Додано: Суб 04 кві, 2020 08:08

freeze написав: Кушай, кушай, ты ж вроде на выборы не ходишь, значит со всем заранее соглашаешься, поэтому кушай свой выбор. Кушай, кушай, ты ж вроде на выборы не ходишь, значит со всем заранее соглашаешься, поэтому кушай свой выбор.

так уже каоліція, того, що є предметом теореми ескобара так уже каоліція, того, що є предметом теореми ескобара

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/