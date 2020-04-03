Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав: ... Я, этнический армянин, уверен, что мы, инородцы, не должны первенствовать во властных структурах. Мы должны лишь помогать украинцам строить современное государство; подставлять им свое плечо. Президентская булава, ВР, Кабмин, губернаторские кресла и силовые структуры - все это должно быть в сфере деятельности исключительно этнических украинцев... Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"
Хто має перед ким звітуватись? Якщо я у Вас щось взяв - я перед Вами маю звітуватись.. А якщо я взяв у себе - віддав Вам.... Хто повинен звітуватись? Той хто віддав своє, чи той хто отримав чуже?
Тому ще раз 1 Якщо у фонд Порошенка йдуть перекази від Порохоботів - Фонд Порошенка має перед ними звітуватись 2 Якщо Фонд Порошенка використовує свої кошти - він не зобовязаний ні перед ким звітуватись.
unicdima написав:це був би такий дієвий піар ще під вибори.
Ви б зхворої голови на здорову не перекладали 92 млн грн - це за березень 2020 У нас зараз ніяких виборів в найближчі пів року не передбачається У нас зараз епідемія.
Фінансову звітність неприбуткові організації зобов’язані подавати до органів Державної фіскальної служби (податкову) і статистики. Бірюков пише про 2млрд за останні 5 років, коли були вибори?
1 Неприбуткові організації зобов’язані подавати повну фінансову звітність: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до фінансової звітності. 2 А звідки ти взяв що вони не подавали звітів? 3 Наприклад тут написано наступне
Загальна сума подібних витрат на соціальну благодійність та зміцнення обороноздатності країни за період з 2014 по 2017 включно перевищила 800 мільйонів гривень.
Протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.
Як відомо, свою частку в найбільшому активі, корпорації «Рошен», Петро Порошенко передав у довірчу власність «Ротшильд», всесвітньо відомій компанії з бездоганною репутацією. Минулого року, згідно відповіді на запит Прес-служби Адміністрації Президента, бюджети різних рівнів отримали від «Рошену» 1 мільярд 188 мільйонів гривень податків, зборів, єдиного соціального внеску та митних платежів. За 2014-17 роки сума таких платежів склала 4 мільярди 466 мільйонів гривень.
Щоб уникнути дурних запитань 1 - ця інформація за 2014-2017 - а був ще й 2018-2019-2020 2 - 4,466 млрд з Рошену - це не благодійність-це податки/збори.
Хто має перед ким звітуватись? Якщо я у Вас щось взяв - я перед Вами маю звітуватись.. А якщо я взяв у себе - віддав Вам.... Хто повинен звітуватись? Той хто віддав своє, чи той хто отримав чуже?
Тому ще раз 1 Якщо у фонд Порошенка йдуть перекази від Порохоботів - Фонд Порошенка має перед ними звітуватись 2 Якщо Фонд Порошенка використовує свої кошти - він не зобовязаний ні перед ким звітуватись.
unicdima написав:це був би такий дієвий піар ще під вибори.
Ви б зхворої голови на здорову не перекладали 92 млн грн - це за березень 2020 У нас зараз ніяких виборів в найближчі пів року не передбачається У нас зараз епідемія.
Фінансову звітність неприбуткові організації зобов’язані подавати до органів Державної фіскальної служби (податкову) і статистики. Бірюков пише про 2млрд за останні 5 років, коли були вибори?
А я ще раз звертаю увагу на 92 млн в березні 2020... Тому про 2 млрд - читаємо в попередньому повідомленні А про 92 млн ?
Козак-характерник написав:Суть всех украинских проблем, я уверен, заключена в национальном вопросе. державой сегодня управляют инородцы. Все, кроме этнических украинцев: русские, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины. В Кабинете министров Украины всего 15% этнических украинцев: в Верховной Раде - 22%. Но и эти 15% и 22% жестко контролируемы инородцами... Русские, евреи, азербайджанцы, армяне и грузины практически не ассимилируются и Украина для них всегда будет "инородным телом", просто пространством для роскошной жизни и получения сверхприбылей. И когда они появляются на телеэкранах в дорогих вышиванках, знайте: для них вышиванки - это не более, чем спецодежда. Люди, не имеющие украинских корней, а в качестве Родины почитающие не Украину, а Грузию, Армению, Израиль, Россию и Азербайджан, стали настоящими хозяевами Украины. Этнических украинцев они зачастую воспринимают, как стадо баранов, которых десятилетиями можно водить по кругу, уничтожая лучших и манипулируя оставшимися в живых. В Объединенных Арабских Эмиратах, где нет ни нищих, ни бедных, а население имеет колоссальную социальную защиту, существует небольшая прослойка людей, не считающих себя счастливыми. Так вот, специально для них создано Министерство счастья, призванное помогать людям ощущать себя счастливыми!
Обидели тебя, бедняжку, власти не дали и денюх только за то, что ты этнический украинец. Помимо того что это вранье и полно богатых этнических украинцев, особенно в среде чиновников-взяточников, хочу обратить твое внимание на ОАЭ. Ты бы узнал об этих арабских эмиратах побольше прежде чем ссылаться на них, особенно смогут ли получить их гражданство свои же арабские братья из других стран
shapo написав:Ты бы узнал об этих арабских эмиратах побольше прежде чем ссылаться на них, особенно смогут ли получить их гражданство свои же арабские братья из других стран
Так казахо-московському єврею шапо української національності якраз і показали що Україна толерантна країна до інших релігій/національностей.... Але чомусь наш єврей живе в Україні, на відміну від Саудівської Аравії користується всіма благами як мінімум на рівні українців...і при цьому постійно вихваляє Ізраїль і ханить Україну і на російській белькоче на форумі що його притискають і саме через те він відправив дітей в Ізраїль (правда вони після відправки осіяли в Австралії) але то таке....... Труси-хрестик?
Sommer написав:Я рассказываю про каких-то дамочек, вы рассказываете про какого-то мужичка. В чем разница? Или это "один ваш знакомый"?
--------- Что значит или? Я сразу озвучил, что знакомый. Я знаю его.
Разница с *дамочками* из фейсбучечика есть. Вы же с ними, я так думаю, вообще не знакомы. Даже не видели))
Для меня ваш знакомый и дамочки из фейсбучика - одна и та же степень незнакомого. Но у дамочек хотя бы скриншоты есть.
------------ Так я Вам сразу на эту ошибку обобщения лично знакомого мне человека с лично незнакомыми ни мне, ни Вам дамочками из фейсбучика.
У Вас есть мои слова (скриншоты) о данном человеке. Я в определённой степени ручаюсь за свои слова. Ноль доверия к моим словам? Без проблем. Тогда так прямо сразу и написали бы, вместо сложной схемы уравнивания с дамочками с фейсбучика)))
Я тоже без проблем уравняю степень моего (пусть и форумного на этих страницах) знакомства с Вами с любыми незнакомыми мне людьми.
Что в фейсбучике какие-то дамочки, что Вы)) Степень знакомства одинакова.
shapo написав:Ты бы узнал об этих арабских эмиратах побольше прежде чем ссылаться на них, особенно смогут ли получить их гражданство свои же арабские братья из других стран
Так казахо-московському єврею шапо української національності якраз і показали що Україна толерантна країна до інших релігій/національностей.... Але чомусь наш єврей живе в Україні, на відміну від Саудівської Аравії користується всіма благами як мінімум на рівні українців...і при цьому постійно вихваляє Ізраїль і ханить Україну і на російській белькоче на форумі що його притискають і саме через те він відправив дітей в Ізраїль (правда вони після відправки осіяли в Австралії) але то таке....... Труси-хрестик?
Первый и последний раз делаю исключение после того как отправил тебя в игнор. Ты такой же бездарь как и казак и единственным вашим достоинством есть ваша национальность за которую вы хотите получить какие-то дивиденты. Мой сын уехал из страны которую строят такие же бездари как ты и у которой были плохие перспективы 10 лет назад когда он уехал, а сейчас они стали очень плохими, вернее, безнадежными. Твои дети как и ты неспособны и не будут никогда способны на то что сделал мой сын.