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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5865586658675868
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:54

  Козак-характерник написав:


И сколько было потрачено на это го..но из бюджета которое никто не видел и которое не отбило и десятой части вложенных денег не говоря о том чтобы взять какой-нибудь приз на самом завалявшемся кинофестивале?
Вместо этого лучше бы больницы отремонтировали и врачей с медсестрами обеспечили спецодеждой.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:55

  budivelnik написав:Підтримую
Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос:
а что нам хорошего сделал ПАП?
- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам

В Портнікова немає дітей, тому що він інтимно спілкується з тими, хто фізіологічно не може народити.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:55

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И сколько было потрачено
І от так завжди
Наш доморощений єврей заспокоїться тільки тоді коли виїде в Ізраїль...і тільки тоді зрозуміє - як тут добре і як там погано.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:58

Вместо этого лучше бы больницы отремонтировали и врачей с медсестрами обеспечили спецодеждой.

По ціні не гривня, а двадцять, за маску.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:02

Заборонений

  shapo написав:И сколько было потрачено на это го..но из бюджета которое никто не видел

Ніхто не бачив, але лайно. :) Не читав, але засуджую. Подивіться! Мені сподобався цей фільм. Взагалі вийшла непогана серія фільмів. Чорний ворон, Крути 1918, Червоний, Заборонений.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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