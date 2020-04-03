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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5864586558665867 Додано: Суб 04 кві, 2020 00:22 shapo написав: Ты такой же бездарь как и казак и единственным вашим достоинством есть ваша национальность за которую вы хотите получить какие-то дивиденты. Ты такой же бездарь как и казак и единственным вашим достоинством есть ваша национальность за которую вы хотите получить какие-то дивиденты. Ти дурень

1 Я десь вимагав мені доплачувати чи давати якісь переваги?

2 Я просто сильно нервуюсь ,коли перекотиполя живуть тут і сруть там де живуть

3 На мою думку

Не подобається тут - їдь і живи де хочеш...або не сри там де живеш

А національність засранця-мене при цьому цікавить в останню чергу

Купка в підїзді що від єврея, що від російськомовного, що від українця - смердить і заважає однаково і росіянину і єврею і українцю.

[ shapo написав: ]Твои дети как и ты неспособны и не будут никогда способны на то что сделал мой сын ]Твои дети как и ты неспособны и не будут никогда способны на то что сделал мой сын Дійсно

Вивчитись і здриснути - може навіть такий четвертьєврей і на три/четвертих казах як твій син.

Взагалі євреї звідки тільки не тікали..

По жінках визначали національність - інакше б зникли....

А все одно за 40 років мінус 2 млн у всьому світі...

В той час коли українців - плюс 15 за цей самий час...

Тиж памятаєш

Коли українець народився-єврей заплакав...

і я додам

І так йому погано стало ,що він власного сина в другу пів-кулю Землі відправив...

Правда українців в Австралії думаю що не менше ніж казахів на три/четвертих. Ти дурень1 Я десь вимагав мені доплачувати чи давати якісь переваги?2 Я просто сильно нервуюсь ,коли перекотиполя живуть тут і сруть там де живуть3 На мою думкуНе подобається тут - їдь і живи де хочеш...А національність засранця-мене при цьому цікавить в останню чергуКупка в підїзді що від єврея, що від російськомовного, що від українця - смердить і заважає однаково і росіянину і єврею і українцю.ДійсноВивчитись і здриснути - може навіть такий четвертьєврей і на три/четвертих казах як твій син.Взагалі євреї звідки тільки не тікали..По жінках визначали національність - інакше б зникли....А все одно за 40 років мінус 2 млн у всьому світі...В той час коли українців - плюс 15 за цей самий час...Тиж памятаєшКоли українець народився-єврей заплакав...і я додамІ так йому погано стало ,що він власного сина в другу пів-кулю Землі відправив...Правда українців в Австралії думаю що не менше ніж казахів на три/четвертих. Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 04 кві, 2020 00:28, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22485 З нами з: 15.01.09 Подякував: 166 раз. Подякували: 2293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 кві, 2020 00:27 Re: Політичні дискусії flyman написав: freeze написав: flyman написав: шас шапо, лад, фріз і сочувствующі накидають фоток зігуючого По, распятих мальчиків і кучі авна.



Смотрю у тебя эротические фантазии начались

Не приучен работать, тунеядец ?

Арбайтен Смотрю у тебя эротические фантазии началисьНе приучен работать, тунеядец ?Арбайтен

ніхт арбайтен,

кейне аусвайс хабе



п.с.

З понеділка ваша коханий Зе усіх як собак на вулицю тільки у намордніку,

хіба нє, собакам можна без немордніка.



Кушай тє. ніхт арбайтен,кейне аусвайс хабеп.с.З понеділка ваша коханий Зе усіх як собак на вулицю тільки у намордніку,хіба нє, собакам можна без немордніка.Кушай тє.



Кушай, кушай, ты ж вроде на выборы не ходишь, значит со всем заранее соглашаешься, поэтому кушай свой выбор. Кушай, кушай, ты ж вроде на выборы не ходишь, значит со всем заранее соглашаешься, поэтому кушай свой выбор. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16096 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4088 раз. Подякували: 6383 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5864586558665867 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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