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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:54
Козак-характерник написав:
И сколько было потрачено на это го..но из бюджета которое никто не видел и которое не отбило и десятой части вложенных денег не говоря о том чтобы взять какой-нибудь приз на самом завалявшемся кинофестивале?
Вместо этого лучше бы больницы отремонтировали и врачей с медсестрами обеспечили спецодеждой.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 04 кві, 2020 12:55
budivelnik написав:
Підтримую
Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос:
а что нам хорошего сделал ПАП?
- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам
В Портнікова немає дітей, тому що він інтимно спілкується з тими, хто фізіологічно не може народити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 12:55
shapo написав:
И сколько было потрачено
І от так завжди
Наш доморощений єврей заспокоїться тільки тоді коли виїде в Ізраїль...і тільки тоді зрозуміє - як тут добре і як там погано.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 04 кві, 2020 12:58
Вместо этого лучше бы больницы отремонтировали и врачей с медсестрами обеспечили спецодеждой.
По ціні не гривня, а двадцять, за маску.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 13:02
shapo написав:
И сколько было потрачено на это го..но из бюджета которое никто не видел
Ніхто не бачив, але лайно.
Не читав, але засуджую. Подивіться! Мені сподобався цей фільм. Взагалі вийшла непогана серія фільмів. Чорний ворон, Крути 1918, Червоний, Заборонений.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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