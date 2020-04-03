Ти дурень
1 Я десь вимагав мені доплачувати чи давати якісь переваги?
2 Я просто сильно нервуюсь ,коли перекотиполя живуть тут і сруть там де живуть
3 На мою думку
Не подобається тут - їдь і живи де хочеш...або не сри там де живеш
А національність засранця-мене при цьому цікавить в останню чергу
Купка в підїзді що від єврея, що від російськомовного, що від українця - смердить і заважає однаково і росіянину і єврею і українцю.
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Дійсно
Вивчитись і здриснути - може навіть такий четвертьєврей і на три/четвертих казах як твій син.
Взагалі євреї звідки тільки не тікали..
По жінках визначали національність - інакше б зникли....
А все одно за 40 років мінус 2 млн у всьому світі...
В той час коли українців - плюс 15 за цей самий час...
Тиж памятаєш
Коли українець народився-єврей заплакав...
і я додам
І так йому погано стало ,що він власного сина в другу пів-кулю Землі відправив...
Правда українців в Австралії думаю що не менше ніж казахів на три/четвертих.