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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 кві, 2020 00:22
shapo написав:
Ты такой же бездарь как и казак и единственным вашим достоинством есть ваша национальность за которую вы хотите получить какие-то дивиденты.
Ти дурень
1 Я десь вимагав мені доплачувати чи давати якісь переваги?
2 Я просто сильно нервуюсь ,коли перекотиполя живуть тут і сруть там де живуть
3 На мою думку
Не подобається тут - їдь і живи де хочеш...або не сри там де живеш
А національність засранця-мене при цьому цікавить в останню чергу
Купка в підїзді що від єврея, що від російськомовного, що від українця - смердить і заважає однаково і росіянину і єврею і українцю.
[
shapo написав:
]Твои дети как и ты неспособны и не будут никогда способны на то что сделал мой сын
Дійсно
Вивчитись і здриснути - може навіть такий четвертьєврей і на три/четвертих казах як твій син.
Взагалі євреї звідки тільки не тікали..
По жінках визначали національність - інакше б зникли....
А все одно за 40 років мінус 2 млн у всьому світі...
В той час коли українців - плюс 15 за цей самий час...
Тиж памятаєш
Коли українець народився-єврей заплакав...
і я додам
І так йому погано стало ,що він власного сина в другу пів-кулю Землі відправив...
Правда українців в Австралії думаю що не менше ніж казахів на три/четвертих.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 04 кві, 2020 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 00:27
flyman написав: freeze написав:
flyman написав:шас шапо, лад, фріз і сочувствующі накидають фоток зігуючого По, распятих мальчиків і кучі авна.
Смотрю у тебя эротические фантазии начались
Не приучен работать, тунеядец ?
Арбайтен
ніхт арбайтен,
кейне аусвайс хабе
п.с.
З понеділка ваша коханий Зе усіх як собак на вулицю тільки у намордніку,
хіба нє, собакам можна без немордніка.
Кушай тє.
Кушай, кушай, ты ж вроде на выборы не ходишь, значит со всем заранее соглашаешься, поэтому кушай свой выбор.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 08:08
freeze написав:
Кушай, кушай, ты ж вроде на выборы не ходишь, значит со всем заранее соглашаешься, поэтому кушай свой выбор.
так уже каоліція, того, що є предметом теореми ескобара
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 10:21
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Додано: Суб 04 кві, 2020 11:50
Підтримую
Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос:
а что нам хорошего сделал ПАП?
- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 04 кві, 2020 12:01
budivelnik написав:
Підтримую
Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос:
а что нам хорошего сделал ПАП?
- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам
Тоже поддерживаю.
Ведь тут абсолютно видна вся суть предыдущей украинской власти.
Вопрос из народа - что сделал для страны Порошок?
Ответ от проплаченного блогхера - своими раздумьями и вопросами ты угрожаешь хорошей жизни детей и внуков Порошка и тех кто ему подлизывает. Заткнись и не думай, молча впитывай величие Порошка.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Суб 04 кві, 2020 12:18
Shram написав: budivelnik написав:
Підтримую
Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос:
а что нам хорошего сделал ПАП?
- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам
Тоже поддерживаю.
Ведь тут абсолютно видна вся суть предыдущей украинской власти.
Вопрос из народа - что сделал для страны Порошок?
Ответ от проплаченного блогхера - своими раздумьями и вопросами ты угрожаешь хорошей жизни детей и внуков Порошка и тех кто ему подлизывает. Заткнись и не думай, молча впитывай величие Порошка.
Відповід народу від не проплаченого симпатика Порошенка
1 У 18 річного раніше було два варіанти
працювати в Україні
працювати в Росії
Зараз до них додався ще й третій
Працювати в Європі
2 За роботу в Росії ,висококваліфікованому працівнику платили стільки ж ,скільки в Європі платять підтирачам дуп...
Тобто 18-річному, без кваліфікації краще їхати в Європу ніж в Росію . а кваліфікованому працівнику (наприклад Європа спрощує нострифікацію дипломів наших медиків/будівельників і спрощує варіанти отримання робочих віз) - сам Господь Бог велів повернутись до педерації дупою
Таким чином
Порошенко створив додаткові умови для розвитку цього 18-річного ,але Порошенко не приймав на себе зобовязань замість нього працювати
Зобовязання все і для всіх зробити - прийняв на себе Зеленський...
Поки що ні для кого і нічого...крім закону про землю і ту виключно з Підтримкою ЄС+Голос....
Але тепер той самий 18-річний має право купити до 100 га Землі....а педераційник чи іноземець не має....
Так що справ багато ,великих і малих.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 04 кві, 2020 12:44
Shram написав: budivelnik написав:
Підтримую
Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос:
а что нам хорошего сделал ПАП?
- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам
Тоже поддерживаю.
Ведь тут абсолютно видна вся суть предыдущей украинской власти.
Вопрос из народа - что сделал для страны Порошок?
Ответ от проплаченного блогхера - своими раздумьями и вопросами ты угрожаешь хорошей жизни детей и внуков Порошка и тех кто ему подлизывает. Заткнись и не думай, молча впитывай величие Порошка.
Портников ловко воспользовался оплошностью студента, переведя вопрос к личному долгу.
Портникову нужно открыть обязанности президента. Там определено, что и кому он должен.
У Портникова семь пятниц на неделе)))
То он о совках говорит и нападает на феномен ЗЕ,то:
* Если бы Владимира Зеленского не было, его нужно было бы придумать, для того чтобы показать, на какое немыслимое расстояние разошлись Россия и Украина за эти 30 лет. Зеленский, сам того не понимая, бросил личный вызов не Петру Порошенко, готовому бороться за свою должность на честных демократических выборах, а Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Нурсултану Назарбаеву и другим вечным правителям совкового электората.
То есть какие же избиратели ЗЕ совки?!))
Наоборот. Не совковый электорат.
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detroytred
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Додано: Суб 04 кві, 2020 12:47
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 12:48
detroytred написав:
У Портникова семь пятниц на неделе)))
1 Не погоджусь про сім пятниць...
Феномен Зе - це коли Порошенко(сильний і вольовий керівник) не використовував адмін ресурс ,щоб погасити явного клоуна.
Тобто Порошенко своїми діями показував що таке демократія
2 З іншого боку
Виборці Зе - вже переконались( як мінімум половина з них) що ніякий популіст ,замість них нічого не зробить.
3 Тепер чекаємо наступного етапу у трансформації свідомості виборця
Треба вибирати не того ,хто пообіцяє для виборця,а того хто дасть можливість виборцю самому для себе щось зробити.
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budivelnik
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