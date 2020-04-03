Додано: Суб 04 кві, 2020 12:44

Shram написав: budivelnik написав: Підтримую

Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос:

а что нам хорошего сделал ПАП?

- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам Підтримую



Тоже поддерживаю.



Ведь тут абсолютно видна вся суть предыдущей украинской власти.



Вопрос из народа - что сделал для страны Порошок?



Ответ от проплаченного блогхера - своими раздумьями и вопросами ты угрожаешь хорошей жизни детей и внуков Порошка и тех кто ему подлизывает. Заткнись и не думай, молча впитывай величие Порошка. Тоже поддерживаю.Ведь тут абсолютно видна вся суть предыдущей украинской власти.Вопрос из народа - что сделал для страны Порошок?Ответ от проплаченного блогхера - своими раздумьями и вопросами ты угрожаешь хорошей жизни детей и внуков Порошка и тех кто ему подлизывает. Заткнись и не думай, молча впитывай величие Порошка.

Портников ловко воспользовался оплошностью студента, переведя вопрос к личному долгу.Портникову нужно открыть обязанности президента. Там определено, что и кому он должен.У Портникова семь пятниц на неделе)))То он о совках говорит и нападает на феномен ЗЕ,то:* Если бы Владимира Зеленского не было, его нужно было бы придумать, для того чтобы показать, на какое немыслимое расстояние разошлись Россия и Украина за эти 30 лет. Зеленский, сам того не понимая, бросил личный вызов не Петру Порошенко, готовому бороться за свою должность на честных демократических выборах, а Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Нурсултану Назарбаеву и другим вечным правителям совкового электората.То есть какие же избиратели ЗЕ совки?!))Наоборот. Не совковый электорат.