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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5864586558665867> Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:24 flyman написав:

... Я, этнический армянин, уверен, что мы, инородцы, не должны первенствовать во властных структурах. Мы должны лишь помогать украинцам строить современное государство; подставлять им свое плечо. Президентская булава, ВР, Кабмин, губернаторские кресла и силовые структуры - все это должно быть в сфере деятельности исключительно этнических украинцев...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм" ... Я, этнический армянин, уверен, что мы, инородцы, не должны первенствовать во властных структурах. Мы должны лишь помогать украинцам строить современное государство; подставлять им свое плечо. Президентская булава, ВР, Кабмин, губернаторские кресла и силовые структуры - все это должно быть в сфере деятельности исключительно этнических украинцев...Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"



https://voskanapat.info/?p=6535

О непорядочности офицера Балаева О непорядочности офицера Балаева Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3204 З нами з: 29.05.18 Подякував: 92 раз. Подякували: 599 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:26 unicdima написав: budivelnik написав: unicdima написав: коли є звітність коли є звітність Хто має перед ким звітуватись?

Якщо я у Вас щось взяв - я перед Вами маю звітуватись..

А якщо я взяв у себе - віддав Вам....

Хто повинен звітуватись?

Той хто віддав своє, чи той хто отримав чуже?



Тому ще раз

1 Якщо у фонд Порошенка йдуть перекази від Порохоботів - Фонд Порошенка має перед ними звітуватись

2 Якщо Фонд Порошенка використовує свої кошти - він не зобовязаний ні перед ким звітуватись.

unicdima написав: це був би такий дієвий піар ще під вибори. це був би такий дієвий піар ще під вибори. Ви б зхворої голови на здорову не перекладали

92 млн грн - це за березень 2020

У нас зараз ніяких виборів в найближчі пів року не передбачається

У нас зараз епідемія. Хто має перед ким звітуватись?Якщо я у Вас щось взяв - я перед Вами маю звітуватись..А якщо я взяв у себе - віддав Вам....Хто повинен звітуватись?Той хто віддав своє, чи той хто отримав чуже?Тому ще раз1 Якщо у фонд Порошенка йдуть перекази від Порохоботів - Фонд Порошенка має перед ними звітуватисьФонд Порошенка- вінні перед ким звітуватись.Ви б зхворої голови на здорову не перекладалиУ нас зараз ніяких виборів в найближчі пів року не передбачаєтьсяУ нас зараз епідемія.

Фінансову звітність неприбуткові організації зобов’язані подавати до органів Державної фіскальної служби (податкову) і статистики.

Бірюков пише про 2млрд за останні 5 років, коли були вибори? Фінансову звітність неприбуткові організації зобов’язані подавати до органів Державної фіскальної служби (податкову) і статистики.Бірюков пише про 2млрд за останні 5 років, коли були вибори?

1 Неприбуткові організації зобов’язані подавати повну фінансову звітність: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до фінансової звітності.

2 А звідки ти взяв що вони не подавали звітів?

3 Наприклад тут написано наступне

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2432725-prezident-prozvituvav-pro-dohodi-i-vidatki-na-blagodijnist-za-4-roki-majze-milard.html

Близько двохсот мільйонів гривень у 2017 році склали витрати на благодійну діяльність, як-то: соціальні, культурні, медичні програми, підтримка армії. Вони не відображені у декларації на тій підставі, що подібна діяльність здійснювалася не фізичною особою, а всеукраїнською організацією «Благодійний Фонд Порошенка» та юридичними особами, бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко і які зазначені в його електронній декларації.



Загальна сума подібних витрат на соціальну благодійність та зміцнення обороноздатності країни за період з 2014 по 2017 включно перевищила 800 мільйонів гривень.



Протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.



Як відомо, свою частку в найбільшому активі, корпорації «Рошен», Петро Порошенко передав у довірчу власність «Ротшильд», всесвітньо відомій компанії з бездоганною репутацією. Минулого року, згідно відповіді на запит Прес-служби Адміністрації Президента, бюджети різних рівнів отримали від «Рошену» 1 мільярд 188 мільйонів гривень податків, зборів, єдиного соціального внеску та митних платежів. За 2014-17 роки сума таких платежів склала 4 мільярди 466 мільйонів гривень . Близько, як-то: соціальні, культурні, медичні програми, підтримка армії. Вони не відображені у декларації на тій підставі, що подібна діяльність здійснювалася не фізичною особою, а всеукраїнською організацією «Благодійний Фонд Порошенка» та юридичними особами, бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко і які зазначені в його електронній декларації.на соціальну благодійність та зміцнення обороноздатності країниПротягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.Як відомо, свою частку в найбільшому активі, корпорації «Рошен», Петро Порошенко передав у довірчу власність «Ротшильд», всесвітньо відомій компанії з бездоганною репутацією. Минулого року, згідно відповіді на запит Прес-служби Адміністрації Президента,. За

Щоб уникнути дурних запитань

1 - ця інформація за 2014-2017 - а був ще й 2018-2019-2020

2 - 4,466 млрд з Рошену - це не благодійність-це податки/збори. 1 Неприбуткові організації зобов’язані подавати повну фінансову звітність: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до фінансової звітності.2 А звідки ти взяв що вони не подавали звітів?3 Наприклад тут написано наступнеЩоб уникнути дурних запитань1 - ця інформація за 2014-2017 - а був ще й 2018-2019-20202 - 4,466 млрд з Рошену - це не благодійність-це податки/збори. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22485 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:29 unicdima написав: budivelnik написав: unicdima написав: коли є звітність коли є звітність Хто має перед ким звітуватись?

Якщо я у Вас щось взяв - я перед Вами маю звітуватись..

А якщо я взяв у себе - віддав Вам....

Хто повинен звітуватись?

Той хто віддав своє, чи той хто отримав чуже?



Тому ще раз

1 Якщо у фонд Порошенка йдуть перекази від Порохоботів - Фонд Порошенка має перед ними звітуватись

2 Якщо Фонд Порошенка використовує свої кошти - він не зобовязаний ні перед ким звітуватись.

unicdima написав: це був би такий дієвий піар ще під вибори. це був би такий дієвий піар ще під вибори. Ви б зхворої голови на здорову не перекладали

92 млн грн - це за березень 2020

У нас зараз ніяких виборів в найближчі пів року не передбачається

У нас зараз епідемія. Хто має перед ким звітуватись?Якщо я у Вас щось взяв - я перед Вами маю звітуватись..А якщо я взяв у себе - віддав Вам....Хто повинен звітуватись?Той хто віддав своє, чи той хто отримав чуже?Тому ще раз1 Якщо у фонд Порошенка йдуть перекази від Порохоботів - Фонд Порошенка має перед ними звітуватисьФонд Порошенка- вінні перед ким звітуватись.Ви б зхворої голови на здорову не перекладалиУ нас зараз ніяких виборів в найближчі пів року не передбачаєтьсяУ нас зараз епідемія.

Фінансову звітність неприбуткові організації зобов’язані подавати до органів Державної фіскальної служби (податкову) і статистики.

Бірюков пише про 2млрд за останні 5 років, коли були вибори? Фінансову звітність неприбуткові організації зобов’язані подавати до органів Державної фіскальної служби (податкову) і статистики.Бірюков пише про 2млрд за останні 5 років, коли були вибори? А я ще раз звертаю увагу на 92 млн в березні 2020 ...

Тому про 2 млрд - читаємо в попередньому повідомленні

А про 92 млн ? А я ще раз звертаю увагу на...Тому про 2 млрд - читаємо в попередньому повідомленніА про 92 млн ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22485 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:30 Козак-характерник написав: Суть всех украинских проблем, я уверен, заключена в национальном вопросе. державой сегодня управляют инородцы. Все, кроме этнических украинцев: русские, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины. В Кабинете министров Украины всего 15% этнических украинцев: в Верховной Раде - 22%. Но и эти 15% и 22% жестко контролируемы инородцами... Русские, евреи, азербайджанцы, армяне и грузины практически не ассимилируются и Украина для них всегда будет "инородным телом", просто пространством для роскошной жизни и получения сверхприбылей. И когда они появляются на телеэкранах в дорогих вышиванках, знайте: для них вышиванки - это не более, чем спецодежда. Люди, не имеющие украинских корней, а в качестве Родины почитающие не Украину, а Грузию, Армению, Израиль, Россию и Азербайджан, стали настоящими хозяевами Украины. Этнических украинцев они зачастую воспринимают, как стадо баранов, которых десятилетиями можно водить по кругу, уничтожая лучших и манипулируя оставшимися в живых. В Объединенных Арабских Эмиратах, где нет ни нищих, ни бедных, а население имеет колоссальную социальную защиту, существует небольшая прослойка людей, не считающих себя счастливыми. Так вот, специально для них создано Министерство счастья, призванное помогать людям ощущать себя счастливыми! Суть всех украинских проблем, я уверен, заключена в национальном вопросе. державой сегодня управляют инородцы. Все, кроме этнических украинцев: русские, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины. В Кабинете министров Украины всего 15% этнических украинцев: в Верховной Раде - 22%. Но и эти 15% и 22% жестко контролируемы инородцами... Русские, евреи, азербайджанцы, армяне и грузины практически не ассимилируются и Украина для них всегда будет "инородным телом", просто пространством для роскошной жизни и получения сверхприбылей. И когда они появляются на телеэкранах в дорогих вышиванках, знайте: для них вышиванки - это не более, чем спецодежда. Люди, не имеющие украинских корней, а в качестве Родины почитающие не Украину, а Грузию, Армению, Израиль, Россию и Азербайджан, стали настоящими хозяевами Украины. Этнических украинцев они зачастую воспринимают, как стадо баранов, которых десятилетиями можно водить по кругу, уничтожая лучших и манипулируя оставшимися в живых. В, где нет ни нищих, ни бедных, а население имеет колоссальную социальную защиту, существует небольшая прослойка людей, не считающих себя счастливыми. Так вот, специально для них создано Министерство счастья, призванное помогать людям ощущать себя счастливыми!



Обидели тебя, бедняжку, власти не дали и денюх только за то, что ты этнический украинец.

Помимо того что это вранье и полно богатых этнических украинцев, особенно в среде чиновников-взяточников, хочу обратить твое внимание на ОАЭ.

Ты бы узнал об этих арабских эмиратах побольше прежде чем ссылаться на них, особенно смогут ли получить их гражданство свои же арабские братья из других стран Обидели тебя, бедняжку, власти не дали и денюх только за то, что ты этнический украинец.Помимо того что это вранье и полно богатых этнических украинцев, особенно в среде чиновников-взяточников, хочу обратить твое внимание на ОАЭ.Ты бы узнал об этих арабских эмиратах побольше прежде чем ссылаться на них, особенно смогут ли получить их гражданство свои же арабские братья из других стран Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3204 З нами з: 29.05.18 Подякував: 92 раз. Подякували: 599 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:31 detroytred написав: Sommer написав: Я рассказываю про каких-то дамочек, вы рассказываете про какого-то мужичка.

В чем разница? Или это "один ваш знакомый"? Я рассказываю про каких-то дамочек, вы рассказываете про какого-то мужичка.В чем разница? Или это "один ваш знакомый"?

---------

Что значит или?

Я сразу озвучил, что знакомый. Я знаю его.



Разница с *дамочками* из фейсбучечика есть. Вы же с ними, я так думаю, вообще не знакомы. Даже не видели)) ---------Что значит или?Я сразу озвучил, что знакомый. Я знаю его.Разница с *дамочками* из фейсбучечика есть. Вы же с ними, я так думаю, вообще не знакомы. Даже не видели))



Для меня ваш знакомый и дамочки из фейсбучика - одна и та же степень незнакомого. Но у дамочек хотя бы скриншоты есть. Для меня ваш знакомый и дамочки из фейсбучика - одна и та же степень незнакомого. Но у дамочек хотя бы скриншоты есть. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5005 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:31 Re: Політичні дискусії flyman написав: шас шапо, лад, фріз і сочувствующі накидають фоток зігуючого По, распятих мальчиків і кучі авна.



Смотрю у тебя эротические фантазии начались

Не приучен работать, тунеядец ?

Арбайтен Смотрю у тебя эротические фантазии началисьНе приучен работать, тунеядец ?Арбайтен Востаннє редагувалось freeze в П'ят 03 кві, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16096 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4088 раз. Подякували: 6383 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:35 shapo написав: Ты бы узнал об этих арабских эмиратах побольше прежде чем ссылаться на них, особенно смогут ли получить их гражданство свои же арабские братья из других стран Ты бы узнал об этих арабских эмиратах побольше прежде чем ссылаться на них, особенно смогут ли получить их гражданство свои же арабские братья из других стран Так казахо-московському єврею шапо української національності якраз і показали що Україна толерантна країна до інших релігій/національностей....

Але чомусь наш єврей живе в Україні, на відміну від Саудівської Аравії користується всіма благами як мінімум на рівні українців...і при цьому постійно вихваляє Ізраїль і ханить Україну і на російській белькоче на форумі що його притискають і саме через те він відправив дітей в Ізраїль (правда вони після відправки осіяли в Австралії) але то таке.......

Труси-хрестик? Так казахо-московському єврею шапо української національності якраз і показали що Україна толерантна країна до інших релігій/національностей....Але чомусь наш єврей живе в Україні, на відміну від Саудівської Аравії користується всіма благами як мінімум на рівні українців...і при цьому постійно вихваляє Ізраїль і ханить Україну і на російській белькоче на форумі що його притискають і саме через те він відправив дітей в Ізраїль (правда вони після відправки осіяли в Австралії) але то таке.......Труси-хрестик? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22485 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:54 Sommer написав: detroytred написав: Sommer написав: Я рассказываю про каких-то дамочек, вы рассказываете про какого-то мужичка.

В чем разница? Или это "один ваш знакомый"? Я рассказываю про каких-то дамочек, вы рассказываете про какого-то мужичка.В чем разница? Или это "один ваш знакомый"?

---------

Что значит или?

Я сразу озвучил, что знакомый. Я знаю его.



Разница с *дамочками* из фейсбучечика есть. Вы же с ними, я так думаю, вообще не знакомы. Даже не видели)) ---------Что значит или?Я сразу озвучил, что знакомый. Я знаю его.Разница с *дамочками* из фейсбучечика есть. Вы же с ними, я так думаю, вообще не знакомы. Даже не видели))



Для меня ваш знакомый и дамочки из фейсбучика - одна и та же степень незнакомого. Но у дамочек хотя бы скриншоты есть. Для меня ваш знакомый и дамочки из фейсбучика - одна и та же степень незнакомого. Но у дамочек хотя бы скриншоты есть.



------------

Так я Вам сразу на эту ошибку обобщения лично знакомого мне человека с лично незнакомыми ни мне, ни Вам дамочками из фейсбучика.



У Вас есть мои слова (скриншоты) о данном человеке. Я в определённой степени ручаюсь за свои слова.

Ноль доверия к моим словам?

Без проблем.

Тогда так прямо сразу и написали бы, вместо сложной схемы уравнивания с дамочками с фейсбучика)))



Я тоже без проблем уравняю степень моего (пусть и форумного на этих страницах) знакомства с Вами с любыми незнакомыми мне людьми.



Что в фейсбучике какие-то дамочки, что Вы))

Степень знакомства одинакова. ------------Так я Вам сразу на эту ошибку обобщения лично знакомого мне человека с лично незнакомыми ни мне, ни Вам дамочками из фейсбучика.У Вас есть мои слова (скриншоты) о данном человеке. Я в определённой степени ручаюсь за свои слова.Ноль доверия к моим словам?Без проблем.Тогда так прямо сразу и написали бы, вместо сложной схемы уравнивания с дамочками с фейсбучика)))Я тоже без проблем уравняю степень моего (пусть и форумного на этих страницах) знакомства с Вами с любыми незнакомыми мне людьми.Что в фейсбучике какие-то дамочки, что Вы))Степень знакомства одинакова. detroytred

Повідомлень: 23282 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1905 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 00:01 budivelnik написав: shapo написав: Ты бы узнал об этих арабских эмиратах побольше прежде чем ссылаться на них, особенно смогут ли получить их гражданство свои же арабские братья из других стран Ты бы узнал об этих арабских эмиратах побольше прежде чем ссылаться на них, особенно смогут ли получить их гражданство свои же арабские братья из других стран Так казахо-московському єврею шапо української національності якраз і показали що Україна толерантна країна до інших релігій/національностей....

Але чомусь наш єврей живе в Україні, на відміну від Саудівської Аравії користується всіма благами як мінімум на рівні українців...і при цьому постійно вихваляє Ізраїль і ханить Україну і на російській белькоче на форумі що його притискають і саме через те він відправив дітей в Ізраїль (правда вони після відправки осіяли в Австралії) але то таке.......

Труси-хрестик? Так казахо-московському єврею шапо української національності якраз і показали що Україна толерантна країна до інших релігій/національностей....Але чомусь наш єврей живе в Україні, на відміну від Саудівської Аравії користується всіма благами як мінімум на рівні українців...і при цьому постійно вихваляє Ізраїль і ханить Україну і на російській белькоче на форумі що його притискають і саме через те він відправив дітей в Ізраїль (правда вони після відправки осіяли в Австралії) але то таке.......Труси-хрестик?

Первый и последний раз делаю исключение после того как отправил тебя в игнор.

Ты такой же бездарь как и казак и единственным вашим достоинством есть ваша национальность за которую вы хотите получить какие-то дивиденты.

Мой сын уехал из страны которую строят такие же бездари как ты и у которой были плохие перспективы 10 лет назад когда он уехал, а сейчас они стали очень плохими, вернее, безнадежными.

Твои дети как и ты неспособны и не будут никогда способны на то что сделал мой сын. Первый и последний раз делаю исключение после того как отправил тебя в игнор.Ты такой же бездарь как и казак и единственным вашим достоинством есть ваша национальность за которую вы хотите получить какие-то дивиденты.Мой сын уехал из страны которую строят такие же бездари как ты и у которой были плохие перспективы 10 лет назад когда он уехал, а сейчас они стали очень плохими, вернее, безнадежными.Твои дети как и ты неспособны и не будут никогда способны на то что сделал мой сын. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3204 З нами з: 29.05.18 Подякував: 92 раз. Подякували: 599 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 00:08 freeze написав: flyman написав: шас шапо, лад, фріз і сочувствующі накидають фоток зігуючого По, распятих мальчиків і кучі авна.



Смотрю у тебя эротические фантазии начались

Не приучен работать, тунеядец ?

Арбайтен Смотрю у тебя эротические фантазии началисьНе приучен работать, тунеядец ?Арбайтен

ніхт арбайтен,

кейне аусвайс хабе



п.с.

З понеділка ваша коханий Зе усіх як собак на вулицю тільки у намордніку,

хіба нє, собакам можна без немордніка.



Кушай тє. ніхт арбайтен,кейне аусвайс хабеп.с.З понеділка ваша коханий Зе усіх як собак на вулицю тільки у намордніку,хіба нє, собакам можна без немордніка.Кушай тє. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18175 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1029 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5864586558665867> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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