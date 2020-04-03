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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:34
а при чем тут пленки?
повторить вопрос?
когда это Купчак был главой Энергоатома?
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unicdima
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:35
И все-таки, где вклад бубочки? Порошенко - тратит деньги на борьбу с коронавирусом. Даже Новинский и Портнов тратят деньги.
А Моника? Увеличивает показ "95-го квартала"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:40
budivelnik написав: unicdima написав:
коли є звітність
Хто має перед ким звітуватись?
Якщо я у Вас щось взяв - я перед Вами маю звітуватись..
А якщо я взяв у себе - віддав Вам....
Хто повинен звітуватись?
Той хто віддав своє, чи той хто отримав чуже?
Тому ще раз
1 Якщо у фонд Порошенка йдуть перекази від Порохоботів - Фонд Порошенка має перед ними звітуватись
2 Якщо
Фонд Порошенка використовує свої кошти
- він не зобовязаний
ні перед ким звітуватись.
unicdima написав:
це був би такий дієвий піар ще під вибори.
Ви б зхворої голови на здорову не перекладали92 млн грн - це за березень 2020
У нас зараз ніяких виборів в найближчі пів року не передбачається
У нас зараз епідемія.
Фінансову звітність неприбуткові організації зобов’язані подавати до органів Державної фіскальної служби (податкову) і статистики.
Бірюков пише про 2млрд за останні 5 років, коли були вибори?
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unicdima
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:45
unicdima написав:
а при чем тут пленки?
повторить вопрос?
когда это Купчак был главой Энергоатома?
Хорошо. Купчак не был назначен главой Энергоатома. Точка.
Но ты считаешь это нормально, что брат главы ОП обсуждает вопрос о назначении, обещает протекцию, пишет в инстанции письма, требует за назначение деньги? Это нормально, что глава ОП и президент страны покрывают этого преступника и занимаются преследованием народного депутата, который обнародовал это коррупционное преступление?
Я считаю это ненормально.
Это моральная деградация зеленой власти и президента.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:46
Эти братья еще с 2014 года не ладят, один миротворец, другой АТОшник, не факт, что был сговор между братьями.
Тем более как пишут, записи делал сынок ментовского генерала, который уже палился на провокациях до этого.
Подозревают, что пленки якобы выкупил Богдан, обидившись на свое увольнение. Якобы Зеленский даже с претензией звонил Коломойскому, на что Беня отморозился и поклялся, что он не при делах, а Богдан давно сам по себе.
Большая политика это гадюшник, одна большая подстава и провокация.
Братца Ермака вроде чтоб не мозолил глаза опять отправляют на службу в АТО.
А самого Ермака скорее всего через пару месяцев снимут, заменят на Шефира.
Такие подпольные расклады гуляют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:58
freeze написав:
Эти братья еще с 2014 года не ладят, один миротворец, другой АТОшник, не факт, что был сговор между братьями.
Большая политика это гадюшник, одна большая подстава и провокация.
Братца Ермака вроде чтоб не мозолил глаза опять отправляют на службу в АТО.
А самого Ермака скорее всего через пару месяцев снимут, заменят на Шефира.
Такие подпольные расклады гуляют.
Нормальный бы президент в первый же день уволил этого довбню и отправил бы их обоих в АТО или в тюрьму. Пусть там сами разбираются, а не подрывают мой авторитет и авторитет страны. А вместо этого он встал на сторону защиты коррупционера (мошенника) и организовал травлю Лероса.
Мне пох отношения между этими братьями. Но вся эта история и поведение президента - позор.
Голобородько бы так низко никогда не поступил!
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:26
Этнические украинцы с каждым годом все дальше и дальше отодвигаются от руля управления собственным государством. И их шансы когда-либо взойти на капитанский мостик весьма призрачны. Этнические украинцы практически лишены права влиять на ситуацию в собственной стране. Самый свежий пример - скандал с "оптовой" распродажей "медовых" должностей главой Офиса президента Украины. Главные действующие лица: Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Гео Лерос (Георг Курихян). Будут разбираться: Аваков и Венедиктова. Основные критики скандала: Рабинович, Спивак, Добкин, Саакашвили... Много ли, мой дорогой читатель, ты заметил здесь украинских фамилий? Лично я - ни одной!
Суть всех украинских проблем, я уверен, заключена в национальном вопросе. державой сегодня управляют инородцы. Все, кроме этнических украинцев: русские, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины. В Кабинете министров Украины всего 15% этнических украинцев: в Верховной Раде - 22%. Но и эти 15% и 22% жестко контролируемы инородцами... Русские, евреи, азербайджанцы, армяне и грузины практически не ассимилируются и Украина для них всегда будет "инородным телом", просто пространством для роскошной жизни и получения сверхприбылей. И когда они появляются на телеэкранах в дорогих вышиванках, знайте: для них вышиванки - это не более, чем спецодежда. Люди, не имеющие украинских корней, а в качестве Родины почитающие не Украину, а Грузию, Армению, Израиль, Россию и Азербайджан, стали настоящими хозяевами Украины. Этнических украинцев они зачастую воспринимают, как стадо баранов, которых десятилетиями можно водить по кругу, уничтожая лучших и манипулируя оставшимися в живых. В Объединенных Арабских Эмиратах, где нет ни нищих, ни бедных, а население имеет колоссальную социальную защиту, существует небольшая прослойка людей, не считающих себя счастливыми. Так вот, специально для них создано Министерство счастья, призванное помогать людям ощущать себя счастливыми! А Зеленскому впору создавать Министерство выживания. Люди оставлены один на один с нищетой, преступностью и болезнями. Безмерно вырубаются вековые леса; сплошным потоком вывозятся за рубеж и ценные руды, и наворованные миллиарды. Выхолащиваются, погибают и превращаются в пустыню "янтарные гектары"; закрываются предприятия; старикам и инвалидам уже нечем платить пенсию... Министры открыто и безбоязненно заявляют: "Украинцы! Вы много жрете и долго живете!". Назначив себе многомиллионные зарплаты и премии, разворовав недра, инородцы опустили этнических украинцев до уровня презренных холопов. В таком случае любой полноценный этнос начинает бунтовать и добиваться социальной справедливости. Но вместо этого покорные украинцы массово бегут с земли своих предков за рубеж - в сытую и благополучную Европу... Но закон критической массы может сработать в любую минуту!
... Я, этнический армянин, уверен, что мы, инородцы, не должны первенствовать во властных структурах. Мы должны лишь помогать украинцам строить современное государство; подставлять им свое плечо. Президентская булава, ВР, Кабмин, губернаторские кресла и силовые структуры - все это должно быть в сфере деятельности исключительно этнических украинцев...
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:01
Козак-характерник написав:
Этнические украинцы с каждым годом все дальше и дальше отодвигаются от руля управления собственным государством. И их шансы когда-либо взойти на капитанский мостик весьма призрачны. Этнические украинцы практически лишены права влиять на ситуацию в собственной стране. Самый свежий пример - скандал с "оптовой" распродажей "медовых" должностей главой Офиса президента Украины. Главные действующие лица: Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Гео Лерос (Георг Курихян). Будут разбираться: Аваков и Венедиктова. Основные критики скандала: Рабинович, Спивак, Добкин, Саакашвили... Много ли, мой дорогой читатель, ты заметил здесь украинских фамилий? Лично я - ни одной!
Суть всех украинских проблем, я уверен, заключена в национальном вопросе. державой сегодня управляют инородцы. Все, кроме этнических украинцев: русские, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины. В Кабинете министров Украины всего 15% этнических украинцев: в Верховной Раде - 22%. Но и эти 15% и 22% жестко контролируемы инородцами... Русские, евреи, азербайджанцы, армяне и грузины практически не ассимилируются и Украина для них всегда будет "инородным телом", просто пространством для роскошной жизни и получения сверхприбылей. И когда они появляются на телеэкранах в дорогих вышиванках, знайте: для них вышиванки - это не более, чем спецодежда. Люди, не имеющие украинских корней, а в качестве Родины почитающие не Украину, а Грузию, Армению, Израиль, Россию и Азербайджан, стали настоящими хозяевами Украины. Этнических украинцев они зачастую воспринимают, как стадо баранов, которых десятилетиями можно водить по кругу, уничтожая лучших и манипулируя оставшимися в живых. В Объединенных Арабских Эмиратах, где нет ни нищих, ни бедных, а население имеет колоссальную социальную защиту, существует небольшая прослойка людей, не считающих себя счастливыми. Так вот, специально для них создано Министерство счастья, призванное помогать людям ощущать себя счастливыми! А Зеленскому впору создавать Министерство выживания. Люди оставлены один на один с нищетой, преступностью и болезнями. Безмерно вырубаются вековые леса; сплошным потоком вывозятся за рубеж и ценные руды, и наворованные миллиарды. Выхолащиваются, погибают и превращаются в пустыню "янтарные гектары"; закрываются предприятия; старикам и инвалидам уже нечем платить пенсию... Министры открыто и безбоязненно заявляют: "Украинцы! Вы много жрете и долго живете!". Назначив себе многомиллионные зарплаты и премии, разворовав недра, инородцы опустили этнических украинцев до уровня презренных холопов. В таком случае любой полноценный этнос начинает бунтовать и добиваться социальной справедливости. Но вместо этого покорные украинцы массово бегут с земли своих предков за рубеж - в сытую и благополучную Европу... Но закон критической массы может сработать в любую минуту!
... Я, этнический армянин, уверен, что мы, инородцы, не должны первенствовать во властных структурах. Мы должны лишь помогать украинцам строить современное государство; подставлять им свое плечо. Президентская булава, ВР, Кабмин, губернаторские кресла и силовые структуры - все это должно быть в сфере деятельности исключительно этнических украинцев...
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"
шас шапо, лад, фріз і сочувствующі накидають фоток зігуючого По, распятих мальчиків і кучі авна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:16
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:20
Sommer написав: detroytred"[quote="4927178:Sommer написав: detroytred написав:
Он лично считает, что не ошибся, не пнул себя.
Естественно.
См. выше.
detroytred написав:
Поэтому голосовавшие за ЗЕ согласны с оплатой.
Правда? То-то периодически всплывают взвизги в фейсбучеках "Я за вас голосовала, а вы! а вы! а я же надеялась!"
Хотя... поумнеть хоть немножко - это тоже оплата.
Ага))) теперь взвизги каких-то дамочек в фейсбучеках приобщили к конкретному человеку, о котором с моей стороны была речь.
Я рассказываю про каких-то дамочек, вы рассказываете про какого-то мужичка.
В чем разница? Или это "один ваш знакомый"?
[/quote]
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Что значит или?
Я сразу озвучил, что знакомый. Я знаю его.
Разница с *дамочками* из фейсбучечика есть. Вы же с ними, я так думаю, вообще не знакомы. Даже не видели))
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