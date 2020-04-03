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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5864586558665867
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:22

  shapo написав:Ты такой же бездарь как и казак и единственным вашим достоинством есть ваша национальность за которую вы хотите получить какие-то дивиденты.
Ти дурень
1 Я десь вимагав мені доплачувати чи давати якісь переваги?
2 Я просто сильно нервуюсь ,коли перекотиполя живуть тут і сруть там де живуть
3 На мою думку
Не подобається тут - їдь і живи де хочеш...або не сри там де живеш
А національність засранця-мене при цьому цікавить в останню чергу
Купка в підїзді що від єврея, що від російськомовного, що від українця - смердить і заважає однаково і росіянину і єврею і українцю.
[
  shapo написав:]Твои дети как и ты неспособны и не будут никогда способны на то что сделал мой сын
Дійсно
Вивчитись і здриснути - може навіть такий четвертьєврей і на три/четвертих казах як твій син.
Взагалі євреї звідки тільки не тікали..
По жінках визначали національність - інакше б зникли....
А все одно за 40 років мінус 2 млн у всьому світі...
В той час коли українців - плюс 15 за цей самий час...
Тиж памятаєш
Коли українець народився-єврей заплакав...
і я додам
І так йому погано стало ,що він власного сина в другу пів-кулю Землі відправив...
Правда українців в Австралії думаю що не менше ніж казахів на три/четвертих.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 04 кві, 2020 00:28, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:27

Re: Політичні дискусії

flyman написав:
  freeze написав:
flyman написав:шас шапо, лад, фріз і сочувствующі накидають фоток зігуючого По, распятих мальчиків і кучі авна.


Смотрю у тебя эротические фантазии начались
Не приучен работать, тунеядец ?
Арбайтен

ніхт арбайтен,
кейне аусвайс хабе

п.с.
З понеділка ваша коханий Зе усіх як собак на вулицю тільки у намордніку,
хіба нє, собакам можна без немордніка.

Кушай тє.


Кушай, кушай, ты ж вроде на выборы не ходишь, значит со всем заранее соглашаешься, поэтому кушай свой выбор.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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