/quote]

---------



Что значит или?

Я сразу озвучил, что знакомый. Я знаю его.



